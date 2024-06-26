15+ женщин, которые не боятся показать себя такими, какие они есть
Чаще всего свою внешность критикуем мы сами, всматриваемся в зеркало, пытаясь найти недостатки. Одни комплексуют из-за седых волос, другие — стесняются веснушек, третьи — прячут лицо, потому что появилось какое-то маленькое пятнышко. Однако некоторым женщинам все же удается наплевать на условности и полюбить себя естественную.
«Купила платье. Цвет обалденный, но ткань сильно подчеркивает мой живот и растяжки»
- Пытаюсь приглядеться и найти тот живот, о котором вы говорите. © purple_plasmid / Reddit
«Надеюсь, я не одна такая, кто вообще не парится по поводу седины. Мне еще даже нет 40»
Нет сорока, а выглядит на полтос. За сединой тоже нужно ухаживать, внезапно. Причём даже более тщательно
«Я с макияжем и без него»
Нарастят ресниц, наколят губы и скулы, набьют стрелки и брови... и ходят естественные)
- А где какое фото? Когда не можешь отличить, то это признак естественной красоты. © Ok-Resolution9627 / Reddit
«Я в наряде, но без макияжа»
Кстати, у нас есть еще одна статья, где девушки показали, что скрывается за их естественной красотой.
«Посмотрите на мое красивое витилиго»
- Очень мило. Вот бы увидеть еще ваши фото. © twelve112 / Reddit
«Селфи после тренировки без макияжа»
Что за новое упражнение "тренировки без макияжа"? Может, мне тоже надо?
- Да вам и не нужен макияж. © Justlookin781 / Reddit
«Мне правда не нравится краситься»
- Для такой богини, как ты, макияж не нужен. © Unknown author / Reddit
«Отстригла волосы в 2017 году и бросила краситься. Мне кажется, что получается очень даже ничего»
Я зависла и не понимаю, какое фото ДО, а какое ПОСЛЕ. Слева меньше макияжа (но он есть) и волосы с бровями вроде как в один тон выкрашены, справа неокрашенные седые волосы, но они явно не отстриженные и есть макияж...
- Э-э, а как так? Божечки, это супер! © plnnyOfallOFit / Reddit
«День без макияжа»
- Мне кажется, что фото сделано с фильтром. © Unknown author / Reddit
«Как же я люблю свои седые волосы»
Фотка прошла цветокоррекцию, чтобы скрыть желтизну. Без этого было бы не так красиво
- Вау! Тут прямо-таки все оттенки. © deFannyPack / Reddit
На самом деле много женщин уже давно наплевали на стереотипы и с гордостью носят свою седину.
«В 35 без макияжа. Считаю себя красивой»
Неужели хоть одно фото реально без макияжа, татуажа и фильтров?! Я в шоке
«Никаких фильтров, никакого макияжа, никакой пластики»
Тут и фильтр, и наложение текстуры лучей, и про ресницы уже говорили.
«Мне 31. Решила денек побыть без макияжа»
- Что за волшебство? Выглядите на 14. © Unknown author / Reddit
«Не стала краситься»
- Мне нравится естественная красота. А эти глаза... ух! © Unknown author / Reddit
«После 50 перестала думать о седине. Прошло уже почти 10 лет»
- Вам действительно очень идет. © se****ofet / Reddit
«С витилиго можно загорать! Просто используйте крем с самой мощной защитой от солнца. Наслаждайтесь и не бойтесь — мы все чертовски привлекательны»
- Кстати, 25 июня — Национальный день витилиго. © nikoelnutto / Reddit
«Моему бывшему не нравились мои веснушки»
Девушка красивая, а вот "поддержку" от ноунеймов Роман притащил реально днищeнскую. "Твой бывший дурaчок"? Серьезно? Т.е. все люди на планете по умолчанию дoлжны любить веснушки или любую другую особенность внешности? А если не любят, то дурaчки? Это так работает, да? Большая разница - трaвить за особенности внешности и просто не находить их красивыми
- Безумно красива. Твой бывший просто дурачок. © FreddieFreeloader4 / Reddit
«Большой нос, большая родинка, но я принимаю все это»
Вот тут ринопластика была бы в тему. Но если обладательнице носа не хочется, её право
«Некоторые мужчины говорят, что мои глаза „экзотические“»
Глаза красивые, девушка красивая, но с такой подводкой напоминает картины Пабло Диего Хосе Франсиско как его там дальше...
Короче, пусть не уродует себя, с такими данными это просто грешно
- Вау! Никогда такого не видел. © AaronScwartz12345 / Reddit
Некоторые считают, что без макияжа не следует даже в окно квартиры высовываться. Однако есть девушки, которые решили отказаться от косметики и доказали, что не макияж делает нас красотками.
Комментарии
Даже представить не могу степень комплекса неполноценности и потребности в одобрении у дам, бегающих по интернетику с рассказами как они гордятся своим величайшим достижением прекратить краситься, а фотки выкладывают при этом с нарощенными ресницами, причем дешевыми, словно пластиковыми, татуажем, да сверху еще фильтры. Впрочем и без этого... я принимаю то, я принимаю сё, ах, напишите мне, какая я молодец.
Ах ты ж какая смелость, в 30 без макияжа! Такая же как без лифчика с единичкой.
Про ресницы. Лет 20 назад, еще будучи студенткой, ехала как-то в поезде в общем вагоне. Ехать часа четыре. Через проход сидел парень, наверно, чуть меня постарше, и все на меня поглядывал. Тогда еще можно было в тамбурах курить, вот я и пошла. Стою, курю, и тут этот парень выходит в тамбур. Стоит, мнется чего-то. Потом такой - девушка, а у вас ресницы настоящие, свои? Говорю - а чьи еще? Саои, конечно)) А он говорит, что никогда не видел таких красивых ресниц. Понимаю, что он подкатить решил, сказала спасибо и пошла на место. Потому что дома так-то муж ждал, ни к чему мне эти приключения)) Это было еще до повального наращивания. А ресницы у меня и правда красивые. Не сказать, что прям очень длинные, зато густые. А если накрашу еще, то никакие нарощенные рядом не стояли)