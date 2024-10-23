10 ярких идей маникюра для тех, кто немного устал от скучных оттенков и дизайнов

Совсем скоро будут холода, придется прятать руки в варежки. Но пока этого не произошло, можно успеть запрыгнуть в последний вагон поезда и пощеголять с ярким маникюром этой осенью. К счастью, у нас есть идеи, которые можно взять на заметку.

Кокетливый маникюр

«Подарок для Барби»

Иногда хочется какой-нибудь девчачий маникюр. К счастью, сегодня много вариантов дизайна. Coquette core в маникюре сейчас очень актуален. Стоит попросить у своего мастера добавить пару бантиков или бусинок на ногти. Но вот от блесток лучше отказаться — это пережиток прошлого, да и выглядят они порой неаккуратно. Уместно подобное покрытие разве что на новый год.

Хромированный кошачий глаз

«Кошачий глаз и хромированная пудра»

Магнитные лаки «кошачий глаз» стали вновь популярны в последнее время. Особенно актуальны медные и бронзовые оттенки. Однако горячий хит — это хромированный «кошачий глаз». Такие ногти выглядят просто ослепительно, они яркие, но при этом сочетаются со многими нарядами.

Румяные ногти

«Румяные ногти»

Осень — не время носить скучные темные цвета. Наоборот, лучше добавить ярких красок в эти непогожие дни. Так, например, сейчас в многие модницы делают себе «румяный маникюр». Посреди бледно-розового покрытия появляется омбре из более яркого оттенка, и это будто что-то на прекрасном, выглядит очень свежо и мило.

Акварельный маникюр

Как добавить изюминку в простое базовое покрытие? Стоит попробовать акварельный дизайн. Это цветные расплывающиеся пятнышки из разных оттенков. Выглядят такой маникюр легким, он современный и поднимает настроение в хмурую погоду.

Аура в темных тонах

«Новый „аура“ дизайн. Я влюблена!»

Маникюр «аура» появился не так давно, но уже завоевал популярность. Дизайн заключается в том, что в центр ногтя наносится овальный градиент из другого цвета. А сейчас популярность набирает «темная аура». В качестве цветов для градиента используются темные и холодные оттенки.

Коричневый маникюр

Базовые цвета в маникюре тоже со временем претерпевают изменения. Конечно, красные и бордовые цвета — это классика, но порой такое покрытие выглядит банально, многим оно уже приелось. А вот шоколадные оттенки сейчас в тренде и сочетаются они с любым образом.

Маникюр с вишенками

«Вишенки рулят! Простенький нейл-арт на сегодня»

Ногти с «животными» принтами сейчас — это безвкусица. Если хочется добавить акцент в маникюр, то лучше присмотреться к фруктово-ягодной теме, а особенно к «вишенкам». Они могут быть как нарисованными, так и из страз. Отличное решение против осенней хандры!

Цветные глазированные ногти

«Шоколадный глазированный маникюр на осень»

Ногти «в глазури» стали популярны еще в прошлом году. Маникюр предполагает, что на цветное покрытие наносится перламутровая втирка. Этот вариант по-прежнему актуален, но теперь у него новое прочтение. Если раньше использовались в основном базовые и нейтральные тона, то в этом сезоне будет круто сделать в глазури коричневые или ягодные оттенки.

Необычный френч

Также, как и бордовый цвет ногтей, французский маникюр — это практически классика. Однако он тоже выглядит скучно. В тренде сейчас различные вариации этого дизайна, начиная от нетипичных сочетаний цветов, заканчивая дерзкими ногтями с черной «улыбкой». Однако можно выбрать и более скромные варианты под собственный стиль.

Стеклянные ногти