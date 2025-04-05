14 нюансов во внешности, которые женщины скрывают, а зря
Хоть сейчас и стало модно говорить о любви к себе, многие женщины по-прежнему смущаются совершенно обычных вещей. Но в реальности то, что мы считаем недостатками, чаще всего оказывается естественными чертами, которые никто, кроме нас самих, даже не замечает.
Целлюлит
Целлюлит — это абсолютно нормальное явление, с которым сталкиваются 80–90% женщин. Он появляется из-за особенностей женской соединительной ткани, а не только из-за шоколадки или дивана. Но индустрия красоты не упускает шанс продать нам «волшебные» кремы и процедуры, которые дают лишь временный эффект. Конечно, спорт и здоровый образ жизни могут сделать кожу чуть более упругой, но полностью от целлюлита не избавит никто.
Так может, незачем его скрывать? Гораздо лучше просто принять свое тело и наслаждаться жизнью!
- Уверенность — самое привлекательное качество, которое может быть у кого-либо. А целлюлит есть почти у всех женщин, серьезно! Это всего лишь особенность того, как женщины накапливают жир. Еще многое зависит от освещения. © residualdata7 / Reddit
Неплоский животик
Тем, кто всю жизнь мечтал о плоском животе, пора перестать стремиться к идеалу и принять свое тело таким, какое оно есть. Хотя плоский живот в купальнике выглядит не более привлекательно, чем неплоский, для женского здоровья важно, чтобы процент жира в организме составлял не менее 20%.
- Я не очень худая, но у меня есть плоский живот (если я не сильно наелась/не вздулась и т. д.). И у меня есть друзья, которые намного худее меня, но у них нет плоского живота. Думаю, во многом это просто генетика. © soup4breakfast / Reddit
Темная кожа подмышек
Изменение цвета кожи в области подмышек — вообще пустяк, так как это чаще всего естественный процесс, к которому приводит постоянное бритье этой зоны. Поэтому нет никакой причины переживать или смущаться, если кожа вдруг потемнела. Есть несколько способов, которые помогают изменить цвет кожи: постоянное увлажнение или использование лазерной терапии, но если они не принесут видимых изменений, переживать не стоит.
- Многие люди сталкиваются с тем, что у них темнеет кожа в зоне подмышек, на коленях, локтях или внутренней стороне бедер. Это абсолютно нормально, так что не стоит стесняться. © sofwithanf / Reddit
Использование утягивающего белья
Многие женщины стесняются признаваться в том, что носят утягивающее белье. Другие опасаются его использовать, считая, что такая одежда вредит здоровью. На деле, современные изделия достаточно удобно носить и они относительно безопасны. Специалисты рекомендуют не покупать слишком тесные модели и стараться не носить их каждый день. Если такое белье нравится женщине, то можно смело его носить.
- Утягивающее белье помогает скрыть складки от нижнего белья и добавляет дополнительный слой под юбками и платьями, не вижу в этом ничего плохого. © flawlessqueen / Reddit
Волнистые ногти
Небольшие вертикальные бороздки обычно появляются на ногтях с возрастом. Скорее всего, к этому явлению приводит постепенное замедление клеточного обмена, поэтому глупо стесняться и этого естественного явления.
- Это генетика и старение. Комментаторы в этой теме, утверждающие обратное, нагнетают страх и абсолютно понятия не имеют, о чем говорят. У меня это было всю мою жизнь, и я совершенно здорова. С возрастом они стали немного более выраженными, особенно на больших пальцах. © Tiniest_ / Reddit
Двойной подбородок
Если у человека есть двойной подбородок, это вовсе не означает, что он неправильно питается или не занимается спортом. Часто за эту черту мы можем с чистой совестью поблагодарить своих родителей. Предрасположенность к двойному подбородку часто передается по наследству, и в этом случае ни физические упражнения, ни строгая диета никак на него не повлияют. К тому же, у большинства людей он так или иначе появляется с возрастом, когда кожа теряет эластичность.
- Двойной подбородок — это совершенно нормальная штука, и его уж точно не стоит стыдиться. Да ведь он есть почти у всех. © Unknown author / Reddit
Бритье лица
Многие женщины сталкиваются с волосами на лице. И знаете что? Бриться или не бриться — это личное дело каждой, и то и другое нормально. В бритье нет ничего постыдного или вредного. Наоборот — оно не только убирает лишние волосы, но и помогает обновить кожу, снимая ороговевшие частички. А слухи, что после бритья волосы становятся темнее и гуще, — это миф.
Важно помнить, что не стоит брить лицо, если кожа выглядит сухой и раздраженной.
- Раньше я думала, что я единственная женщина с растительностью на лице. Все мое лицо покрыто волосами. Теперь, когда бьюти-блогеры говорят о бритье лица, я понимаю, что у всех женщин в той или иной степени есть растительность на лице. Кроме того, от бритья волосы не станут гуще. © Independent-Try-604 / Reddit
- У меня над верхней губой постоянно появляются черные волоски, и меня достало их пинцетом выдирать. Так что начала подбривать и теперь пребываю в полном счастье. © ArtichokeMe_Daddy / Reddit
Тонкие губы
На сегодняшний день самым распространенным инструментом для увеличения губ являются филлеры на основе гиалуроновой кислоты.
