20 женщин, которые основательно подготовились к лету и начали с ноготков

Что способно добавить изюминку в летний образ? Конечно же, крутой маникюр! Героини нашей подборки уверены в своих ногтях, поэтому не преминули похвастаться перед всеми в интернете. А мы взяли себе их идеи на заметку.

«Считаю прозрачные ногти невероятно крутыми! Аппликации делала сама»

«Освежающий лимонад на моих ногтях»

«Маникюр на выпускной. Хотела, чтобы ногти сочетались с платьем»

Радужная рыбья чешуя

"Мой 3D — фруктовый маникюр"

С одной стороны, ногти выглядят совершенно нелепо, но, с другой стороны, детали восхитительны. © MissusEss / Reddit

Маникюр-океан

Я сначала подумала, что их искусственный интеллект сгенерировал! © Quinnie-The-Gardener / Reddit

"Мой дизайн называется "Клубничные пауки""

«Не могу уже дождаться лета, чтобы клиенты начали просить меня сделать им такой же дизайн маникюра»

«Сделала клиентке маникюр на выпускной»

«К лету готова! На ногтях „фруктовый салат“»

Маникюр в стиле «мятное мороженое с шоколадной крошкой»

Светящиеся ногти-медузы

"Моя работа. Достаточно "черепахово" для черепахового клуба?"

"Клубничный" дизайн маникюра

Розовые бабочки на розовом хромированном покрытии

Мраморные "русалочьи" ногти

"Муж назвал этот маникюр "Ногти на тысячу баксов""

"Можете догадаться, сколько времени у меня заняло сделать такой маникюр?"

Я ахнула, когда увидела. Даже если вы их делали 14 лет, это стоило каждой минуты! © Touch-Important / Reddit

«Сделала подруге маникюр»

Они одновременно пугающие и восхищающие! © sunshinerf / Reddit

"Сделала ногти, которые сочетаются с платьем сестры"