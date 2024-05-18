16 звезд, которые показали, как обалденно смотрятся платья от-кутюр на нормальных женских фигурах

Знаменитости
3 часа назад

На подиуме дизайнерская одежда больше напоминает произведения искусства, а модели, представляющие ее, естественным образом отступают на второй план. И только когда эти вещи надевают звезды с их гипнотической харизмой, наряды будто оживают и играют новыми красками.

Шэрон Стоун в Del Core

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Аня Тейлор-Джой в Christian Dior

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, ./Zeppelin Photo/East News

Давайн Джой Рэндольф в Robert Wun

ABACA/Abaca/East News, x/Zeppelin Photo/East News
Жабка в шляпке
1 час назад

С чёрным низом смотрится интересно, но круглая посадка драпировки только подчёркивает полноту. Её бы как-нибудь иначе пришить, асимметртчно, что ли. Или просто приподнять и сделать посадку поуже, как справа, - сразу и талия зрительно нарисовалась бы.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Кэти Перри в Coperni

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Showbit/East News

Тараджи Хенсон в Del Core

Chris Pizzello/Invision/East News, Ik Aldama/DPA/East News

Марго Робби в Rick Owens

ETIENNE LAURENT/AFP/East News, Ik Aldama/DPA/East News
Криптозоолог мамкин
2 часа назад

Тут весь прикол в интересной драпировке, и каким образом ее можно увидеть на Марго?
Давайте искать черную кошку в черной комнате

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Роузи Хантингтон-Уайтли в Gucci

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, EAST NEWS

Джессика Альба в Tamara Ralph

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Pixelformula/SIPA/Sipa Press / East News

Флоренс Пью в Victoria Beckham

TOMMASO BODDI/AFP/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News

Джоуи Кинг в Balenciaga

Evan Agostini/Invision/East News, Zeppelin / Avalon/Photoshot/East News

Диана Крюгер в Alexander McQueen

SCHNEIDER PRESS/SIPA/EAST NEWS, Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS

Джоди Комер в Alaia

Invision/Invision/East News, Filippo Fior/Mondadori Catwalk/East News

Клэр Фой в Armani Privé

Justin Ng / Avalon/Photoshot/East News, x/Zeppelin Photo/East News

Никола Коклан в Christopher Kane

© PA Images / Alamy Stock Photo, xx/Zeppelin Photo/East News
Foxy Rainard
4 минуты назад

Тот случай, когда фиг бы с фигурой, но цветовые контрасты начинают играть против задуманного. Драпировка сливается с шеей, рукава зрительно режут руки.

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София Вергара в Zuhair Murad

Todd Williamson/Invision/AP/East News, © Fashion Channel / YouTube

Трейси Эллис Росс в Zuhair Murad

© Image Press Agency / Alamy Stock Photo, x/Zeppelin Photo/East News

Кстати, нередко дизайнеры по желанию звездных клиентов вносят коррективы в наряды, представленные на подиуме, и на красной дорожке мы уже видим эксклюзивные платья.

Фото на превью x/Zeppelin Photo/East News, ABACA/Abaca/East News

Комментарии

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Конфуз
1 час назад

Сразу про заглавное фото: справа НЕ нормальная фигура, а адское ожирение

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