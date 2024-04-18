19 звезд, которые хотели блеснуть на красной дорожке, но немножко перемудрили

При выборе очередного наряда для красной дорожки звездам приходится учитывать не только особенности собственной фигуры и последние веяния моды, но и реакцию огромного количества людей. Но некоторые знаменитости, стремясь удивить искушенную публику, решаются выгулять такие необычные вечерние туалеты, что нам остается лишь изумленно хлопать глазами.

Анастасия Волочкова примерила наряд, который оставлял мало пространства воображению

Автор / Комсомольская правда / East News malynche 2 дня назад «голое платье» по-Волочковски - - Ответить

Платье Ольги Бузовой, казалось, держалось на ней вопреки всем законам физики

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News Чадо Брюн 2 дня назад ??? Оно не такое тяжелое, чтобы лямки не выдержали. Посередине очевидно сетка. Что не так? - - Ответить

Блогер Карина Нигай появилась в платье, состоявшем из множества причудливых элементов

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East

Туалет Кристины Асмус в районе бедер украсили удивительные пышные воланы

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News amandapereiradesouza 2 дня назад Это не воланы, редакция - - Ответить

Стилист и художник по гриму Эстель Семенчук решила примерить сказочный образ

Автор / Комсомольская правда / East News Чадо Брюн 2 дня назад Будто ей мама на утренник костюм сшила из занавесок, картона и гупши. - - Ответить

Наряд Натальи Подольской изобиловал черными кружевами

Автор / Комсомольская правда / East News amandapereiradesouza 2 дня назад Чёрное кружево старит - - Ответить

Наряд певицы Тоси Чайкиной словно состоял из двух разных частей

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News Марина 2 дня назад Будто-то дралась с сумасшедшей кошкой. - - Ответить

Платье Виктории Дайнеко завораживало необычным принтом на юбке

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News Viktoria Moisyeyenko 2 дня назад Принт выглядит странно, как в метро или на заборе "заклад" кто-то сделал. Сейчас такие часто можно встретить - - Ответить

Певица Севиль Велиева примерила строгий, черный наряд с необычным кокетливым вырезом в форме капли

Кажется певица Катя IOWA выбрала пуховый платок в качестве вечернего туалета

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News Светлана И. 30 минут назад Когда не хватает денег на настоящую Оренбургскую паутинку... - - Ответить

Настасья Самбурская решила выгулять платье, состоящее из необчного корсета и прозрачной юбки

Головной убор певица Юлии Зиверт неожиданно напоминал банное полотенце

Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News Марина 2 дня назад Просто волосы не высохли. У меня такой убор после душа каждый день. - - Ответить

Елена Подкаминская выглядела дерзко в кожаной куртке и асимметричной юбке

Певицу Валю Карнавал как будто опелели цветочные лианы

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News Наталья Хижняк 17 минут назад вы бы хоть вычитывали текст перед размещением... - - Ответить

Платье Клавы Коки больше открывало, чем скрывало

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News Чадо Брюн 2 дня назад Там даже целая юбка, а не трусы, в рамках жанра, можно сказать, целомудренно. - - Ответить

Создавалось впечатление, что платье Люси Чеботиной держится только на одном золотом кольце

Наряд Софьи Присс мог бы показаться старомодным, если бы не материал и лиф

Kashaev Pavel/East News

Похоже черное платье Елены Николаевой так и норовило соскользнуть со своей хозяйки

Tarakanov Vadim/East News

Платье Юлианны Карауловой словно состояло исключительно из острых углов и прямых линий

Автор / Комсомольская правда / East News

Иногда звезды сознательно дополняют свои наряды небольшими деталями, которые сложно заметить с первого взгляда.