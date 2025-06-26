Никогда не слышала о таком) мне ни к чему как-то,а вообще интересно, помогает это людям или очередной бред придумали
5 стильных лайфхаков, которые помогут вам выглядеть шикарно даже в жару
Иногда кажется, что жара и комфорт — вещи несовместимые. Однако это не всегда так, ведь уже существуют лайфхаки, которые помогают выглядеть стильно без лишнего дискомфорта. Сегодня расскажем, какие вещи стоит добавить в летний гардероб, чтобы не превращать летнюю прогулку в настоящее испытание.
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Бандалетки
Бандалетки в жару — настоящее спасение, особенно если вы любите носить юбки и платья. Они защищают внутреннюю поверхность бедер от сильного натирания, которое постоянно возникает из-за повышенного потоотделения и влажности. Бандалетки есть разных цветов и совсем незаметны под одеждой. Берите на заметку.
Натуральные ткани
Выбирая обновку в свой летний гардероб, не забудьте посмотреть на состав. Избегайте таких тканей, как полиэстер, нейлон, акрил, шерсть, атлас, бархат и деним. Эти материалы удерживают тепло и влагу, что может привести к дискомфорту. Выбирайте на лето натуральные дышащие ткани: хлопок, шелк, бамбук и лен. Чтобы избежать пятен пота, ищите изделия с просторными силуэтами.
Полустельки
Когда наступает жара, мы вспоминаем о них — капроновых следках. На самом деле, они могут навредить вашим стопам, так как этот материал сохраняет запах, может вызывать натирание и совсем не пропускает воздух. Посмотрите в сторону мягких амортизирующих полустелек. Они совершенно незаметны в отличие от обычных стелек, и дарят чувство комфорта вашим ножкам в летнюю пору. А для более ярких образов можно подобрать декоративные носки из тонких тканей в качестве акцента в образе.
Светлые цвета
Отложите в шкаф ваши черные вещи, если не хотите перегреться. Все дело в том, что некоторые цвета могут поглощать и удерживать солнечный свет больше, чем другие, особенно темные цвета. Вместо этого обратите внимание на светлые и яркие оттенки, ведь они не только поднимут настроение, но и привнесут комфорт в обычную прогулку под солнцем.
Аксессуары
Аксессуары могут легко дополнить образ и сделать его ярче. Однако не все аксессуары стоит надевать летом. Например, стоит отказаться от рюкзака в жаркие дни, так как он будет блокировать поток воздуха, и одежда будет прилипать к вам. Неудобные и массивные ожерелья могут вызывать зуд, а также оставлять следы на коже. Выбирайте простые и удобные элементы — соломенная шляпа, стильная кепка, очки с подходящей оправой, легкие серьги и подвески.
Теперь вы знаете лайфхаки про летний гардероб, которые помогут вам отлично выглядеть даже в самую сильную жару. А если хотите узнать, как легко освежить образ с платьем, читайте статью:
Комментарии
Носки в босоножки, шляпу вместо рюкзака, черное платье, которое белое и погнали🤣 хороши лайфхаки👍