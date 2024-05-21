Оеа беременная что ли? Только из-за неё зашла. Благо она в начале
20 звезд, которые хотели всех удивить на красной дорожке, но чутка переборщили
Появляясь на красной дорожке, звезды мечтают, чтобы все внимание публики и прессы было приковано именно к ним. Но иногда выбранные знаменитостями наряды оказываются настолько эпатажными и необычными, что вместо восхищенных аплодисментов они вызывают изумленный шепоток.
Платье Жени Малаховой шикарно выглядело в профиль, но несколько неожиданно анфас
Головной убор Севиль выглядел несколько необычно
У меня зеркало в 90х такое было, ощущение, что его использовали как запчасть
Когда Ольга Сухарева поворачивалась боком, ее наряд демонстрировал неожиданные детали
В образе Татьяны Сабиновой сочетались старина и современность
Это показ мод выпускниц уездного швейного училища? Хотя они бы отпарили…
Благодаря прозрачной ткани штанины Марины Ворожищевой будто существовали отдельно от пояса
Юбка Валерии Ланской была совсем не такой плотной, как казалось на первый взгляд
Это чтоб комары не прокусили. А в целом видимо хотели и воздушное платье и пышное, но где-то что-то недоработали
Костюм Клавы Коки выглядел весьма необычно
Образ Татьяны Тузовой словно явился из сказки
Платье Ольги Бузовой выглядело стильно, но двигаться в нем, похоже, было не очень удобно
Наряд Анастасии Негоды, кажется, был навеян древнегреческими мифами
Платье Светланы Степанковской больше открывало, чем скрывало
Ну вот зачем? Ну очевидно же, что не для пышной груди, ну неужели на всем белом свете не было платья по размеру?
Черное платье Юлии Савичевой было сложной комбинацией кружев и тюля
Пышное платье Анастасии Калашниковой благодаря асимметричному крою чуть увеличило ее левое бедро
Очередная дама полусвета...
Помню унылую рожу Шаляпина, когда его заставили на ней , беременной от папика, жениться...)
Смелый разрез на элегантном платье, похоже, несколько смущал Олесю Фаттахову
Необычное платье Мари Краймбрери потрясало и цветом, и фасоном, и фактурой
Меня потрясает только цвет виниров и кожи этой незнакомки
Сейчас опять так модно?
В наряде Пелагеи Невзоровой сочетались скромность и некая игривость
Необычная вставка на платье певицы Mona выделялась на фоне остального наряда
Наряд певицы Ханны выглядел немного брутально
Платье Виты Чиковани оставляло мало пространства для воображения
Пышные вставки на юбке Валерии Кожевниковой выглядели необычно
Кстати, некоторые звезды не гнушаются примерять наряды, в которых уже появлялись другие знаменитости.
Комментарии
Дожила - из всей подборки знаю только Бузову, Савичеву и Коку. И то чисто визуально.
у Степанковской грудь явно с чашечками не дружит. А насчёт того "кто все эти люди?" , я тоже знаю только Савичеву, Бузову иссесена ,и Ланскую,она оперная певица.
" Всё плохо, плохо, плохо!" - пиявка из Лунтика.
Парочка симпатичных всё же была