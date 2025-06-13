Слишком тёмные очки в подъезде привели к тому, что я промахнулась мимо ступеньки и сломала ногу. Очки, по-прежнему, ношу тёмные, но сразу снимаю их в любом помещении (
7 моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе солнечных очков
Как только наступает лето и выглядывает солнце, приходит время достать солнечные очки. Но придя в магазин, чтобы купить себе пару, мы сразу попадаем в ловушку выбора: на витрине лежат множество моделей, которые отличаются формой, материалом, цветом линз, уровнем защиты от ультрафиолета. И порой так сложно выбрать то, что будет не только отлично выглядеть, но и действительно защищать здоровье. Вот мы и решили разобраться в этом вопросе.
Слишком темные очки — плохая идея
Если купить слишком темные очки, их придется снимать каждый раз, когда вы на прогулке решите зайти в кафе за свежим лимонадом. Сильно затемненные линзы не предназначены для помещений: ношение таких очков в здании может привести к усталости глаз, головным болям, нечеткости зрения и светочувствительности.
Да и в целом, любые темные очки не рекомендуется носить в помещении и ночью: это может привести к ухудшению качества зрения. К тому же автолюбителям стоит знать, что слишком темные очки нельзя надевать за рулем. В некоторых странах за это могут даже штраф выписать.
Подходящая оправа — это не про моду, а про здоровье
Повсюду говорят, что нужно брать очки, если они вам идут. Порой даже сообщают, какие оправы модны в этом сезоне. Впрочем, главное, на что следует обращать внимание — это чтобы они подходили вашему лицу, в противном случае пострадают глаза. Следите, чтобы оправа не оказалась маленькой, не соскальзывала с носа и максимально защищалаи ваши глаза. Ультрафиолетовое излучение может проникать даже сквозь линзы очков, но если аксессуар подобран правильно — не спадает и расположен достаточно близко к глазам, — негативные эффекты от УФ-излучения снижаются.
Очки с красными линзами
Производители солнечных очков демонстрируют нам широкий выбор оправ, существуют экземпляры и с цветными линзами. Но важно знать, что красные очки — это конечно, красиво, но опасно. У красных линз самая низкая способность к поглощению ультрафиолета и они не смогут эффективно защищать глаза. И что хуже всего, могут спровоцировать катаракту. Да и за руль в них тоже лучше не садиться: красный цвет линз изменит восприятие сигналов на дороге. В некоторых случаях может даже привести к опасной ситуации.
Что насчет цветных линз в целом?
Зелёные, мои самые любимые по цвету линзы и ощущениям. Глазам в них нереально комфортно было, жаль, сломались очки с такими линзами.:(
Раз уж мы выяснили все про красные очки, то можно упомянуть и другие цвета. Например, зеленые очки отфильтровывают синий свет и хорошо подойдут для спорта на природе, например, гольфа или тенниса. Желтые очки тоже подходят для спортсменов, причем их можно носить даже в здании.
Серые линзы уменьшают блики, особенно на воде. Так что для рыбаков и яхтсменов это отличный выбор. А синие и фиолетовые очки подчеркивают контуры предметов. Так что отлично подойдут для туманной погоды.
Градиентные очки — отличный выбор
Этот стиль очков имеет характерные линзы. Сверху цвет темнее, он защищает глаза от солнечного света и излучения, а снизу — светлее, чтобы позволить лучше фокусировать зрение на близких объектах, например на страницах книги или приборной панели автомобиля. Их практичность как раз в двойном назначении. Будь вы на ярком солнце или в темном помещении — вы все сможете рассмотреть, оставаясь защищенными от УФ-излучения.
Поляризационные очки — выбор со звездочкой
Из-за уникального химического состава, который наносят на всю линзу, эти очки блокируют большую часть солнечного света и отражают его. Важно учитывать, что поляризация прекрасно справится с солнечным светом, но не с ультрафиолетовым излучением. Существуют модели, которые смогут максимально защитить ваши глаза, но при покупке нужно уточнять, чтобы конкретная модель с этим справилась. Сама по себе поляризация ничего не гарантирует.
Материал оправы тоже имеет значение
Материал оправы лишь косвенно влияет на здоровье, но правильно подобранные очки в хорошей оправе будут долго служить и избавят от утомительных поисков новой пары. Стальные оправы износостойкие, не ржавеют и подходят даже для чувствительной кожи. Но из недостатков — они менее гибкие, что может повлиять на комфорт носки, и более тяжелые, чем другие металлические оправы. Алюминиевые оправы очень легкие и без проблем регулируются под индивидуальную посадку. Зато они нагреваются, что может быть некомфортно в жаркий день.
Пластиковые доступнее по цене и можно выбрать любую форму и цвет. Но они служат меньше: могут ломаться и выцветать со временем. Ацетатная оправа — отличный выбор для тех, у кого аллергия на металлы. Такие оправы очень прочные и гибкие, но они дороже и тяжелее обычного пластика.
Для того чтобы летом чувствовать себя комфортно, важны не только солнечные очки, но и то, как одеваться или ухаживать за кожей. Поэтому предлагаем заглянуть в другие наши статьи и быть этим летом во всеоружии:
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