15+ раз, когда звезды учудили с волосами так, что все вокруг головы свернули

Подборка симпатичная, а заголовок как обычно. Автоp Юлия, а простая гладкая укладка у Лопез или самые обычные распущенные волосы у Даддарио это у вас "учудили с волосами", как Вы написали в заголовке? Тут именно причесок замысловатых всего несколько штук, у большинства замысловатые шпялки. У Вас там в pедакции что шляпки, что волосы? Или русский не родной? Или опять подборку сделал Шарик, заголовок написал Матроскин, а дядя Федор в отпуске?