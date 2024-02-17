Как выглядят звездные стилисты, чьи модные идеи весь мир обсуждает с пеной у рта
Известные личности привлекают внимание миллионов не только своими талантами, но и образами, которые они представляют на красных ковровых дорожках. Тщательно подобранные ансамбли нарядов и аксессуаров играют немалую роль в формировании их имиджа. Однако за кулисами этого блеска скрываются профессиональные стилисты, которым пора бы и отдать должное за их труд.
Эрин Уолш, стилист Энн Хэтэуэй
Кейт Янг, стилист Марго Робби
Роб Зангарди, стилист Дженнифер Лопес
Петра Фланнери, стилист Эммы Стоун
Аастха Схарма, стилист Айшварии Рай
Джулия фон Боем, стилист Николь Кидман
Мими Катрелл, стилист Джиджи Хадид
Элизабет Стюарт, стилист Джулии Робертс
Дэни Мишель, стилист Кендалл Дженнер
Ребекка Корбин-Мюррей, стилист Флоренс Пью
Кристина Эрлих, стилист Пенелопы Крус
Марни Сенофонте, стилист Бейонсе
Даниэль Леви, стилист Ким Кардашьян
Какие хитрости помогают звездным дамам выглядеть на публике безукоризненно, можно узнать из этих статей:
Комментарии
Удивлена, что у Джулии Робертс есть стилист, ничто на это не намекало...А стилиста Флоренс Пью надо уволить за несоответсвие занимаемой должности.
И что нам с этим делать? Искать отличия, схожесть, делиться снова? Или определять профессионализм стилистов по фото? Может, выбрать, кто из них симпатичнее?
Такое впечатление,что большинство стилистов прошли сначала конкурс двойников)
Кто вообще пишет заголовки🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️весь мир то про стилистов спорит,то еще какой фигней страдает…кто этот мир,можно узнать?