20 звезд, которые хотели всех удивить на красной дорожке, но чутка переборщили

Появляясь на красной дорожке, звезды мечтают, чтобы все внимание публики и прессы было приковано именно к ним. Но иногда выбранные знаменитостями наряды оказываются настолько эпатажными и необычными, что вместо восхищенных аплодисментов они вызывают изумленный шепоток.

Платье Жени Малаховой шикарно выглядело в профиль, но несколько неожиданно анфас

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News , Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News Лиса Патрикеевна 24 минуты назад Оеа беременная что ли? Только из-за неё зашла. Благо она в начале - - Ответить

Головной убор Севиль выглядел несколько необычно

Автор / Комсомольская правда / East News אולגה בוגוליובוב 8 минут назад У меня зеркало в 90х такое было, ощущение, что его использовали как запчасть - - Ответить

Когда Ольга Сухарева поворачивалась боком, ее наряд демонстрировал неожиданные детали

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News , Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News Hangover Unicorn 22 минуты назад Чего мы там не видели? - - Ответить

В образе Татьяны Сабиновой сочетались старина и современность

Ivanov Sergey/East News Чадо Брюн 5 минут назад Это показ мод выпускниц уездного швейного училища? Хотя они бы отпарили… - - Ответить

Благодаря прозрачной ткани штанины Марины Ворожищевой будто существовали отдельно от пояса

Ivanov Sergey/East News Фрося Сумочкина 24 минуты назад Так и было задумано, это фишка - - Ответить

Юбка Валерии Ланской была совсем не такой плотной, как казалось на первый взгляд

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News , Ivanov Sergey/East News Евга 29 минут назад Это чтоб комары не прокусили. А в целом видимо хотели и воздушное платье и пышное, но где-то что-то недоработали - - Ответить

Костюм Клавы Коки выглядел весьма необычно

Автор / Комсомольская правда / East News Чадо Брюн 4 минуты назад Дайнерис из фикспрайса? - - Ответить

Образ Татьяны Тузовой словно явился из сказки

Платье Ольги Бузовой выглядело стильно, но двигаться в нем, похоже, было не очень удобно

Наряд Анастасии Негоды, кажется, был навеян древнегреческими мифами

Платье Светланы Степанковской больше открывало, чем скрывало

AA/ABACA/Abaca/East News Чадо Брюн 2 минуты назад Ну вот зачем? Ну очевидно же, что не для пышной груди, ну неужели на всем белом свете не было платья по размеру? - - Ответить

Черное платье Юлии Савичевой было сложной комбинацией кружев и тюля

Автор / Комсомольская правда / East News MelantoMania 47 минут назад Сложной комбинацией и было... Ночнушкой.... - - Ответить

Пышное платье Анастасии Калашниковой благодаря асимметричному крою чуть увеличило ее левое бедро

Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News Bazzzay.free 47 минут назад Очередная дама полусвета...

Помню унылую рожу Шаляпина, когда его заставили на ней , беременной от папика, жениться...) - - Ответить

Смелый разрез на элегантном платье, похоже, несколько смущал Олесю Фаттахову

Необычное платье Мари Краймбрери потрясало и цветом, и фасоном, и фактурой

Автор / Комсомольская правда / East News Криптозоолог мамкин 25 минут назад Меня потрясает только цвет виниров и кожи этой незнакомки

Сейчас опять так модно? - - Ответить

В наряде Пелагеи Невзоровой сочетались скромность и некая игривость

Ivanov Sergey/East News Чадо Брюн только что В наряде Пелагеи Невзоровой сочетались скромность и некая мертвечинка… - - Ответить

Необычная вставка на платье певицы Mona выделялась на фоне остального наряда

Автор / Комсомольская правда / East News Bazzzay.free 43 минуты назад Это "кукловод" прицепился не с той стороны.) - - Ответить

Наряд певицы Ханны выглядел немного брутально

Платье Виты Чиковани оставляло мало пространства для воображения

Автор / Комсомольская правда / East News Криптозоолог мамкин 27 минут назад Лучше бы телесное белье надела, не такой светофор был бы - - Ответить

Пышные вставки на юбке Валерии Кожевниковой выглядели необычно

Кстати, некоторые звезды не гнушаются примерять наряды, в которых уже появлялись другие знаменитости.