Однако врачи предупреждают, что частые процедуры по увеличению губ могут существенно навредить. Кожная ткань растянется и провиснет под тяжестью введенного препарата, что лишь усугубит ситуацию.
- Я потратила кучу денег на филлеры для губ. Они у меня всегда были тонкие, из-за этого я комплексовала. Раз уж сейчас в тренде пышные губы, я решила их «накачать». Да, они выглядят хорошо, но ведь это же не навсегда. Лучше бы я потратила эти деньги на путешествие или просто отложила. © thelookofplasma / Reddit
Плоская попа
Форма наших ягодиц во многом зависит от генетики, поэтому одним людям добиться желаемой округлости с помощью упражнений проще, чем другим. Сейчас в моде пышные, упругие попы, а потому некоторые девушки стесняются носить облегающую одежду, так как не могут похвастаться внушительным формами. Но мода прихотлива, и то, что вызывает восторг сейчас, вполне может превратиться в антитренд через несколько лет. Так что девушкам с плоской попой вообще не стыдно носить ни обтягивающие джинсы, ни откровенные купальники.
- Плоские маленькие попы были невероятно модной штукой лет 30 тому назад, и все барышни мечтали именно о таких формах. Мода циклична, так что я даже не сомневаюсь, что они вновь вернутся в тренды. Лучше не переживать из-за таких вещей. © Own_Faithlessness7** / Reddit
Родинки на лице
Некоторым женщинам нужно время, чтобы принять свои родинки: ведь это часть кожного покрова, а не изъян. Ведь ничего противоестественного или опасного в большинстве родинок нет: обычно у взрослого человека на теле может быть от 10 до 40 таких пятнышек. Причем цвет их варьируется от близкого по тону к коже до черного.
- У меня на подбородке есть маленькая родинка, и до недавнего времени я ее просто ненавидела. Сначала в детстве меня вечно спрашивали, что это за штука, потом в старших классах жутко дразнили. Я даже ее расчесывала, стараясь стереть. Но недавно я наконец-то научилась ее любить. Жаль, что не могу поделиться этой мудростью с самой собой в молодости. © Unknown author / Reddit
Использование ботокса
Уколы ботулотоксина (или ботокса) — уже стандарт бьюти-индустрии. Ботокс активно используется в косметологии для разглаживания морщин. Однако многие люди относятся к этой процедуре неоднозначно, возможно, в том числе и потому, что у ботокса есть ряд побочных эффектов. Однако, если тщательно выбрать клинику и специалиста, который будет делать уколы, риски от проведения этой процедуры минимальны. А в желании выглядеть моложе на самом деле нет ничего постыдного.
- Как же меня раздражают эти двойные стандарты. Что бы женщина ни делала, общество все равно рвется ее осудить. Если ты как-то корректируешь свою внешность, тебя называют поверхностной и тщеславной, а то и куклой. Стареешь естественным образом — значит, запустила себя и никому уже не нужна. Похоже, выиграть этот спор невозможно, так что остается только плюнуть и делать то, что тебе нравится. © zalipie / Reddit
Крупные траты на макияж и косметические процедуры
Некоторые женщины искренне стыдятся того, сколько денег они спускают на макияж и посещение салонов. Но, по большому счету, никто не имеет право диктовать нам, на что конкретно мы должны тратить кровно заработанные денежки. Если женщине приносит радость покупка крема для лица или новой помады, то лучше приобрести их, а не внушительный фолиант.
- Сейчас думаю, что лучше бы я побольше денег и времени тратила именно на себя. На самом деле, в этом нет ничего плохого. Так почему бы не отдавать свои деньги за то, что нравится именно нам, а не кому-то другому? © Saanjhhere / Reddit
Тонкие волосы
Пышность шевелюры во многом зависит от наших генов, к тому же, волосы естественным образом утончаются с возрастом. И хотя этот процесс можно остановить, волшебным образом превратить изначально тонкие волосы в густые — практически непосильная задача. Да и стоит ли по этому поводу расстраиваться?
- Я долгие годы пыталась изобразить пышную шевелюру из своих тонких волос. Использовала шиньоны, насадки и все время умирала от ужаса, что кто-нибудь это заметит. И знаете что? Я наконец-то поняла: ничего не изменит тот факт, что мои волосы тонкие. И самое смешное, похоже, толщина моих волос вообще никого не волнует, кроме меня. © Pastelpicklez / Reddit
Мягкий овал лица
Время и гравитация могут быть неумолимы к человеческому телу. С годами организм перестает вырабатывать необходимое количество коллагена, кожа лица теряет эластичность, а щеки начинают постепенно обвисать, смягчая линию подбородка и нижней челюсти. Это совершенно естественный процесс, с которым сталкиваются многие люди старше 30 лет, поэтому здесь абсолютно нечего стесняться.
Кстати, многие женщины любят хвалиться своими особенностями в Интернете, демонстрируя свою уверенность в себе, и за них можно только порадоваться.