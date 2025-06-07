12 ошибок в летнем уходе, которые незаметно вредят нашей коже

SPF-крем нужен не только лицу, но и коже всего тела. Особенно важно защищать открытые участки: руки, шею и ступни. Ультрафиолет вредит коже везде, вызывая ожоги, морщины и даже серьезные заболевания. Без защиты также ускоряется процесс старения.

Используйте SPF 30+ даже в пасмурную погоду, ведь облака не блокируют вредное излучение. Выбирайте нежирные текстуры и обновляйте защиту каждые 2-3 часа, а также после контакта с водой или при повышенном потоотделении.