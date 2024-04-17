13 звезд, которые появились в таких нарядах, что о них потом еще долго шушукались

Можно только представить, какая конкуренция за внимание на красных дорожках. Ведь на них появляется столько знаменитостей, и все хотят, чтобы их непременно заметили и выделили. И некоторые звездные дивы для этого выбрали особую тактику: они надевают не просто эффектные наряды, а такие, которые хочется рассматривать часами.

На очередное вручение наград Кейт Хадсон однажды надела элегантное белое платье с оригинальными вставками по бокам

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , AFP / EAST NEWS Bazzzay.jiw 34 минуты назад Красивое .... - - Ответить

Селена Гомес появилась в эффектном, расшитом бисером платье от Oscar de la Renta. Оно имело глубокий вырез и подол в виде цветущих лоз

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News Bazzzay.jiw 33 минуты назад Какое-то недоделанное... - - Ответить

На Met Gala в 2023 году Энн Хэтэуэй пришла в платье, которое держалось, казалось бы, только на золотых булавках

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News Bazzzay.jiw 33 минуты назад Не успели... Но старались!) - - Ответить

На премьеру «Дрянных девчонок» в 2024 году Линдси Лохан надела черное платье с вырезами по бокам и на спине

zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News Bazzzay.jiw 31 минута назад Какая красотка была... Наркота и алкоголь - и не спасают даже лучшие пластики... - - Ответить

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с необычно декорированными элементами

Evan Agostini / Invision / East News Bazzzay.jiw 31 минута назад Стрёмное какое-то.... - - Ответить

Роузи Хантингтон-Уайтли прибыла на церемонию вручения премии BAFTA в черном боди и причудливой юбке

Vianney Le Caer / Invision / East News Bazzzay.jiw 29 минут назад А посмотрите какие замечательные труселя я себе купила !

Горжусь ими ! - - Ответить

Если приглядеться, платье Оливии Уайлд напоминает гитару, у которой даже есть струны

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News Bazzzay.jiw 26 минут назад А неплохо. Оригинальность без бредовых идей. Гармонично. - - Ответить

Эшли Парк носила смелое платье Roberto Cavalli со множеством вырезов. А украшено оно было маленькими золотыми ананасами

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Bazzzay.jiw 13 минут назад Интересно, как это выглядит , когда она не втягивает так сильно живот ?)))

Вдохнула воздух - и оторвавшаяся пряжка убивает фотографа во втором ряду ?

" - Оу, Билли, аre you okay ?!!! Я целилась не в тебя , а в Кеннеди !!!" - - Ответить

Платье Кейт Бланшетт — нюдовая прозрачная сетка с яркой вышивкой

Dee Cercone / Everett Collection / East News Bazzzay.jiw 11 минут назад Класс. Вот только основу бы на пару тонов темнее... - - Ответить

На премьеру «Отряда самоубийц» Марго Робби надела белый костюм от Сhanel. Его главная изюминка — полоски ткани, имитирующие бюстгальтер

ROBYN BECK / AFP / East News Ульяна 50 минут назад Красиво и сдержанно - - Ответить

А вот на Met Gala в 2023 году она носила платье, изюминкой которого был прозрачный корсет, расшитый кожаными цепочками

Аня Тейлор-Джой пришла на открытие магазина Tiffany в красном платье, покрытом перьями. А в качестве украшений она выбрала ожерелье и серьги в виде птиц

Evan Agostini / Invision / East News Bazzzay.jiw 9 минут назад Интересно , зачем рот так широко распахивать ? Добавляет сексапила? - - Ответить

На Met Gala в 2015 году Дженнифер Лопес появилась в прозрачном платье с красной вышивкой в виде дракона

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS Bazzzay.jiw 7 минут назад Шикарно. ....Было бы , если бы не вид на бедро. Сразу скатывается до уровня дешёвых охотниц за золотом... - - Ответить

На Каннском кинофестивале в 2023 году тело Фредерик Бель было закрыто тканью от шеи до пят. А так сразу и не скажешь

Francois Maquaire / KCS / East News , Scott Garfitt / Invision / East News Bazzzay.jiw 6 минут назад Красивая женщина в нелепом тряпье.... И с ужасным видом на спину... - - Ответить