14 пар звезд, которые для выхода в свет выбрали похожие наряды, а выглядели по-разному
Когда звезды выходят на красную дорожку, они стараются выглядеть безупречно и чаще всего выбирают наряды от известных дизайнеров. Но мода — вещь повторяющаяся, и все труднее быть единственной в каком-то образе. Предлагаем вам взглянуть на одинаковые наряды звезд, в которых каждая выглядит по-своему неотразимо.
Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева
Мерьем Узерли и Лянка Грыу
Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян
Юлия Гаврилина и Кайли Дженнер
Николь Кидман и Никола Коклан
Ужасное фото Николы Коклан. Как будто откуда-то сверху сфоткали. Наверное, чтобы декольте лучше просматривалось.
Ксения Бородина и Эшли Грэм
Согдиана и Мелисса Джоан Харт
Шарлиз Терон и Ханна Бронфман
Лора Хэддок и Нина Добрев
Кэти Перри и Эмилия Кларк
Мерьем Узерли и Елизавета Боярская
Вариант Мерьем включал в себя еще и фату, а версия Лизы получилась более лаконичной.
Ким Кардашьян и Ольга Бузова
Вероника Ферраро и Дженнифер Лопез
Ариана Гранде и Катрин Денев
Ариана блистала в 2025 году. А Катрин — 32 года назад.
Многие наряды на подиуме демонстрируют модели. Но зачастую они выглядят совершенно по-другому, когда их примеряют звезды.
Комментарии
Много фотографий просто кошмар. Непонятно с какого ракурса сняты, ноги "отрезаны", нечёткие снимки.
Если уж делать обзор нарядов звёзд, то надо хотя бы постараться найти адекватные фотографии.
Короче говоря : "это капец".