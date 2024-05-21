20 звезд, которые хотели всех удивить на красной дорожке, но чутка переборщили

Дизайн
1 час назад

Появляясь на красной дорожке, звезды мечтают, чтобы все внимание публики и прессы было приковано именно к ним. Но иногда выбранные знаменитостями наряды оказываются настолько эпатажными и необычными, что вместо восхищенных аплодисментов они вызывают изумленный шепоток.

Платье Жени Малаховой шикарно выглядело в профиль, но несколько неожиданно анфас

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Головной убор Севиль выглядел несколько необычно

Автор / Комсомольская правда / East News

Когда Ольга Сухарева поворачивалась боком, ее наряд демонстрировал неожиданные детали

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

В образе Татьяны Сабиновой сочетались старина и современность

Ivanov Sergey/East News

Благодаря прозрачной ткани штанины Марины Ворожищевой будто существовали отдельно от пояса

Ivanov Sergey/East News

Юбка Валерии Ланской была совсем не такой плотной, как казалось на первый взгляд

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Ivanov Sergey/East News
Евга
29 минут назад

Это чтоб комары не прокусили. А в целом видимо хотели и воздушное платье и пышное, но где-то что-то недоработали

-
-
Ответить

Костюм Клавы Коки выглядел весьма необычно

Автор / Комсомольская правда / East News

Образ Татьяны Тузовой словно явился из сказки

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Ольги Бузовой выглядело стильно, но двигаться в нем, похоже, было не очень удобно

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Наряд Анастасии Негоды, кажется, был навеян древнегреческими мифами

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Светланы Степанковской больше открывало, чем скрывало

AA/ABACA/Abaca/East News
Чадо Брюн
2 минуты назад

Ну вот зачем? Ну очевидно же, что не для пышной груди, ну неужели на всем белом свете не было платья по размеру?

-
-
Ответить

Черное платье Юлии Савичевой было сложной комбинацией кружев и тюля

Автор / Комсомольская правда / East News

Пышное платье Анастасии Калашниковой благодаря асимметричному крою чуть увеличило ее левое бедро

Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News
Bazzzay.free
47 минут назад

Очередная дама полусвета...
Помню унылую рожу Шаляпина, когда его заставили на ней , беременной от папика, жениться...)

-
-
Ответить

Смелый разрез на элегантном платье, похоже, несколько смущал Олесю Фаттахову

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Необычное платье Мари Краймбрери потрясало и цветом, и фасоном, и фактурой

Автор / Комсомольская правда / East News

В наряде Пелагеи Невзоровой сочетались скромность и некая игривость

Ivanov Sergey/East News
Чадо Брюн
только что

В наряде Пелагеи Невзоровой сочетались скромность и некая мертвечинка…

-
-
Ответить

Необычная вставка на платье певицы Mona выделялась на фоне остального наряда

Автор / Комсомольская правда / East News

Наряд певицы Ханны выглядел немного брутально

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Виты Чиковани оставляло мало пространства для воображения

Автор / Комсомольская правда / East News

Пышные вставки на юбке Валерии Кожевниковой выглядели необычно

Tarakanov Vadim/East News

Кстати, некоторые звезды не гнушаются примерять наряды, в которых уже появлялись другие знаменитости.

Фото на превью Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Комментарии

Уведомления
Светлана И.
1 час назад

Дожила - из всей подборки знаю только Бузову, Савичеву и Коку. И то чисто визуально.

-
-
Ответить
Ио
30 минут назад

у Степанковской грудь явно с чашечками не дружит. А насчёт того "кто все эти люди?" , я тоже знаю только Савичеву, Бузову иссесена ,и Ланскую,она оперная певица.

-
-
Ответить
Евга
25 минут назад

" Всё плохо, плохо, плохо!" - пиявка из Лунтика.
Парочка симпатичных всё же была

-
-
Ответить

Похожее