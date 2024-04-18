19 звезд, которые хотели блеснуть на красной дорожке, но немножко перемудрили

Культура
52 минуты назад

При выборе очередного наряда для красной дорожки звездам приходится учитывать не только особенности собственной фигуры и последние веяния моды, но и реакцию огромного количества людей. Но некоторые знаменитости, стремясь удивить искушенную публику, решаются выгулять такие необычные вечерние туалеты, что нам остается лишь изумленно хлопать глазами.

Анастасия Волочкова примерила наряд, который оставлял мало пространства воображению

Автор / Комсомольская правда / East News

Платье Ольги Бузовой, казалось, держалось на ней вопреки всем законам физики

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Чадо Брюн
2 дня назад

??? Оно не такое тяжелое, чтобы лямки не выдержали. Посередине очевидно сетка. Что не так?

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Блогер Карина Нигай появилась в платье, состоявшем из множества причудливых элементов

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East

Туалет Кристины Асмус в районе бедер украсили удивительные пышные воланы

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Стилист и художник по гриму Эстель Семенчук решила примерить сказочный образ

Автор / Комсомольская правда / East News

Наряд Натальи Подольской изобиловал черными кружевами

Автор / Комсомольская правда / East News

Наряд певицы Тоси Чайкиной словно состоял из двух разных частей

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Виктории Дайнеко завораживало необычным принтом на юбке

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Viktoria Moisyeyenko
2 дня назад

Принт выглядит странно, как в метро или на заборе "заклад" кто-то сделал. Сейчас такие часто можно встретить

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Певица Севиль Велиева примерила строгий, черный наряд с необычным кокетливым вырезом в форме капли

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Кажется певица Катя IOWA выбрала пуховый платок в качестве вечернего туалета

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Настасья Самбурская решила выгулять платье, состоящее из необчного корсета и прозрачной юбки

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Головной убор певица Юлии Зиверт неожиданно напоминал банное полотенце

Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Марина
2 дня назад

Просто волосы не высохли. У меня такой убор после душа каждый день.

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Елена Подкаминская выглядела дерзко в кожаной куртке и асимметричной юбке

AA/ABACA/Abaca/East News

Певицу Валю Карнавал как будто опелели цветочные лианы

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Клавы Коки больше открывало, чем скрывало

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Чадо Брюн
2 дня назад

Там даже целая юбка, а не трусы, в рамках жанра, можно сказать, целомудренно.

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Создавалось впечатление, что платье Люси Чеботиной держится только на одном золотом кольце

Lomohov Anatoly/East News

Наряд Софьи Присс мог бы показаться старомодным, если бы не материал и лиф

Kashaev Pavel/East News

Похоже черное платье Елены Николаевой так и норовило соскользнуть со своей хозяйки

Tarakanov Vadim/East News

Платье Юлианны Карауловой словно состояло исключительно из острых углов и прямых линий

Автор / Комсомольская правда / East News

Иногда звезды сознательно дополняют свои наряды небольшими деталями, которые сложно заметить с первого взгляда.

Фото на превью Автор / Комсомольская правда / East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Комментарии

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Jiàngzāi
12 минут назад

Почему нельзя просто одеться красиво, зачем все эти мусорные пакеты, сетки, грубые формы и прочее...

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