10 улетных идей педикюра, с которыми почувствуешь себя богиней даже в старых сланцах

Не успели мы оглянуться, а на улице уже жара. Сезон отпусков и прогулок в босоножках открыт. Мы решили не щелкать клювом и собрать самые горячие тренды педикюра этого лета.

Морские мотивы

2 фото: «Мой тихоокеанский педикюр».

Не успели крупные блестки полностью утратить свою актуальность, как мастера уже придумали крутую альтернативу для любителей блеска и броских дизайнов. Они предлагают украсить ногти стразами, жемчужинами разного размера и декором в морской тематике. С таким педикюром босоножки и любую другую открытую обувь захочется носить на регулярной основе.

Разный цвет покрытия на ногах



Не можете определиться с цветом лака? Забудьте о муках выбора, ведь ногти разных цветов в этом сезоне стали трендом. По мнению экспертов, двухцветный педикюр — это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность. Кроме того, не нужно бояться экспериментов с сочетаниями цветов лака на ногах. Яркие оттенки — это круто.

Персиковые ногти

«Это один из моих любимых оттенков!»

Лаки кораллово-оранжевых оттенков раньше нравились многим, но сейчас этот тренд можно назвать устарелым. Тем временем персиковый стал коронным цветом 2024 года. И мы даже не будем спорить с данным фактом, ведь ногти персикового цвета выглядят просто потрясающе. «Абрикосовые и персиковые оттенки создают эффект свежести и яркости, что делает этот оттенок идеальным для педикюра в летние месяцы», — пояснила одна из экспертов.

«Солнечные» ногти

«Мои летний дизайн на ногтях».

Лето — это идеальное время для смелых экспериментов не только с одеждой, но и с покрытием на ногтях. Поэтому мы совершенно не удивлены тому, что яркий желтый цвет сейчас тоже стал трендовым. Но знатоки советуют не ограничиваться просто ярким оттенком желтого. Можно еще и украсить ногти цветочками или тематическими летними рисунками.

Цветной французский педикюр

2 фото: «Коричневый французский педикюр».



3 фото: «Розовые кончики».

Многие считают французский педикюр старомодным, но знатоки бьюти-индустрии придумали, как сделать этот дизайн более современным и стильным. Они предлагают заменить прозрачный лак на любой базовый оттенок, а вместо белого цвета использовать неоновые или другие нестандартные цвета для линий по краям. Например, сочетание бежевого с коричневыми линиями выглядит необычно и изысканно. Вариаций того, как комбинировать цвета между собой, множество. Главное — выбрать сочетание, которое придется по душе именно вам.

Анималистичный принт

Дизайны с животными принтами в этом сезоне пользуются небывалым спросом, а пятна леопарда стали самым вообще писком моды. Столь кокетливый узор будет шикарно смотреться на большом пальце в сочетании с базовыми цветами на других пальцах: белым, бежевым, коричневым. Коровий принт может прийтись по вкусу тем, кто не боится экспериментировать.

«Желейные» ногти

2 фото: «Я не умею делать дизайн на руках, поэтому рисую на ногах».

Если вам не нравятся яркие цвета на ногтях, то прозрачно-розовый гель-лак с эффектом желе станет идеальным вариантом для летнего педикюра. Нежный оттенок розового — это вечная классика, которая подойдет к любому оттенку кожи и будет сочетаться с одеждой любого стиля и цвета. Эксперты считают, что этот нейтральный цвет — отличное решение для длительного отпуска, ведь сколы на таком покрытии практически незаметны. Не стоит забывать и о других оттенках: бежевом, малиновом, сером. Они будут изящно смотреться на ногах.

Оттенки матчи и фисташки

Лаки пастельных тонов в этом году стали трендом. И говоря о педикюре, мы советуем присмотреться к нежным зеленым оттенкам. Ногти цвета матчи или фисташки будут очень стильно смотреться с босоножками и шлепками. «Мой любимый оттенок в этом сезоне — зеленый», — подчеркнула звездный мастер Милли Мэйсон.

Растения, бабочки и золотые линии

2 фото: «Гелиевое покрытие».

Несмотря на то, что белый однотонный педикюр сейчас считается антитрендом, бьюти мастера уже нашли выход из ситуации. Они советуют украсить белый педикюр милыми рисунками. Это могут быть веточки какого-то растения или красочные бабочки. А на ногтях больших пальцев можно нарисовать минималистичные золотые полосы или добавить немного блесток.

Темные оттенки

3 фото: «Что-то новенькое».

Несмотря на то, что сейчас неоновые лаки пользуются большой популярностью, любителям более насыщенных цветов в этом сезоне есть что выбрать. Эксперты советуют присмотреться к темным оттенкам. Черный, зеленый, коричневый и синий — цвета, которые выглядят стильно и экстравагантно. Они будут смотреться уместно не только в отпуске, но и в повседневной жизни.

