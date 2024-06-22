15 звезд, которые хотели выделиться нарядом, но слишком много перца в борщ добавили

Каждый звездный выход на красную дорожку — это целое событие. Знаменитости пытаются удивить всех своими необычными нарядами и запомниться публике. Но порой даже одна деталь может превратить эффектный наряд в нелепый. Или просто очень странный. Короче говоря, у нас появились вопросики к некоторым стилистам.

Розочки на спине Нюши, кажется, держались лишь на честном слове

Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News

Декор на платье Екатерины Волковой напомнил нам детали космического корабля. Но смотрится очень эффектно, тут не поспоришь

AA / ABACA / Abaca / East News

А наряд Ольги Бузовой словно попал к нам из другой вселенной

Мы смотрим на утонченный образ Светланы Степановской и не можем оторвать взгляд от розового рукава

Ivanov Sergey / East News Хильдур 10 минут назад Рукав к шее привязали - - Ответить

Вероятно, Юлия Гаврилина хотела попу как у Кардашьян. Но то ли стилисты не так поняли задание, то ли наряд не продумали до мелочей

Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News

Похоже, стилисты Яны Рудковской вдохновлялись нарядами Диснеевских принцесс

Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News ЛетоПришло 8 минут назад платье катастрофически не идет к ее выражению лица - - Ответить

Корсет Анны Седоковой будто чуток не «дорисовали»

Комсомольская правда / East News

А этот мерцающий наряд Анны выглядел слегка непропорционально. Но фактурно, конечно

Комсомольская правда / East News

Татьяна Ткачук решила показать всему миру свою любовь к плюшевым игрушкам и... дениму?

Комсомольская правда / East News Ольга Курпякова 6 минут назад Распорола детские игрушки и надела на себя? - - Ответить

Певица Жасмин будто забыла снять верхнюю одежду перед тем, как выйти на красную дорожку. Но это мы можем просто не понимать чего-то в моде

Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News Тётя Мотя 4 минуты назад Что курят стилисты?! 🤦‍♀️🤦‍♀️ - - Ответить

Мари Краймбрери решила сделать ставку на золотой цвет

Комсомольская правда / East News

Скромничать? Это не про Клаву Коку

Tarakanov Vadim / East News

Эвелина Бледанс поразила всех своим экспрессивным нарядом

Стилисты Аниты Цой, кажется, слегка переборщили со стразами и узорами

East News

Платье Анастасии Волочковой сильно просвечивало со спины. И ей об этом, кажется, никто не сказал

East News , East News

Фантазии некоторых стилистов можно только позавидовать. Мы даже не предполагали, что можно столько всего сотворить с волосами знаменитостей.

Фото на превью Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News