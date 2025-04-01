13 нюансов, о которых многие мастера педикюра обычно умалчивают
Скоро сезон открытой обуви, и, конечно, многим хочется, чтобы пятки были гладкими, а ногти сияли цветным глянцем. Но некоторые салонные процедуры, особенно проведенные непрофессионально, могут привести к нежелательным последствиям. Мы собрали рекомендации, благодаря которым ваши ножки будут не только красивыми и глажкими, но и здоровыми.
Не все гель-лаки одинаково хороши
Сейчас отмечается рост аллергических реакций на химические вещества, содержащиеся в некоторых гель-лаках. Особенно если лак нанесен неправильно или используется слишком слабая УФ-лампа (до 36 ватт), которая не до конца высушивает его. В результате химические вещества проникают в ногтевую пластину и кожу вокруг ногтей, вызывая аллергическую реакцию. А ведь если у человека развивается аллергия на акрилаты, то могут возникнут проблемы, вообще не связанные с педикюром — например, с пломбированием зубов.
Поэтому лучше не наносите гель-лак в домашних условиях, а также не стесняйтесь расспросить своего мастера о его составе. И, конечно, стоит выбирать зарекомендовавший себя салон, где работают настоящие профессионалы.
Некоторые лаки могут также содержать вредные химические вещества, такие как формальдегид, толуол и дибутилфталат. Поэтому стоит обратить внимание на этикетку: лучше, если есть словосочетания «3-free» или «5-free». Такие покрытия полезнее для ногтей.
Не стоит использовать и покрытия, которые содержат вещества для укрепления ногтей. В итоге ногтевые пластины могут стать жестче и начать ломаться.
Откажитесь от срезания мозолей
Мозоли на пятках вряд ли кому-то нравятся. Тем не менее, это естественное утолщение верхнего слоя эпидермиса, которое является естественным способом защиты нежной кожи от внешнего воздействия. Удалять их полностью, особенно таким грубым инструментом, как металлическое лезвие для мозолей, нельзя. Кое-где этот инструмент даже запрещен. Мозоли лучше сглаживать, смягчать и увлажнять с помощью менее радикальных средств.
Если из-за огрубевшей кожи на пятках они растрескались или появились какие-то иные проблемы, доставляющие дискомфорт, лучше обратиться не к мастеру маникюра, а к подологу.
Отдайте предпочтение одноразовым инструментам или носите с собой свои
Грибковые заболевания легко передаются, и даже если в салоне чисто и красиво, вы не можете быть на 100 % уверены, что там соблюдается полная стерильность. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать место, где используют новые пилочки в индивидуальной упаковке для каждого клиента. Можно также носить с собой свои собственные инструменты: после каждого применения промойте их теплой водой с мылом и тщательно протрите спиртом.
Если у вас есть какие-то заболевания или проблемы с ногтями, мастер вправе отказать вам в услуге. Тут поможет подолог, а также медицинский педикюр, где основное внимание уделяется не цвету лака, а здоровью ступней и ногтей.
Будьте осторожны с ванночками для ног
Многим нравится делать педикюр в салоне, потому что можно расслабиться и отдохнуть, пока ноги отмокают в ванночке с теплой водой. Но после каждого использования эту емкость необходимо стерилизовать, иначе там быстро заведутся болезнетворные бактерии. Однако с ванночками со встроенной системой гидромассажа, где вода постоянно циркулирует, сделать это сложно. В результате шансы подхватить грибок во время этой процедуры возрастают.
Если вам делают ванночку для ног, следите, чтобы в нее вставили одноразовый пакет-вкладыш — так можно обезопасить себя от инфекций.
Используйте пилку вместо книпсеров и ножниц
Специалисты советуют подстригать ногти на ногах с помощью маникюрных ножниц или специальных кусачек, книпсеров. Однако не у всех получается аккуратно обработать ногтевые пластины с помощью этих инструментов, а некоторые мастера умудряются слишком сильно укоротить ногти, что в результате может привести у их врастанию.
Лучше обработать ногти пилкой, так проще регулировать длину. Кроме того, этот способ помогает избежать появления острых краев на ногтях, которые цепляются за носки и рвут колготки. Главное — подпиливать ногти в одном направлении и использовать стеклянный инструмент с абразивностью от 180 грит. Женщины отмечают, что после того, как они начали пользоваться пилкой, ногти на ногах стали реже ломаться.
Не обрабатывайте кутикулу и боковой валик
Не брейте ноги перед педикюром
Не следует брить ноги перед визитом в салон. После бритья на коже могут остаться микроскопические порезы, и шанс того, что во время педикюрной ванны в организм попадут опасные бактерии, возрастает. Это может привести к появлению фурункулов и инфекционных болезней, которые с трудом поддаются лечению.
Откажитесь от fish-пилинга
Некоторые салоны предлагают эту экзотическую процедуру в качестве альтернативы обычному пилингу стоп. На протяжении сеанса рыбки нежно пощипывают кожу, аккуратно отделяя омертвевший слой и мозоли. Однако эта процедура далеко не так безопасна, как многие думают. Работники салона просто не в состоянии правильно стерилизовать бассейн между посещениями клиентов. Да и сами рыбки могут быть переносчиками инфекции.
Вовремя снимайте лак
Кроме того, не стоит носить педикюр дольше 2-3 недель. Ногтевые пластины отлично впитывают любые вещества, поэтому химические элементы, входящие в состав лака, со временем проникают в ногти и разрушают их. После снятия лака стоит дать ногтям отдохнуть пару недель. Иначе они быстро станут сухими и ломкими.
От следов лака на пальцах можно избавиться и без ацетона
Если после нанесения лака на коже вокруг ногтей остались предательские следы, не нужно их убирать с помощью ватных дисков или палочек, смоченных в специальном средстве. Так вы можете только полностью загубить педикюр, и придется все делать заново.
Стоит подождать, пока лак полностью высохнет (обычно на это требуется примерно час), а затем нанести на стопу увлажняющий крем и надеть носки. После этого нужно просто погулять по дому минут 60. Увлажняющий крем отлично удаляет лак с кожи, но оставляет его на ногтях. В итоге нужно будет только вытереть остатки крема и лака с ног.
Не держите ноги в воде слишком долго
В идеале стопы должны находиться в ванночке с теплой водой не больше 10 — 15 минут. Если слишком долго наслаждаться этой процедурой, кожа станет чересчур мягкой, что повышает риск подхватить грибок. Кроме того, ногти, впитавшие слишком большое количество влаги, делаются ломкими. В результате сам педикюр превратится в настоящее испытание, а мастер может ненароком нанести травму.
Не пользуйтесь автозагаром и не загорайте после педикюра
Многие дамы предпочитают наносить гель-лак на ногти, потому что держится такой педикюр дольше, да и высыхает быстрее. А потому особенно обидно, когда спустя несколько дней покрытие неожиданно меняет цвет или желтеет. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на этот процесс. Так, это покрытие чувствительно к воздействию ультрафиолета, поэтому долгое нахождение на солнце или использование автозагара может непоправимо испортить педикюр.
Попробуйте «сухой» педикюр
Как понятно из названия, при подобном методе не используются ванночки с водой, а основное внимание уделяется именно уходу за ногтями. У «сухого» педикюра есть несколько плюсов. Во-первых, процедура занимает меньше времени. Во-вторых, риск подхватить грибок или инфекцию значительно меньше, так как клиентки не пользуются педикюрными ваннами. Кроме того, «сухой» педикюр помогает сохранить естественный баланс жидкости в ногтях, а само покрытие держится дольше.
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