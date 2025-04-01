13 нюансов, о которых многие мастера педикюра обычно умалчивают

Сейчас отмечается рост аллергических реакций на химические вещества, содержащиеся в некоторых гель-лаках. Особенно если лак нанесен неправильно или используется слишком слабая УФ-лампа (до 36 ватт), которая не до конца высушивает его. В результате химические вещества проникают в ногтевую пластину и кожу вокруг ногтей, вызывая аллергическую реакцию. А ведь если у человека развивается аллергия на акрилаты, то могут возникнут проблемы, вообще не связанные с педикюром — например, с пломбированием зубов.

Поэтому лучше не наносите гель-лак в домашних условиях, а также не стесняйтесь расспросить своего мастера о его составе. И, конечно, стоит выбирать зарекомендовавший себя салон, где работают настоящие профессионалы.

Некоторые лаки могут также содержать вредные химические вещества, такие как формальдегид, толуол и дибутилфталат. Поэтому стоит обратить внимание на этикетку: лучше, если есть словосочетания «3-free» или «5-free». Такие покрытия полезнее для ногтей.

Не стоит использовать и покрытия, которые содержат вещества для укрепления ногтей. В итоге ногтевые пластины могут стать жестче и начать ломаться.