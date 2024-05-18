16 звезд, которые показали, как обалденно смотрятся платья от-кутюр на нормальных женских фигурах
На подиуме дизайнерская одежда больше напоминает произведения искусства, а модели, представляющие ее, естественным образом отступают на второй план. И только когда эти вещи надевают звезды с их гипнотической харизмой, наряды будто оживают и играют новыми красками.
Шэрон Стоун в Del Core
Аня Тейлор-Джой в Christian Dior
Давайн Джой Рэндольф в Robert Wun
С чёрным низом смотрится интересно, но круглая посадка драпировки только подчёркивает полноту. Её бы как-нибудь иначе пришить, асимметртчно, что ли. Или просто приподнять и сделать посадку поуже, как справа, - сразу и талия зрительно нарисовалась бы.
Кэти Перри в Coperni
Тараджи Хенсон в Del Core
Марго Робби в Rick Owens
Тут весь прикол в интересной драпировке, и каким образом ее можно увидеть на Марго?
Давайте искать черную кошку в черной комнате
Роузи Хантингтон-Уайтли в Gucci
Джессика Альба в Tamara Ralph
Флоренс Пью в Victoria Beckham
Джоуи Кинг в Balenciaga
Диана Крюгер в Alexander McQueen
Джоди Комер в Alaia
Трусики тесноваты, нужно было другую модель, как справа, было бы идеально
Клэр Фой в Armani Privé
Тут нет. Такие платья идут эльфийским женщинам, а их Клэр сделали кого-то громоздкого
Никола Коклан в Christopher Kane
Тот случай, когда фиг бы с фигурой, но цветовые контрасты начинают играть против задуманного. Драпировка сливается с шеей, рукава зрительно режут руки.
София Вергара в Zuhair Murad
Трейси Эллис Росс в Zuhair Murad
Жар-птица! Шикарное платье, если бы не этот пошлый вырез и странные подплечники.
Кстати, нередко дизайнеры по желанию звездных клиентов вносят коррективы в наряды, представленные на подиуме, и на красной дорожке мы уже видим эксклюзивные платья.