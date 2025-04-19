14 пар звезд, которые для выхода в свет выбрали похожие наряды, а выглядели по-разному

Когда звезды выходят на красную дорожку, они стараются выглядеть безупречно и чаще всего выбирают наряды от известных дизайнеров. Но мода — вещь повторяющаяся, и все труднее быть единственной в каком-то образе. Предлагаем вам взглянуть на одинаковые наряды звезд, в которых каждая выглядит по-своему неотразимо.