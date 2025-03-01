20+ идей маникюра от пользователей сети, которые хочется повторить

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1 час назад

Весна близко, а значит, пришло время обновить маникюр. Вот несколько идей для тех, кто ищет неординарный дизайн ногтей перед походом к мастеру: от просто любопытных оттенков до смелых решений для самых творческих.

"Меня всегда завораживали янтарные окаменелости, с самого детства. Я сама сделала маникюр в таком стиле"

"Мой любимый оттенок между зимой и весной"

"Маникюр подходит к расцветке моего геккона"

  • Мне нужно знать. Ты сначала купила лак или своего питомца? © Ethereal-Lilac / Reddit

"Провозглашаем весну!"

«Моя первая попытка создать эффект полированного камня. Нефритовый маникюр»


"Случайно купила этот лак, а потом поняла, что хочу такой маникюр на свою свадьбу. Я им просто одержима"

"Клубничные ногти!"

"Миленький кошачий маникюр"

"Мои ногти!"

"Конфетный маникюр"

"Фламинго"

"4 часа провела в салоне, что думаете?"

"Просто маленькая милая капибара"

"К отпуску готова!"

"Сделала сестре маникюр принцессы"

"Я не смогла выбрать один оттенок"

"Тутти-фрутти"

"Да, дорого, но оно того стоит!"

"Легкая зимняя грусть вдохновила меня на новый маникюр"

"Ногти, похожие на рыболовные приманки"

"Что думаете о моем маникюре? Симпатично?"

Фото на превью Vieris / Reddit

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