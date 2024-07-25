Вижу светло-мятный и металлик. Ни разу не белый против кремового.🤔 Огонь примеры.
10 роскошных идей для педикюра, с которым так и хочется щеголять в открытой обуви
Педикюр летом — это полноценная деталь стильного образа. Вот только когда идешь к мастеру по ногтям, в голове обычно крутится лишь один вопрос: «Что же у него попросить?» К счастью, есть огромное количество отпадных идей для педикюра.
Но бывают дизайны, которые не стоит делать. Об одном из таких мы расскажем в бонусе.
Кремовые цвета
Белое покрытие на ногтях уже практически вошло в разряд классики. Однако, если честно, смотрится оно простенько, а иногда слишком сильно контрастирует с кожей. А вот кремовые оттенки с легким отблеском выглядят роскошно на любых ногтях. Стоит обратить внимание также на полупрозрачный белый лак с розовым или лиловым подтоном.
Цветы и фрукты
1 фото: «Нежно-зеленый педикюр»
2 фото: «Мои летние рисунки гелем на ногтях»
Рисунки на ногтях, наверное, никогда не выйдут из моды. Можно сделать педикюр с цветами — это будет выглядеть мило и романтично. Нарисованные на ногтях ног фрукты — это свежо и по-летнему. А абстракции смотрятся просто, но шикарно.
Небесно-голубой цвет
Классическими цветами для педикюра уже много десятилетий считаются красный и бордовый. Однако не так уж они и хороши, ведь могут накинуть лет. Забудьте про банальный красный и присмотритесь к небесно-голубым оттенкам, которые освежат любой летний образ.
«Глазурь» на ногтях
2 фото: «Новый педикюр»
3 фото: «Обожаю „хром“ на ногтях, выглядит очень мило. Два слоя цвета „балерина“ и хромированная втирка»
Блестящий педикюр был в тренде долгое время. Еще бы, ведь он практичен, такое покрытие долго не скалывается. Но порой ногти с крупными блестками выглядят неухоженными. Сейчас в тренде мелкий шиммер. А также стоит присмотреться к покрытию под названием «глазурь». Ногти имеют лишь слегка уловимый отблеск и выглядят роскошно.
Анималистичный принт
«Как вам мои леопардовые ногти?»
Аккуратное ношение анималистичных принтов добавляет в образ изюминку, ритм. Но можно начать с малого, например, с леопардового дизайна ногтей на ногах, это выглядит роскошно. Другие животные принты, — например, зебра, жираф, змея — тоже подойдут.
Русалка
«Моему педикюру с переливающейся рыбьей чешуей 2 недели»
Лето — отличное время для экспериментов с педикюром. Ногти, напоминающие рыбью чешую, будто созданы для пляжа и морских волн. Да, вариант, конечно, для смелых, но выглядит блестяще во всех смыслах.
Лавандовый педикюр
Фиолетовый цвет стал довольно популярен в последнее время, в том числе и в нейл-индустрии. Однако лучше избегать темных оттенков, иначе это сыграет злую шутку со стильным образом. Дело в том, что такие ногти будут выглядеть так, будто на них синяки. А вот светлые лавандовые оттенки, наоборот, выглядят свежо и придают изюминку образу.
Темные цвета
Некоторые темные цвета все же подходят для педикюра. Стоит присмотреться к черному, синему или коричневому покрытиям, они выглядят минималистично и изысканно. Эксперты утверждают, что летом эти цвета также уместны. Стоит особое внимание уделить закрепляющему слою, чтобы не было сколов.
Сердечки
«Педикюр «Валентинки»
Сочетание красных сердечек и светлого фона — это беспроигрышный вариант. Может показаться, что подобный дизайн хорош для Дня Святого Валентина, но и летний педикюр с таким рисунком будет смотреться роскошно, мило и романтично.
Бонус. Ни при каких обстоятельствах не стоит делать френч на ногах
Оставила комментарий под первыми двумя фото. Поторопилась. Он про все. Хуже подборку надо поискать.
Иногда можно найти информацию о том, что французский педикюр вернулся в моду. Он уместен на руках, но не на ногах. Эксперты считают, что такие ногти выглядят неухоженно, ведь на ногах они точно должны быть пострижены. А полосочки лака будто бы подчеркивают отросший край.
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Комментарии
Тёмные цвета лака хорошо смотрятся и лаванда тоже. Крутой педикюр русалки!
Леопардовый педикюр убил небрежностью исполнения
А френч на ногах я себе делала несколько раз и смотрелся он шикарно
единственное, на что сказала :"Вау, как красиво! Хочу!" - это на босоножки на последней фотке
А так... Ничего необычного.