14 звезд, которые выглядели в своих нарядах как богини. Но есть один нюанс

Кажется, внешность знаменитостей невозможно испортить ничем. Они выглядят так безукоризненно, что не прикопаешься, даже если очень сильно захочешь. Но вот к их нарядах, которые чаще всего подбирают стилисты, порой есть вопросики.

Наряд Хайди Клум состоял из прозрачной юбки и черного боди с гипертрофированно огромными плечами

Сверкающее платье Эллисон Дженни абсолютно не скрывало то, что находилось под ним

Коко Роша совместила в одном наряде вечернее платье и актуальный во все времена тренч

Платье Лесли Мэнвилл могло остаться незамеченным, если бы не огромная спица на лифе

Создавалось ощущение, словно Сабрина Карпентер обмоталась паутиной

Казалось бы, сложно удивить черным костюмом, но эти цепочки из страз на наряде Адрианы Лимы смотрелись немного странно

Stars Image Bank/KCS/East News

Прозрачный наряд Джессики Симпсон оставлял очень мало места воображению

Шэй Митчелл вышла на красную дорожку в причудливом платье, связанном из блестящей веревки

Корсет Тейлор Расселл идеально повторял каждый изгиб ее тела, но выглядел так, будто его смастерили из дерева. Оригинально, но немного странно

Оригинальный костюм Энн Хэтэуэй с джинсовыми вставками создавал иллюзию двойных брюк

Платье Алексы Чанг можно было назвать классическим, если бы не эффектный лиф с чашечками, напоминающими рога

Дженнифер Лопес с ног до головы нарядилась в анималистичный принт, и даже колготки выбрала под стать. Как тотал деним, только тотал леопард?

Наряд Сьюки Уотерхаус больше открывал, чем скрывал

Платье Ани Тейлор-Джой выглядело совсем обычным, но стоило девушке повернуться спиной — и все просто обомлели

Кстати, порой звездные дивы специально нарушают модные правила и выглядят просто роскошно.