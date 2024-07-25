10 роскошных идей для педикюра, с которым так и хочется щеголять в открытой обуви

Педикюр летом — это полноценная деталь стильного образа. Вот только когда идешь к мастеру по ногтям, в голове обычно крутится лишь один вопрос: «Что же у него попросить?» К счастью, есть огромное количество отпадных идей для педикюра.

Но бывают дизайны, которые не стоит делать. Об одном из таких мы расскажем в бонусе.

Кремовые цвета

Белое покрытие на ногтях уже практически вошло в разряд классики. Однако, если честно, смотрится оно простенько, а иногда слишком сильно контрастирует с кожей. А вот кремовые оттенки с легким отблеском выглядят роскошно на любых ногтях. Стоит обратить внимание также на полупрозрачный белый лак с розовым или лиловым подтоном.

Цветы и фрукты

1 фото: «Нежно-зеленый педикюр» 2 фото: «Мои летние рисунки гелем на ногтях»

Рисунки на ногтях, наверное, никогда не выйдут из моды. Можно сделать педикюр с цветами — это будет выглядеть мило и романтично. Нарисованные на ногтях ног фрукты — это свежо и по-летнему. А абстракции смотрятся просто, но шикарно.

Небесно-голубой цвет

Классическими цветами для педикюра уже много десятилетий считаются красный и бордовый. Однако не так уж они и хороши, ведь могут накинуть лет. Забудьте про банальный красный и присмотритесь к небесно-голубым оттенкам, которые освежат любой летний образ.

«Глазурь» на ногтях

2 фото: «Новый педикюр» 3 фото: «Обожаю „хром“ на ногтях, выглядит очень мило. Два слоя цвета „балерина“ и хромированная втирка»

Блестящий педикюр был в тренде долгое время. Еще бы, ведь он практичен, такое покрытие долго не скалывается. Но порой ногти с крупными блестками выглядят неухоженными. Сейчас в тренде мелкий шиммер. А также стоит присмотреться к покрытию под названием «глазурь». Ногти имеют лишь слегка уловимый отблеск и выглядят роскошно.

Анималистичный принт

«Как вам мои леопардовые ногти?»

Аккуратное ношение анималистичных принтов добавляет в образ изюминку, ритм. Но можно начать с малого, например, с леопардового дизайна ногтей на ногах, это выглядит роскошно. Другие животные принты, — например, зебра, жираф, змея — тоже подойдут.

Русалка

«Моему педикюру с переливающейся рыбьей чешуей 2 недели»

Лето — отличное время для экспериментов с педикюром. Ногти, напоминающие рыбью чешую, будто созданы для пляжа и морских волн. Да, вариант, конечно, для смелых, но выглядит блестяще во всех смыслах.

Лавандовый педикюр

Фиолетовый цвет стал довольно популярен в последнее время, в том числе и в нейл-индустрии. Однако лучше избегать темных оттенков, иначе это сыграет злую шутку со стильным образом. Дело в том, что такие ногти будут выглядеть так, будто на них синяки. А вот светлые лавандовые оттенки, наоборот, выглядят свежо и придают изюминку образу.

Темные цвета

Некоторые темные цвета все же подходят для педикюра. Стоит присмотреться к черному, синему или коричневому покрытиям, они выглядят минималистично и изысканно. Эксперты утверждают, что летом эти цвета также уместны. Стоит особое внимание уделить закрепляющему слою, чтобы не было сколов.

Сердечки

«Педикюр «Валентинки»

Сочетание красных сердечек и светлого фона — это беспроигрышный вариант. Может показаться, что подобный дизайн хорош для Дня Святого Валентина, но и летний педикюр с таким рисунком будет смотреться роскошно, мило и романтично.

Бонус. Ни при каких обстоятельствах не стоит делать френч на ногах

Ольга Ершова 2 дня назад Оставила комментарий под первыми двумя фото. Поторопилась. Он про все. Хуже подборку надо поискать. - - Ответить