12 ошибок в летнем уходе, которые незаметно вредят нашей коже

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1 час назад

Летом мы часто уделяем меньше внимания уходу за кожей — хочется больше отдыхать и наслаждаться теплом. Однако в жаркий сезон кожа нуждается в особой заботе из-за активного солнца, высокой температуры и повышенного потоотделения. Многие привычные ритуалы могут навредить, а важные этапы ухода — остаться без внимания. Мы собрали основные ошибки, которые допускают в летний период, и простые способы их избежать.

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Считаем, что одной «тоналки» с SPF достаточно

Тональный крем не заменяет SPF-крем: его невозможно нанести в достаточном количестве для полноценной защиты. К тому же, реальный уровень SPF в декоративной косметике обычно не указан и может не соответствовать заявленному. Для надежной защиты всегда используйте отдельный солнцезащитный крем перед нанесением макияжа.

Наносим SPF-крем только на лицо

SPF-крем нужен не только лицу, но и коже всего тела. Особенно важно защищать открытые участки: руки, шею и ступни. Ультрафиолет вредит коже везде, вызывая ожоги, морщины и даже серьезные заболевания. Без защиты также ускоряется процесс старения.

Используйте SPF 30+ даже в пасмурную погоду, ведь облака не блокируют вредное излучение. Выбирайте нежирные текстуры и обновляйте защиту каждые 2-3 часа, а также после контакта с водой или при повышенном потоотделении.

Используем SPF только на улице

SPF-крем необходим для защиты от ультрафиолетового излучения не только на улице, но и дома, особенно, если сидите близко к окну долгое время. Также SPF нужен в помещении для защиты и от не ультрафиолетового излучения (синего света экранов телевизора, компьютера и телефона).

Плотный увлажняющий крем летом

Летом вашей коже может потребоваться более легкий уход. Специалисты советуют использовать крем на водной основе или гель, подходящий для вашего типа кожи. А обладателям жирной кожи иногда достаточно только сыворотки с гиалуроновой кислотой.

Не тот порядок нанесения средств

Летний уход требует особого внимания к последовательности нанесения средств — от этого напрямую зависит их эффективность. Утром начинайте с очищения кожи, затем при необходимости используйте тоник. После этого нанесите сыворотку с активными компонентами, увлажняющий крем, и завершающим этапом обязательно наносите солнцезащитное средство. Вечерний ритуал повторяет эту схему, но без SPF. Ключевое правило: каждое средство должно полностью впитаться перед нанесением следующего — только так можно добиться максимального эффекта от всех этапов ухода.

Не смываем солнцезащитный крем

Даже тем, кто не привык использовать средства для умывания по вечерам, в летнее время придется добавить этот пункт в свой распорядок дня. Ведь если не удалять остатки солнцезащитного средства с кожи, то это может привести к закупориванию пор и, как следствие, к появлению прыщей.

Только воды в этом случае не хватит. С водостойким солнцезащитным кремом лучше всего справляется гидрофильное масло. А неводостойкий поможет смыть и обычное средство для умывания.

Не используем средства с витамином C

В список средств по уходу за кожей летом стоит добавить косметические продукты, содержащие L-ascorbic acid — это одна из форм витамина C. Он дополнительно защищает кожу от воздействия солнечных лучей. Кожа некоторых людей чувствительна к этому компоненту, поэтому сначала средства с ним лучше наносить каждые 2 дня, а не переходить сразу к ежедневному использованию.

В магазинах встречаются гели, кремы и сыворотки с витамином C. Последние наиболее эффективны, так как в других средствах концентрация витамина может быть слишком низкой из-за остальных ингредиентов.

Бреем ноги прямо перед выходом на улицу

Летом как никогда хочется, чтобы ноги сохраняли гладкость. Однако не стоит заниматься бритьем или эпиляцией, если вы в ближайшее время планируете выходить на улицу. Дело в том, что процедуры по удалению волос так или иначе травмируют кожу, могут оставлять маленькие незаметные трещинки. Если выйти на улицу в таком виде или отправиться на пляж, то риск неприятных последствий возрастает. Необходимо дать коже отдохнуть. Чуть ускорить процесс регенерации можно с помощью специальных лосьонов или кремов.

Забываем про уход за губами

Поврежденные губы в трещинках у многих ассоциируются с зимой. Однако это может случиться и летом. Дело в том, что кожа на губах подвержена солнечному излучению сильнее, чем любая другая. В ней присутствует лишь незначительное количество меланина, способного обеспечить защиту. Поэтому важно не забывать раз в неделю отшелушивать губы деликатным скрабом. А также наносить бальзам с SPF защитой перед каждым выходом на улицу.

Пренебрегаем советами по отшелушиванию кожи

В летнее время следует воздержаться от средних и глубоких химических пилингов в кабинете у косметолога. Дело в том, что после агрессивных процедур кожа еще больше подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей. Однако полностью игнорировать отшелушивание не стоит, ведь оно очищает поры и способствует обновлению новых клеток кожи. И не забудьте нанести SPF-крем после процедуры!

Не ухаживаем за стопами

В летнее время наши ноги могут быть особенно склонны к отечности и образованию мозолей. Кроме того, мы часто носим открытую обувь или обувь с тонкой подошвой. Все это негативно сказывается на наших стопах. Немного помочь им можно с помощью пемзы и увлажняющего крема. Важно регулярно отшелушивать особенно грубые участки кожи, после тщательно очищать и увлажнять кремом. Это поможет заполнить трещинки и предотвратить образование новых повреждений.

Недостаточная гидратация

Гидратация изнутри не менее важна, чем наружный уход за кожей. При недостатке влаги кожа теряет свежесть, становится сухой и более чувствительной. В летний период, когда потоотделение усиливается, особенно важно восполнять потерю жидкости. Специалисты рекомендуют пить как можно больше воды, а также добавить в рацион сочные фрукты и овощи: арбуз, огурец, апельсины.

Одни женщины привыкли париться из-за нюансов внешности, которые на самом деле являются нормальными. А другие так вообще сделали свою звездную карьеру, несмотря на врожденные особенности.

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