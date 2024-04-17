13 звезд, которые появились в таких нарядах, что о них потом еще долго шушукались
Можно только представить, какая конкуренция за внимание на красных дорожках. Ведь на них появляется столько знаменитостей, и все хотят, чтобы их непременно заметили и выделили. И некоторые звездные дивы для этого выбрали особую тактику: они надевают не просто эффектные наряды, а такие, которые хочется рассматривать часами.
На очередное вручение наград Кейт Хадсон однажды надела элегантное белое платье с оригинальными вставками по бокам
Селена Гомес появилась в эффектном, расшитом бисером платье от Oscar de la Renta. Оно имело глубокий вырез и подол в виде цветущих лоз
На Met Gala в 2023 году Энн Хэтэуэй пришла в платье, которое держалось, казалось бы, только на золотых булавках
На премьеру «Дрянных девчонок» в 2024 году Линдси Лохан надела черное платье с вырезами по бокам и на спине
Какая красотка была... Наркота и алкоголь - и не спасают даже лучшие пластики...
Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с необычно декорированными элементами
Роузи Хантингтон-Уайтли прибыла на церемонию вручения премии BAFTA в черном боди и причудливой юбке
А посмотрите какие замечательные труселя я себе купила !
Горжусь ими !
Если приглядеться, платье Оливии Уайлд напоминает гитару, у которой даже есть струны
Эшли Парк носила смелое платье Roberto Cavalli со множеством вырезов. А украшено оно было маленькими золотыми ананасами
Интересно, как это выглядит , когда она не втягивает так сильно живот ?)))
Вдохнула воздух - и оторвавшаяся пряжка убивает фотографа во втором ряду ?
" - Оу, Билли, аre you okay ?!!! Я целилась не в тебя , а в Кеннеди !!!"
Платье Кейт Бланшетт — нюдовая прозрачная сетка с яркой вышивкой
На премьеру «Отряда самоубийц» Марго Робби надела белый костюм от Сhanel. Его главная изюминка — полоски ткани, имитирующие бюстгальтер
А вот на Met Gala в 2023 году она носила платье, изюминкой которого был прозрачный корсет, расшитый кожаными цепочками
Аня Тейлор-Джой пришла на открытие магазина Tiffany в красном платье, покрытом перьями. А в качестве украшений она выбрала ожерелье и серьги в виде птиц
Интересно , зачем рот так широко распахивать ? Добавляет сексапила?
На Met Gala в 2015 году Дженнифер Лопес появилась в прозрачном платье с красной вышивкой в виде дракона
Шикарно. ....Было бы , если бы не вид на бедро. Сразу скатывается до уровня дешёвых охотниц за золотом...
На Каннском кинофестивале в 2023 году тело Фредерик Бель было закрыто тканью от шеи до пят. А так сразу и не скажешь
Красивая женщина в нелепом тряпье.... И с ужасным видом на спину...
Если вы, как и мы, обожаете рассматривать наряды и аксессуары знаменитостей, то вам могут понравится эти статьи:
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Большинство платьев восхищает. И уж точно шушукаться про них не хочется...