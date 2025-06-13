7 моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе солнечных очков

Если купить слишком темные очки, их придется снимать каждый раз, когда вы на прогулке решите зайти в кафе за свежим лимонадом. Сильно затемненные линзы не предназначены для помещений: ношение таких очков в здании может привести к усталости глаз, головным болям, нечеткости зрения и светочувствительности.

Да и в целом, любые темные очки не рекомендуется носить в помещении и ночью: это может привести к ухудшению качества зрения. К тому же автолюбителям стоит знать, что слишком темные очки нельзя надевать за рулем. В некоторых странах за это могут даже штраф выписать.