Какой-то очень знакомый образ... то ли из мультфильма какого, то ли с иллюстрации Обри Бердсли... не могу вспомнить
15+ раз, когда звезды учудили с волосами так, что все вокруг головы свернули
Чаще всего звезды выгуливают на красных дорожках оригинальные платья и туфли. Но кое-кто на этом не останавливается и сооружает на своей голове такую конструкцию, что она мгновенно перетягивает внимание на себя, и на остальные детали туалета уже никто и не смотрит. Именно так и сделали знаменитости из этой фотоподборки.
Гвендолин Кристи
Дженнифер Лопес
Лана Дель Рей
Флоренс Пью
Кэти Перри
Памела Андерсон
Эльса Патаки
Сабрина Харрисон
Литтл Симс
Хлоя Севиньи
Элизабет Дебики
Кароль Джи
Александра Даддарио
Tems
Сара Джессика Паркер
Аманда Сейфрид
Бонус: Зендея с пучком, с накладной косой, в шляпке с вуалью и с «букетищем» на голове
Знаменитости нередко выходят на красные дорожки в необычных образах. Вот как раз статья про звезд, у которых не платья, а натуральные шедевры дизайнерского искусства.
Комментарии
Подборка симпатичная, а заголовок как обычно. Автоp Юлия, а простая гладкая укладка у Лопез или самые обычные распущенные волосы у Даддарио это у вас "учудили с волосами", как Вы написали в заголовке? Тут именно причесок замысловатых всего несколько штук, у большинства замысловатые шпялки. У Вас там в pедакции что шляпки, что волосы? Или русский не родной? Или опять подборку сделал Шарик, заголовок написал Матроскин, а дядя Федор в отпуске?