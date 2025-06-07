12 ошибок в летнем уходе, которые незаметно вредят нашей коже
Летом мы часто уделяем меньше внимания уходу за кожей — хочется больше отдыхать и наслаждаться теплом. Однако в жаркий сезон кожа нуждается в особой заботе из-за активного солнца, высокой температуры и повышенного потоотделения. Многие привычные ритуалы могут навредить, а важные этапы ухода — остаться без внимания. Мы собрали основные ошибки, которые допускают в летний период, и простые способы их избежать.
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Считаем, что одной «тоналки» с SPF достаточно
Тональный крем не заменяет SPF-крем: его невозможно нанести в достаточном количестве для полноценной защиты. К тому же, реальный уровень SPF в декоративной косметике обычно не указан и может не соответствовать заявленному. Для надежной защиты всегда используйте отдельный солнцезащитный крем перед нанесением макияжа.
Наносим SPF-крем только на лицо
SPF-крем нужен не только лицу, но и коже всего тела. Особенно важно защищать открытые участки: руки, шею и ступни. Ультрафиолет вредит коже везде, вызывая ожоги, морщины и даже серьезные заболевания. Без защиты также ускоряется процесс старения.
Используйте SPF 30+ даже в пасмурную погоду, ведь облака не блокируют вредное излучение. Выбирайте нежирные текстуры и обновляйте защиту каждые 2-3 часа, а также после контакта с водой или при повышенном потоотделении.
Используем SPF только на улице
Плотный увлажняющий крем летом
Летом вашей коже может потребоваться более легкий уход. Специалисты советуют использовать крем на водной основе или гель, подходящий для вашего типа кожи. А обладателям жирной кожи иногда достаточно только сыворотки с гиалуроновой кислотой.
Не тот порядок нанесения средств
Летний уход требует особого внимания к последовательности нанесения средств — от этого напрямую зависит их эффективность. Утром начинайте с очищения кожи, затем при необходимости используйте тоник. После этого нанесите сыворотку с активными компонентами, увлажняющий крем, и завершающим этапом обязательно наносите солнцезащитное средство. Вечерний ритуал повторяет эту схему, но без SPF. Ключевое правило: каждое средство должно полностью впитаться перед нанесением следующего — только так можно добиться максимального эффекта от всех этапов ухода.
Не смываем солнцезащитный крем
Даже тем, кто не привык использовать средства для умывания по вечерам, в летнее время придется добавить этот пункт в свой распорядок дня. Ведь если не удалять остатки солнцезащитного средства с кожи, то это может привести к закупориванию пор и, как следствие, к появлению прыщей.
Только воды в этом случае не хватит. С водостойким солнцезащитным кремом лучше всего справляется гидрофильное масло. А неводостойкий поможет смыть и обычное средство для умывания.
Не используем средства с витамином C
В список средств по уходу за кожей летом стоит добавить косметические продукты, содержащие L-ascorbic acid — это одна из форм витамина C. Он дополнительно защищает кожу от воздействия солнечных лучей. Кожа некоторых людей чувствительна к этому компоненту, поэтому сначала средства с ним лучше наносить каждые 2 дня, а не переходить сразу к ежедневному использованию.
В магазинах встречаются гели, кремы и сыворотки с витамином C. Последние наиболее эффективны, так как в других средствах концентрация витамина может быть слишком низкой из-за остальных ингредиентов.
Бреем ноги прямо перед выходом на улицу
Летом как никогда хочется, чтобы ноги сохраняли гладкость. Однако не стоит заниматься бритьем или эпиляцией, если вы в ближайшее время планируете выходить на улицу. Дело в том, что процедуры по удалению волос так или иначе травмируют кожу, могут оставлять маленькие незаметные трещинки. Если выйти на улицу в таком виде или отправиться на пляж, то риск неприятных последствий возрастает. Необходимо дать коже отдохнуть. Чуть ускорить процесс регенерации можно с помощью специальных лосьонов или кремов.
Забываем про уход за губами
Поврежденные губы в трещинках у многих ассоциируются с зимой. Однако это может случиться и летом. Дело в том, что кожа на губах подвержена солнечному излучению сильнее, чем любая другая. В ней присутствует лишь незначительное количество меланина, способного обеспечить защиту. Поэтому важно не забывать раз в неделю отшелушивать губы деликатным скрабом. А также наносить бальзам с SPF защитой перед каждым выходом на улицу.
Пренебрегаем советами по отшелушиванию кожи
В летнее время следует воздержаться от средних и глубоких химических пилингов в кабинете у косметолога. Дело в том, что после агрессивных процедур кожа еще больше подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей. Однако полностью игнорировать отшелушивание не стоит, ведь оно очищает поры и способствует обновлению новых клеток кожи. И не забудьте нанести SPF-крем после процедуры!
Не ухаживаем за стопами
В летнее время наши ноги могут быть особенно склонны к отечности и образованию мозолей. Кроме того, мы часто носим открытую обувь или обувь с тонкой подошвой. Все это негативно сказывается на наших стопах. Немного помочь им можно с помощью пемзы и увлажняющего крема. Важно регулярно отшелушивать особенно грубые участки кожи, после тщательно очищать и увлажнять кремом. Это поможет заполнить трещинки и предотвратить образование новых повреждений.
Недостаточная гидратация
Гидратация изнутри не менее важна, чем наружный уход за кожей. При недостатке влаги кожа теряет свежесть, становится сухой и более чувствительной. В летний период, когда потоотделение усиливается, особенно важно восполнять потерю жидкости. Специалисты рекомендуют пить как можно больше воды, а также добавить в рацион сочные фрукты и овощи: арбуз, огурец, апельсины.
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