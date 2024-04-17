13 звезд, которые появились в таких нарядах, что о них потом еще долго шушукались

Дизайн
10 минут назад

Можно только представить, какая конкуренция за внимание на красных дорожках. Ведь на них появляется столько знаменитостей, и все хотят, чтобы их непременно заметили и выделили. И некоторые звездные дивы для этого выбрали особую тактику: они надевают не просто эффектные наряды, а такие, которые хочется рассматривать часами.

На очередное вручение наград Кейт Хадсон однажды надела элегантное белое платье с оригинальными вставками по бокам

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, AFP / EAST NEWS

Селена Гомес появилась в эффектном, расшитом бисером платье от Oscar de la Renta. Оно имело глубокий вырез и подол в виде цветущих лоз

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

На Met Gala в 2023 году Энн Хэтэуэй пришла в платье, которое держалось, казалось бы, только на золотых булавках

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News

На премьеру «Дрянных девчонок» в 2024 году Линдси Лохан надела черное платье с вырезами по бокам и на спине

zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Bazzzay.jiw
31 минута назад

Какая красотка была... Наркота и алкоголь - и не спасают даже лучшие пластики...

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Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с необычно декорированными элементами

Evan Agostini / Invision / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли прибыла на церемонию вручения премии BAFTA в черном боди и причудливой юбке

Vianney Le Caer / Invision / East News
Bazzzay.jiw
29 минут назад

А посмотрите какие замечательные труселя я себе купила !
Горжусь ими !

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Если приглядеться, платье Оливии Уайлд напоминает гитару, у которой даже есть струны

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Эшли Парк носила смелое платье Roberto Cavalli со множеством вырезов. А украшено оно было маленькими золотыми ананасами

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Bazzzay.jiw
13 минут назад

Интересно, как это выглядит , когда она не втягивает так сильно живот ?)))
Вдохнула воздух - и оторвавшаяся пряжка убивает фотографа во втором ряду ?
" - Оу, Билли, аre you okay ?!!! Я целилась не в тебя , а в Кеннеди !!!"

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Платье Кейт Бланшетт — нюдовая прозрачная сетка с яркой вышивкой

Dee Cercone / Everett Collection / East News

На премьеру «Отряда самоубийц» Марго Робби надела белый костюм от Сhanel. Его главная изюминка — полоски ткани, имитирующие бюстгальтер

ROBYN BECK / AFP / East News

А вот на Met Gala в 2023 году она носила платье, изюминкой которого был прозрачный корсет, расшитый кожаными цепочками

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News

Аня Тейлор-Джой пришла на открытие магазина Tiffany в красном платье, покрытом перьями. А в качестве украшений она выбрала ожерелье и серьги в виде птиц

Evan Agostini / Invision / East News
Bazzzay.jiw
9 минут назад

Интересно , зачем рот так широко распахивать ? Добавляет сексапила?

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На Met Gala в 2015 году Дженнифер Лопес появилась в прозрачном платье с красной вышивкой в виде дракона

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS
Bazzzay.jiw
7 минут назад

Шикарно. ....Было бы , если бы не вид на бедро. Сразу скатывается до уровня дешёвых охотниц за золотом...

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На Каннском кинофестивале в 2023 году тело Фредерик Бель было закрыто тканью от шеи до пят. А так сразу и не скажешь

Francois Maquaire / KCS / East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Если вы, как и мы, обожаете рассматривать наряды и аксессуары знаменитостей, то вам могут понравится эти статьи:

Фото на превью Francois Maquaire / KCS / East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Олеся
40 минут назад

Большинство платьев восхищает. И уж точно шушукаться про них не хочется...

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