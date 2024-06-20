14 звезд, которые выглядели в своих нарядах как богини. Но есть один нюанс

Знаменитости
12 минут назад

Кажется, внешность знаменитостей невозможно испортить ничем. Они выглядят так безукоризненно, что не прикопаешься, даже если очень сильно захочешь. Но вот к их нарядах, которые чаще всего подбирают стилисты, порой есть вопросики.

Наряд Хайди Клум состоял из прозрачной юбки и черного боди с гипертрофированно огромными плечами

Willy Sanjuan/Invision/East News

Сверкающее платье Эллисон Дженни абсолютно не скрывало то, что находилось под ним

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Коко Роша совместила в одном наряде вечернее платье и актуальный во все времена тренч

Платье Лесли Мэнвилл могло остаться незамеченным, если бы не огромная спица на лифе

Создавалось ощущение, словно Сабрина Карпентер обмоталась паутиной

Казалось бы, сложно удивить черным костюмом, но эти цепочки из страз на наряде Адрианы Лимы смотрелись немного странно

Stars Image Bank/KCS/East News

Прозрачный наряд Джессики Симпсон оставлял очень мало места воображению

Andy Kropa/Invision/East News

Шэй Митчелл вышла на красную дорожку в причудливом платье, связанном из блестящей веревки

Корсет Тейлор Расселл идеально повторял каждый изгиб ее тела, но выглядел так, будто его смастерили из дерева. Оригинально, но немного странно

Оригинальный костюм Энн Хэтэуэй с джинсовыми вставками создавал иллюзию двойных брюк

RW/Associated Press/East News

Платье Алексы Чанг можно было назвать классическим, если бы не эффектный лиф с чашечками, напоминающими рога

JP PARIENTE/SIPA/Sipa Press / East News

Дженнифер Лопес с ног до головы нарядилась в анималистичный принт, и даже колготки выбрала под стать. Как тотал деним, только тотал леопард?

Наряд Сьюки Уотерхаус больше открывал, чем скрывал

Платье Ани Тейлор-Джой выглядело совсем обычным, но стоило девушке повернуться спиной — и все просто обомлели

RW/Associated Press/East News, RW/Associated Press/East News

Кстати, порой звездные дивы специально нарушают модные правила и выглядят просто роскошно.

Фото на превью RW/Associated Press/East News, RW/Associated Press/East News

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