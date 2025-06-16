9 простых решений, которые помогут освежить любимое летнее платье

Мода и стиль
только что

Сезон 2025, как и предыдущие, подготовил свои актуальные вещи и сочетания. Например, вернулся в моду горошек, остаются актуальными противоречивые бельевые наряды, в тренде вязаные платья и рыбацкие сандалии. Купить и носить все новинки, конечно, вряд ли кто-то захочет, но найти себе что-то по вкусу сможет каждая. А в бонусе вас ждет актуальное сочетание с нашумевшими желейными сандалиями.

Платье в горошек + обувь с тонкими ремешками

В этом сезоне на пике моды горошек, который любят многие модницы, но последние годы он не был особо популярен, а вот теперь настало его время. На модных показах модельеры продемонстрировали и платья, и юбки, и даже верхнюю одежду с этим принтом, поэтому разгуляться есть куда, а дополнить образ можно минималистичными сандалиями или босоножками с тонкими ремешками.

Платье с рукавами-фонариками + рыбацкие сандалии

O_о
1 час назад

Они специально, что ли, подбирают фото обратно описанию? Чтобы комментов побольше собрать?

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Платье с подобными рукавами — отличный вариант на лето. Они делают образ воздушным. Сочетать в этом сезоне предлагается с рыбацкими сандалиями. В обычный день можно надеть какую-то классическую модель, а в какой-то особенный день — с какими-нибудь украшениями в виде клепок, камней или бусин.

Платье-рубашка + лоферы

Платья-рубашки — прекрасный вариант, который можно надеть и на работу, и на прогулку, и на свидание, главное — выбрать правильные цвета. Сочетать его в этом сезоне можно строгими лакированными лоферами или мокасинами, а дополнить образ можно солнечными очками и сумкой на свой вкус. Если хочется чего-то более необычного, то платье и лоферы можно выбрать каких-нибудь ярких оттенков, а образ дополнить, вещами более нейтральных, классических цветов.

Полосатое платье + кроссовки

Такое платье с кроссовками — одно из удобных сочетаний, которое можно смело выбирать для долгой прогулки. Образ получится одновременно нежный и ноги не устанут, особенно если кроссовки подобраны с правильно. А в прохладную погоду образ можно дополнить каким-нибудь свитером, к примеру, кашемировым.

Цветочные платья + эспадрильи

Цветочный принт для лета — один из самых лучших вариантов, который создает настроение, даже если солнце спряталось. Если хочется создать актуальный образ — можно подобрать к платью универсальной длины миди эспадрильи и взять с собой, к примеру, плетеную сумку. Если классические варианты такой обуви кажутся вам слишком скучными, можно рассмотреть разные варианты: контрастных оттенков; на танкетке; с красивыми бархатными ремешками; с вышивкой.
Цветочное мини с туфлями на каблуке, конечно, тоже смотрятся неплохо, но уже приелось, да и из-за длины платья частенько приходится переживать, чтобы бы ветер не подул и не задрал подол.

Цветочное платье + пиджак-оверсайз

Еще одно актуальное сочетание, которое выглядит красиво и при этом удобное. Платье придает образу игривости, а блейзер уравновешивает его своей строгостью. В зависимости от погоды и случая, пиджак модно выбрать более легкий и яркий для теплой погоды, и замшевый, когда прохладно. Дополнить образ можно солнечными очками.

Вязаное платье + тяжелые сандалии

Красивое вязанное платье — это та вещь, которая зачастую красива сама по себе и за него цепляется взгляд. Этим летом можно смело надевать подобное. Сильно выделяющиеся аксессуары для него не нужны, оно идеально будет сочетаться плоскими сандалиями, которые не перетягивают на себя внимание.

Черное платье без бретелей + въетнамки на каблуке

Светлана БМВ
6 часов назад

Оспадя, чего только не придумают новомодные дизайнеры - сланцы нна каблуках! Может уже есть домашние тапочки нна шпильках или кроссы нна платформе?

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Черное платье — вещь универсальная. В этом сезоне как раз есть повод купить одну из его вариаций — без бретелек. Сопроводить его можно сдержанной обувью — вьетнамками на небольшом каблуке. В таком виде можно пойти и на праздник, и на свидание, и на вечернюю прогулку.

Платье бандо + рубашка

Светлана БМВ
6 часов назад

Мама отдала мне свою шёлковую немецкую комбинацию, потому что ей мала. Ну я взяла чтобы спать в ней летом. Сын когда увидел сказал: " Какое красивое платье!" Я тогда посмеялась. Оказывается он был прав. Накинуть сверху рубаху и вперёд!

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Платья-комбинации, кажется, с нами будут бесконечно долго. И если вы вдруг стесняетесь надеть его просто так, то можно сверху надеть рубашку, застегивать ее не нужно. Такой образ смотрится одновременно дерзко, элегантно и современно. На ноги можно надеть шлепки на небольшом каблуке.

Бонус: Льняные брюки + желейные сандалии

У кого-то этот тренд на желейные сандалии вызовет ужас и плохие воспоминания о натертых мозолях. Тем не менее вариаций законодатели мод предлагают нам много: и сандалии, и тапочки, и балетки, и вьетнамки. Выбирай — не хочу. Материалы, благо, шагнули вперед и намозолить ноги теперь почти невозможно, особенно если нанести средство от мозолей.
Носить их можно, к примеру, с классическими льняными брюками или джинсами и рубашкой.

Фото на превью prostooleh / Freepik, freepik / Freepik

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
5 часов назад

Мода, мода. Так быстро меняется. Если следовать всем модным тенденциям, то не хватит денег постоянно обновлять гардероб. Но можно покопаться в старых маминых или бабушкиных вещах и найти подходящие экземпляры. Моя подруга юности одевалась всегда стильно. Её мама умела немного шить, а обувь хранила в коробках. Как раз когда мы были молодыми, мода сделала виток и старые вещи опять стали в тренде. История повторяется.

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