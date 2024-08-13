9 роскошных идей для маникюра, с которым не захочется прятать ручки в перчатки

Представьте ситуацию: у мастера маникюра освободилось окошко, мы бежим на всех парах, плюхаемся в кресло и... не знаем, какие ногти нам сделать. К счастью, в этом году много крутых трендовых дизайнов на любой вкус.

«Шоколадные» ногти

Одним из самых хитовых оттенков этого года стал коричневый и все его оттенки. Инфлюэнсеры даже прозвали такой маникюр «шоколадные ногти». Причем в зависимости от сезона можно выбрать тон светлее или темнее. Ну и конечно такой «дорогой» насыщенный цвет отлично подойдет для осени.

Цветочный дизайн

Цветочный дизайн ассоциируется с летом, однако его также можно опробовать и в другие сезоны, ведь зачем ограничивать свой выбор? Кроме того, цветочный маникюр — уже практически классика. Цветы можно также нарисовать или наклеить, а еще сочетать обе техники в одном дизайне маникюра.

Сверкающий дизайн

Лето — это идеальное время, чтобы вдоволь наиграться с сиянием и блеском. Ведь благодаря солнцу все блестки и стразы, которые вы нанесете на себя, будут сиять намного ярче. Так почему бы не попробовать эту тенденцию и на ногтях? Если боитесь переборщить, можно начать с оформления маленьких, аккуратных кристаллов на каждом ноготке. Но если хочется большего — свободно экспериментируйте с разной формой, размером и цветом блестяшек.

Ковбойский дизайн

Когда дело доходит до аккуратного дизайна ногтей, то многие задумываются о геометрических рисунках. Такие были популярны очень долго, однако теперь это прошлый век. Лучше обратить внимание на кантри тематику. Многие модницы уже заценили анималистичный коровий принт в коричневых тонах. Дизайн можно сделать как на всех ногтях, так и только на одном.

Длинная и острая форма

Нельзя сказать, что короткие ногти — это прошлый век. Такая длина всегда будет классикой, ведь подходит на любой случай. Но, если честно, иногда это выглядит скучно.. Если хочется быть максимально в тренде, то длинные ногти-стилеты — то, что надо. Не обязательно украшать их всем подряд, даже базовое однотонное покрытие на такой длине будет выглядеть ярко.

3D-дизайн

Если гладкие ноготки вам уже надоели, то стоит попробовать сделать кое-что более интересное — 3D-дизайн. Он открывает огромный простор для творчества и фантазии. А также круто сочетается с любыми другими тенденциями, будь то хром, цветной френч или что-то еще. Кроме того, маникюр можно украсить 3D-фигурками — бабочками, бантиками, мишками и прочим.

Хромированный дизайн

Хромированный дизайн начал набирать популярность еще в 2023 году. Однако в нынешнем сезоне он вышел за пределы только серебряных или золотых ногтей. Модные эксперты советуют попробовать цветной и пастельный хром. А также маленькие хромированные детали — например полоски френча, абстрактные капли или обычные полоски.

Ягодный дизайн

Местные вкусные и сладкие ягоды появятся еще не скоро. А вот сделать маникюр с клубничками или просто ягодного цвета можно уже прямо сейчас. Тем более что, по словам экспертов, это уже второй год один из самых популярных трендов.

Кокетливый маникюр

«Трудно найти время, чтобы сделать себе маникюр, потому что я занята тем, что делаю всем остальным милые ноготки»