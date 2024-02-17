Как выглядят звездные стилисты, чьи модные идеи весь мир обсуждает с пеной у рта

Дизайн
50 минут назад

Известные личности привлекают внимание миллионов не только своими талантами, но и образами, которые они представляют на красных ковровых дорожках. Тщательно подобранные ансамбли нарядов и аксессуаров играют немалую роль в формировании их имиджа. Однако за кулисами этого блеска скрываются профессиональные стилисты, которым пора бы и отдать должное за их труд.

Эрин Уолш, стилист Энн Хэтэуэй

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Кейт Янг, стилист Марго Робби

Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Роб Зангарди, стилист Дженнифер Лопес

ABACA / Abaca / East News

Петра Фланнери, стилист Эммы Стоун

Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Аастха Схарма, стилист Айшварии Рай

AP / East News

Джулия фон Боем, стилист Николь Кидман

Invision / Invision / East News

Мими Катрелл, стилист Джиджи Хадид

Элизабет Стюарт, стилист Джулии Робертс

Chris Pizzello / Invision / East News

Дэни Мишель, стилист Кендалл Дженнер

Ребекка Корбин-Мюррей, стилист Флоренс Пью

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Кристина Эрлих, стилист Пенелопы Крус

CURTO DE LA TORRE / AFP / East News

Марни Сенофонте, стилист Бейонсе

Даниэль Леви, стилист Ким Кардашьян

Vianney Le Caer / Invision / East News

Какие хитрости помогают звездным дамам выглядеть на публике безукоризненно, можно узнать из этих статей:

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Нина С
21 час назад

Кто вообще пишет заголовки🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️весь мир то про стилистов спорит,то еще какой фигней страдает…кто этот мир,можно узнать?

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Севелина Савинова
17 часов назад

Удивлена, что у Джулии Робертс есть стилист, ничто на это не намекало...А стилиста Флоренс Пью надо уволить за несоответсвие занимаемой должности.

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Мохнопопая егоза
7 часов назад

И что нам с этим делать? Искать отличия, схожесть, делиться снова? Или определять профессионализм стилистов по фото? Может, выбрать, кто из них симпатичнее?

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