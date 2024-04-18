19 звезд, которые хотели блеснуть на красной дорожке, но немножко перемудрили
При выборе очередного наряда для красной дорожки звездам приходится учитывать не только особенности собственной фигуры и последние веяния моды, но и реакцию огромного количества людей. Но некоторые знаменитости, стремясь удивить искушенную публику, решаются выгулять такие необычные вечерние туалеты, что нам остается лишь изумленно хлопать глазами.
Анастасия Волочкова примерила наряд, который оставлял мало пространства воображению
Платье Ольги Бузовой, казалось, держалось на ней вопреки всем законам физики
??? Оно не такое тяжелое, чтобы лямки не выдержали. Посередине очевидно сетка. Что не так?
Блогер Карина Нигай появилась в платье, состоявшем из множества причудливых элементов
Туалет Кристины Асмус в районе бедер украсили удивительные пышные воланы
Стилист и художник по гриму Эстель Семенчук решила примерить сказочный образ
Наряд Натальи Подольской изобиловал черными кружевами
Наряд певицы Тоси Чайкиной словно состоял из двух разных частей
Платье Виктории Дайнеко завораживало необычным принтом на юбке
Принт выглядит странно, как в метро или на заборе "заклад" кто-то сделал. Сейчас такие часто можно встретить
Певица Севиль Велиева примерила строгий, черный наряд с необычным кокетливым вырезом в форме капли
Кажется певица Катя IOWA выбрала пуховый платок в качестве вечернего туалета
Настасья Самбурская решила выгулять платье, состоящее из необчного корсета и прозрачной юбки
Головной убор певица Юлии Зиверт неожиданно напоминал банное полотенце
Елена Подкаминская выглядела дерзко в кожаной куртке и асимметричной юбке
Певицу Валю Карнавал как будто опелели цветочные лианы
Платье Клавы Коки больше открывало, чем скрывало
Там даже целая юбка, а не трусы, в рамках жанра, можно сказать, целомудренно.
Создавалось впечатление, что платье Люси Чеботиной держится только на одном золотом кольце
Наряд Софьи Присс мог бы показаться старомодным, если бы не материал и лиф
Похоже черное платье Елены Николаевой так и норовило соскользнуть со своей хозяйки
Платье Юлианны Карауловой словно состояло исключительно из острых углов и прямых линий
Иногда звезды сознательно дополняют свои наряды небольшими деталями, которые сложно заметить с первого взгляда.
Комментарии
Завораживающий принт? Вы серьёзно? Значит вандалы не просто рисуют на стенах, они нас завораживают.
Почему нельзя просто одеться красиво, зачем все эти мусорные пакеты, сетки, грубые формы и прочее...