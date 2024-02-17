Как выглядят звездные стилисты, чьи модные идеи весь мир обсуждает с пеной у рта

Известные личности привлекают внимание миллионов не только своими талантами, но и образами, которые они представляют на красных ковровых дорожках. Тщательно подобранные ансамбли нарядов и аксессуаров играют немалую роль в формировании их имиджа. Однако за кулисами этого блеска скрываются профессиональные стилисты, которым пора бы и отдать должное за их труд.