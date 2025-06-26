5 стильных лайфхаков, которые помогут вам выглядеть шикарно даже в жару

Когда наступает жара, мы вспоминаем о них — капроновых следках. На самом деле, они могут навредить вашим стопам, так как этот материал сохраняет запах, может вызывать натирание и совсем не пропускает воздух. Посмотрите в сторону мягких амортизирующих полустелек. Они совершенно незаметны в отличие от обычных стелек, и дарят чувство комфорта вашим ножкам в летнюю пору. А для более ярких образов можно подобрать декоративные носки из тонких тканей в качестве акцента в образе.