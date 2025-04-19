14 пар звезд, которые для выхода в свет выбрали похожие наряды, а выглядели по-разному

Дизайн
37 минут назад

Когда звезды выходят на красную дорожку, они стараются выглядеть безупречно и чаще всего выбирают наряды от известных дизайнеров. Но мода — вещь повторяющаяся, и все труднее быть единственной в каком-то образе. Предлагаем вам взглянуть на одинаковые наряды звезд, в которых каждая выглядит по-своему неотразимо.

Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Tarakanov Vadim/East News

Мерьем Узерли и Лянка Грыу

Tarakanov Vadim/East News

Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Юлия Гаврилина и Кайли Дженнер

Николь Кидман и Никола Коклан

imageSPACE / Sipa USA / East News
Светлана БМВ
11 часов назад

Ужасное фото Николы Коклан. Как будто откуда-то сверху сфоткали. Наверное, чтобы декольте лучше просматривалось.

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Ксения Бородина и Эшли Грэм

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Согдиана и Мелисса Джоан Харт

Шарлиз Терон и Ханна Бронфман

AP / East News © Steve Eichner / NameFace / Sipa USA / East News

Лора Хэддок и Нина Добрев

AFP/EAST NEWS, PacificCoastNews/EAST NEWS

Кэти Перри и Эмилия Кларк

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, © Image Press Agency / Alamy Stock Photo

Мерьем Узерли и Елизавета Боярская

Ivanov Sergey / East News

Вариант Мерьем включал в себя еще и фату, а версия Лизы получилась более лаконичной.

Ким Кардашьян и Ольга Бузова

Invision/Invision/East News

Вероника Ферраро и Дженнифер Лопез

Kazuko Wakayama/KCS/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Ариана Гранде и Катрин Денев

Jordan Strauss / Invision / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Ариана блистала в 2025 году. А Катрин — 32 года назад.

Многие наряды на подиуме демонстрируют модели. Но зачастую они выглядят совершенно по-другому, когда их примеряют звезды.

Фото на превью Ivanov Sergey / East News

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
11 часов назад

Много фотографий просто кошмар. Непонятно с какого ракурса сняты, ноги "отрезаны", нечёткие снимки.
Если уж делать обзор нарядов звёзд, то надо хотя бы постараться найти адекватные фотографии.
Короче говоря : "это капец".

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