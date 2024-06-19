15+ раз, когда звезды учудили с волосами так, что все вокруг головы свернули

Культура
1 час назад

Чаще всего звезды выгуливают на красных дорожках оригинальные платья и туфли. Но кое-кто на этом не останавливается и сооружает на своей голове такую конструкцию, что она мгновенно перетягивает внимание на себя, и на остальные детали туалета уже никто и не смотрит. Именно так и сделали знаменитости из этой фотоподборки.

Гвендолин Кристи

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Дженнифер Лопес

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Лана Дель Рей

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Флоренс Пью

DPRF/ STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Lilit1313
17 часов назад

Заголовок требует корректировки. А головной убор мне нравится))

-
-
Ответить

Кэти Перри

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Памела Андерсон

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News

Эльса Патаки

ANGELA WEISS / AFP / East News

Сабрина Харрисон

ANGELA WEISS / AFP / East News

Литтл Симс

ANGELA WEISS / AFP / East News

Хлоя Севиньи

Evan Agostini / Invision / East News

Элизабет Дебики

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кароль Джи

zz / DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Александра Даддарио

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Tems

ANGELA WEISS / AFP / East News

Сара Джессика Паркер

Evan Agostini / Invision / East News

Аманда Сейфрид

Evan Agostini / Invision / East News

Бонус: Зендея с пучком, с накладной косой, в шляпке с вуалью и с «букетищем» на голове

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Знаменитости нередко выходят на красные дорожки в необычных образах. Вот как раз статья про звезд, у которых не платья, а натуральные шедевры дизайнерского искусства.

Фото на превью DPRF/ STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Комментарии

Уведомления
Vianna
30 минут назад

Подборка симпатичная, а заголовок как обычно. Автоp Юлия, а простая гладкая укладка у Лопез или самые обычные распущенные волосы у Даддарио это у вас "учудили с волосами", как Вы написали в заголовке? Тут именно причесок замысловатых всего несколько штук, у большинства замысловатые шпялки. У Вас там в pедакции что шляпки, что волосы? Или русский не родной? Или опять подборку сделал Шарик, заголовок написал Матроскин, а дядя Федор в отпуске?

-
-
Ответить

Похожее