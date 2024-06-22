15 звезд, которые хотели выделиться нарядом, но слишком много перца в борщ добавили
Знаменитости
27 минут назад
Каждый звездный выход на красную дорожку — это целое событие. Знаменитости пытаются удивить всех своими необычными нарядами и запомниться публике. Но порой даже одна деталь может превратить эффектный наряд в нелепый. Или просто очень странный. Короче говоря, у нас появились вопросики к некоторым стилистам.
Розочки на спине Нюши, кажется, держались лишь на честном слове
Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
Декор на платье Екатерины Волковой напомнил нам детали космического корабля. Но смотрится очень эффектно, тут не поспоришь
AA / ABACA / Abaca / East News
А наряд Ольги Бузовой словно попал к нам из другой вселенной
Мы смотрим на утонченный образ Светланы Степановской и не можем оторвать взгляд от розового рукава
Ivanov Sergey / East News
Вероятно, Юлия Гаврилина хотела попу как у Кардашьян. Но то ли стилисты не так поняли задание, то ли наряд не продумали до мелочей
Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
Похоже, стилисты Яны Рудковской вдохновлялись нарядами Диснеевских принцесс
Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
Корсет Анны Седоковой будто чуток не «дорисовали»
Комсомольская правда / East News
А этот мерцающий наряд Анны выглядел слегка непропорционально. Но фактурно, конечно
Комсомольская правда / East News
Татьяна Ткачук решила показать всему миру свою любовь к плюшевым игрушкам и... дениму?
Комсомольская правда / East News
Певица Жасмин будто забыла снять верхнюю одежду перед тем, как выйти на красную дорожку. Но это мы можем просто не понимать чего-то в моде
Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
Мари Краймбрери решила сделать ставку на золотой цвет
Комсомольская правда / East News
Скромничать? Это не про Клаву Коку
Tarakanov Vadim / East News
Эвелина Бледанс поразила всех своим экспрессивным нарядом
EAST NEWS
Стилисты Аниты Цой, кажется, слегка переборщили со стразами и узорами
East News
Платье Анастасии Волочковой сильно просвечивало со спины. И ей об этом, кажется, никто не сказал
East News, East News
Фантазии некоторых стилистов можно только позавидовать. Мы даже не предполагали, что можно столько всего сотворить с волосами знаменитостей.
Фото на превью Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
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Звезды перца в борщ много добавили, а мне по ходу за глицином теперь идти...
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