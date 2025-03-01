20+ идей маникюра от пользователей сети, которые хочется повторить
Фотоподборки
1 час назад
"Меня всегда завораживали янтарные окаменелости, с самого детства. Я сама сделала маникюр в таком стиле"
"Мой любимый оттенок между зимой и весной"
"Маникюр подходит к расцветке моего геккона"
- Мне нужно знать. Ты сначала купила лак или своего питомца? © Ethereal-Lilac / Reddit
"Провозглашаем весну!"
«Моя первая попытка создать эффект полированного камня. Нефритовый маникюр»
"Случайно купила этот лак, а потом поняла, что хочу такой маникюр на свою свадьбу. Я им просто одержима"
"Клубничные ногти!"
"Миленький кошачий маникюр"
"Мои ногти!"
"Конфетный маникюр"
"Фламинго"
"4 часа провела в салоне, что думаете?"
"Просто маленькая милая капибара"
"К отпуску готова!"
"Сделала сестре маникюр принцессы"
"Я не смогла выбрать один оттенок"
"Тутти-фрутти"
"Да, дорого, но оно того стоит!"
"Легкая зимняя грусть вдохновила меня на новый маникюр"
"Ногти, похожие на рыболовные приманки"
"Что думаете о моем маникюре? Симпатично?"
А вот и еще несколько статей с идеми для маникюра:
- 12 идей маникюра, которые выглядят стильно и современно
- 20+ девушек, которые сделали себе такой маникюр, что закачаешься
10 ярких идей маникюра для тех, кто немного устал от скучных оттенков и дизайнов
Фото на превью Vieris / Reddit
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