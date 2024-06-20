14 звезд, которые выглядели в своих нарядах как богини. Но есть один нюанс

Кажется, внешность знаменитостей невозможно испортить ничем. Они выглядят так безукоризненно, что не прикопаешься, даже если очень сильно захочешь. Но вот к их нарядах, которые чаще всего подбирают стилисты, порой есть вопросики.
Наряд Хайди Клум состоял из прозрачной юбки и черного боди с гипертрофированно огромными плечами
Willy Sanjuan/Invision/East News
Обычный экстравагантный наряд. Каких-то явных косяков не заметила 🤔
Сверкающее платье Эллисон Дженни абсолютно не скрывало то, что находилось под ним
FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
А вот здесь уже тихий ужас.
Коко Роша совместила в одном наряде вечернее платье и актуальный во все времена тренч Платье Лесли Мэнвилл могло остаться незамеченным, если бы не огромная спица на лифе Создавалось ощущение, словно Сабрина Карпентер обмоталась паутиной
1. Шопер с спицей.
2. Тюль с корсетом. Казалось бы, сложно удивить черным костюмом, но эти цепочки из страз на наряде Адрианы Лимы смотрелись немного странно
Stars Image Bank/KCS/East News
Прозрачный наряд Джессики Симпсон оставлял очень мало места воображению
Andy Kropa/Invision/East News
Смотрелось бы лучше с телесной сорочкой.
Шэй Митчелл вышла на красную дорожку в причудливом платье, связанном из блестящей веревки
Это не платье,это веревка пришитая в форме платья. Ох эти дизайнеры...
Корсет Тейлор Расселл идеально повторял каждый изгиб ее тела, но выглядел так, будто его смастерили из дерева. Оригинально, но немного странно Оригинальный костюм Энн Хэтэуэй с джинсовыми вставками создавал иллюзию двойных брюк
RW/Associated Press/East News
Платье Алексы Чанг можно было назвать классическим, если бы не эффектный лиф с чашечками, напоминающими рога
JP PARIENTE/SIPA/Sipa Press / East News
Ладно,это хотя бы смешно😅
Дженнифер Лопес с ног до головы нарядилась в анималистичный принт, и даже колготки выбрала под стать. Как тотал деним, только тотал леопард?
Львица, тигрица, леопардиЦА👌
Наряд Сьюки Уотерхаус больше открывал, чем скрывал Платье Ани Тейлор-Джой выглядело совсем обычным, но стоило девушке повернуться спиной — и все просто обомлели
RW/Associated Press/East News
, RW/Associated Press/East News
Кстати, порой звездные дивы специально
нарушают модные правила и выглядят просто роскошно.
Фото на превью RW/Associated Press/East News
, RW/Associated Press/East News