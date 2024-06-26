15+ женщин, которые не боятся показать себя такими, какие они есть

Фотоподборки
19 часов назад

Чаще всего свою внешность критикуем мы сами, всматриваемся в зеркало, пытаясь найти недостатки. Одни комплексуют из-за седых волос, другие — стесняются веснушек, третьи — прячут лицо, потому что появилось какое-то маленькое пятнышко. Однако некоторым женщинам все же удается наплевать на условности и полюбить себя естественную.

«Купила платье. Цвет обалденный, но ткань сильно подчеркивает мой живот и растяжки»

  • Пытаюсь приглядеться и найти тот живот, о котором вы говорите. © purple_plasmid / Reddit

«Надеюсь, я не одна такая, кто вообще не парится по поводу седины. Мне еще даже нет 40»

Hangover Unicorn
11 часов назад

Нет сорока, а выглядит на полтос. За сединой тоже нужно ухаживать, внезапно. Причём даже более тщательно

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«Я с макияжем и без него»

  • А где какое фото? Когда не можешь отличить, то это признак естественной красоты. © Ok-Resolution9627 / Reddit

«Я в наряде, но без макияжа»

Кстати, у нас есть еще одна статья, где девушки показали, что скрывается за их естественной красотой.

«Посмотрите на мое красивое витилиго»

AndreA
17 часов назад

Что в нём "красивого"? Витилиго как витилиго. Вполне обычное...

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«Селфи после тренировки без макияжа»

«Мне правда не нравится краситься»

«Отстригла волосы в 2017 году и бросила краситься. Мне кажется, что получается очень даже ничего»

Lala_Luna
15 часов назад

Я зависла и не понимаю, какое фото ДО, а какое ПОСЛЕ. Слева меньше макияжа (но он есть) и волосы с бровями вроде как в один тон выкрашены, справа неокрашенные седые волосы, но они явно не отстриженные и есть макияж...

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«День без макияжа»

«Как же я люблю свои седые волосы»

На самом деле много женщин уже давно наплевали на стереотипы и с гордостью носят свою седину.

«В 35 без макияжа. Считаю себя красивой»

Lala_Luna
15 часов назад

Неужели хоть одно фото реально без макияжа, татуажа и фильтров?! Я в шоке

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«Никаких фильтров, никакого макияжа, никакой пластики»

«Мне 31. Решила денек побыть без макияжа»

Muereske
18 часов назад

достижение прям. день без макияжа - медаль и в книгу рекордов

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«Не стала краситься»

«После 50 перестала думать о седине. Прошло уже почти 10 лет»

«С витилиго можно загорать! Просто используйте крем с самой мощной защитой от солнца. Наслаждайтесь и не бойтесь — мы все чертовски привлекательны»

«Моему бывшему не нравились мои веснушки»

Vianna
18 часов назад

Девушка красивая, а вот "поддержку" от ноунеймов Роман притащил реально днищeнскую. "Твой бывший дурaчок"? Серьезно? Т.е. все люди на планете по умолчанию дoлжны любить веснушки или любую другую особенность внешности? А если не любят, то дурaчки? Это так работает, да? Большая разница - трaвить за особенности внешности и просто не находить их красивыми

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«Большой нос, большая родинка, но я принимаю все это»

Hangover Unicorn
10 часов назад

Вот тут ринопластика была бы в тему. Но если обладательнице носа не хочется, её право

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«Некоторые мужчины говорят, что мои глаза „экзотические“»

O_о
18 часов назад

Глаза красивые, девушка красивая, но с такой подводкой напоминает картины Пабло Диего Хосе Франсиско как его там дальше...
Короче, пусть не уродует себя, с такими данными это просто грешно

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Некоторые считают, что без макияжа не следует даже в окно квартиры высовываться. Однако есть девушки, которые решили отказаться от косметики и доказали, что не макияж делает нас красотками.

Фото на превью Repulsive-Ice-2318 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Vianna
18 часов назад

Даже представить не могу степень комплекса неполноценности и потребности в одобрении у дам, бегающих по интернетику с рассказами как они гордятся своим величайшим достижением прекратить краситься, а фотки выкладывают при этом с нарощенными ресницами, причем дешевыми, словно пластиковыми, татуажем, да сверху еще фильтры. Впрочем и без этого... я принимаю то, я принимаю сё, ах, напишите мне, какая я молодец.

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Kate
18 часов назад

Ах ты ж какая смелость, в 30 без макияжа! Такая же как без лифчика с единичкой.

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Cat Fan
18 часов назад

Про ресницы. Лет 20 назад, еще будучи студенткой, ехала как-то в поезде в общем вагоне. Ехать часа четыре. Через проход сидел парень, наверно, чуть меня постарше, и все на меня поглядывал. Тогда еще можно было в тамбурах курить, вот я и пошла. Стою, курю, и тут этот парень выходит в тамбур. Стоит, мнется чего-то. Потом такой - девушка, а у вас ресницы настоящие, свои? Говорю - а чьи еще? Саои, конечно)) А он говорит, что никогда не видел таких красивых ресниц. Понимаю, что он подкатить решил, сказала спасибо и пошла на место. Потому что дома так-то муж ждал, ни к чему мне эти приключения)) Это было еще до повального наращивания. А ресницы у меня и правда красивые. Не сказать, что прям очень длинные, зато густые. А если накрашу еще, то никакие нарощенные рядом не стояли)

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