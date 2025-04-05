14 нюансов во внешности, которые женщины скрывают, а зря

Целлюлит — это абсолютно нормальное явление, с которым сталкиваются 80–90% женщин. Он появляется из-за особенностей женской соединительной ткани, а не только из-за шоколадки или дивана. Но индустрия красоты не упускает шанс продать нам «волшебные» кремы и процедуры, которые дают лишь временный эффект. Конечно, спорт и здоровый образ жизни могут сделать кожу чуть более упругой, но полностью от целлюлита не избавит никто.

Так может, незачем его скрывать? Гораздо лучше просто принять свое тело и наслаждаться жизнью!