15+ женщин, которые не боятся показать себя такими, какие они есть

Чаще всего свою внешность критикуем мы сами, всматриваемся в зеркало, пытаясь найти недостатки. Одни комплексуют из-за седых волос, другие — стесняются веснушек, третьи — прячут лицо, потому что появилось какое-то маленькое пятнышко. Однако некоторым женщинам все же удается наплевать на условности и полюбить себя естественную.

«Купила платье. Цвет обалденный, но ткань сильно подчеркивает мой живот и растяжки»

Пытаюсь приглядеться и найти тот живот, о котором вы говорите. © purple_plasmid / Reddit

«Надеюсь, я не одна такая, кто вообще не парится по поводу седины. Мне еще даже нет 40»

«Я с макияжем и без него»

А где какое фото? Когда не можешь отличить, то это признак естественной красоты. © Ok-Resolution9627 / Reddit

«Я в наряде, но без макияжа»

Кстати, у нас есть еще одна статья, где девушки показали, что скрывается за их естественной красотой.

«Посмотрите на мое красивое витилиго»

Очень мило. Вот бы увидеть еще ваши фото. © twelve112 / Reddit

«Селфи после тренировки без макияжа»

Да вам и не нужен макияж. © Justlookin781 / Reddit

«Мне правда не нравится краситься»

Для такой богини, как ты, макияж не нужен. © Unknown author / Reddit

«Отстригла волосы в 2017 году и бросила краситься. Мне кажется, что получается очень даже ничего»

© c**tyfv** / Reddit Lala_Luna 15 часов назад Я зависла и не понимаю, какое фото ДО, а какое ПОСЛЕ. Слева меньше макияжа (но он есть) и волосы с бровями вроде как в один тон выкрашены, справа неокрашенные седые волосы, но они явно не отстриженные и есть макияж... - - Ответить

Э-э, а как так? Божечки, это супер! © plnnyOfallOFit / Reddit

«День без макияжа»

Мне кажется, что фото сделано с фильтром. © Unknown author / Reddit

«Как же я люблю свои седые волосы»

На самом деле много женщин уже давно наплевали на стереотипы и с гордостью носят свою седину.

«В 35 без макияжа. Считаю себя красивой»

«Никаких фильтров, никакого макияжа, никакой пластики»

«Мне 31. Решила денек побыть без макияжа»

Что за волшебство? Выглядите на 14. © Unknown author / Reddit

«Не стала краситься»

Мне нравится естественная красота. А эти глаза... ух! © Unknown author / Reddit

«После 50 перестала думать о седине. Прошло уже почти 10 лет»

«С витилиго можно загорать! Просто используйте крем с самой мощной защитой от солнца. Наслаждайтесь и не бойтесь — мы все чертовски привлекательны»

«Моему бывшему не нравились мои веснушки»

© Kkeysi / Reddit Vianna 18 часов назад Девушка красивая, а вот "поддержку" от ноунеймов Роман притащил реально днищeнскую. "Твой бывший дурaчок"? Серьезно? Т.е. все люди на планете по умолчанию дoлжны любить веснушки или любую другую особенность внешности? А если не любят, то дурaчки? Это так работает, да? Большая разница - трaвить за особенности внешности и просто не находить их красивыми - - Ответить

Безумно красива. Твой бывший просто дурачок. © FreddieFreeloader4 / Reddit

«Большой нос, большая родинка, но я принимаю все это»

«Некоторые мужчины говорят, что мои глаза „экзотические“»

© Repulsive-Ice-2318 / Reddit O_о 18 часов назад Глаза красивые, девушка красивая, но с такой подводкой напоминает картины Пабло Диего Хосе Франсиско как его там дальше...

Короче, пусть не уродует себя, с такими данными это просто грешно - - Ответить

Вау! Никогда такого не видел. © AaronScwartz12345 / Reddit