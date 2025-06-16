9 простых решений, которые помогут освежить любимое летнее платье

Цветочный принт для лета — один из самых лучших вариантов, который создает настроение, даже если солнце спряталось. Если хочется создать актуальный образ — можно подобрать к платью универсальной длины миди эспадрильи и взять с собой, к примеру, плетеную сумку. Если классические варианты такой обуви кажутся вам слишком скучными, можно рассмотреть разные варианты: контрастных оттенков; на танкетке; с красивыми бархатными ремешками; с вышивкой.

Цветочное мини с туфлями на каблуке, конечно, тоже смотрятся неплохо, но уже приелось, да и из-за длины платья частенько приходится переживать, чтобы бы ветер не подул и не задрал подол.