10+ секретов маникюра, которые охотно используют модницы из других стран
В разных странах есть свои уникальные маникюрные хитрости, которые могут не на шутку удивить. Например, в Бразилии окрашивают лаком кожу вокруг ногтя, а в ЮАР женщины умудряются прикреплять накладные ногти без клея. Мы решили узнать, какие профессиональные секреты применяют мастера в салонах красоты в разных уголках мира, и некоторые из них вполне можно взять на заметку.
В Бразилии лак наносят небрежно, и это работает
«В первый раз попробовала бразильский маникюр»
В Бразилии женщины не особенно переживают по поводу аккуратного нанесения лака. Это не значит, что они щеголяют с криво окрашенными ногтями. Просто излишки средства удаляются с кожи сразу после нанесения лака на ногтевую пластину, пока тот еще не высох.
Мастер аккуратно протирает пространство вокруг ногтя палочкой, смоченной ацетоном, а если лак попал на кутикулу — ее просто подрезают. Благодаря такому подходу средство покрывает ногти полностью, не оставляя неряшливых пятнышек. Правда, для такого маникюра не подходит гель-лак или любое другое средство, для закрепления которого требуется ультрафиолетовая лампа.
Колумбийский маникюр — это не только про ногти
Колумбийский маникюр отличают не только яркие и насыщенные цвета. Он включает в себя целый комплекс процедур, благодаря которым руки и ногти будут выглядеть лучше. Но длится это удовольствие довольно долго. Кроме обработки кутикул и ногтевых пластинок, мастер обязательно сделает массаж ладоней и предплечий, тщательно вычистит ногти и нанесет на них стойкий лак. Благодаря такому подходу руки выглядят отлично еще пару недель.
Китайские женщины знают, как отрастить длинные ногти
Женщины в Китае издревле используют разные средства для стимуляции роста ногтей. Один из способов — массаж кончиков пальцев, который должен улучшить кровообращение в ногтях, а значит, укрепить их. Считается, что если барышня будет ежедневно массировать основание каждого ногтя по несколько минут в день, это положительно скажется на их здоровье. Другое средство — ванночки из имбиря и оливкового масла. Чтобы состояние ногтей улучшилось, эту процедуру стоит проводить хотя бы раз в неделю.
Другой маникюрный тренд, который появился благодаря Китайской культуре, — это «фарфоровые» ногти. На белое покрытие наносится изящный голубой узор, который напоминает прославленный фарфор династии Мин. Причем не обязательно просить мастера сделать подобный маникюр, можно просто найти накладные «фарфоровые» ногти.
В Италии специально оставляют неокрашенные полоски на ногтях
Пользовалась этим способом до того как узнала, что его придумали в Италии
В Италии придумали простой, но в то же время гениальный способ, который помогает визуально удлинить ногти. Для этого мастер аккуратно убирает тонкую полоску лака у кутикулы и по бокам, рядом с краями ногтя. Хотя эти незакрашенные области почти незаметны, сами ногти кажутся значительно изящнее и длиннее. Причем для этого трюка можно использовать и обычный лак, и гель.
Скандинавки знают, какие цвета всегда выглядят элегантно
Ребята, эффекта почти ненакрашенных ногтей девушки в Скандинавии добиватся тем, что не нрасят ногти цветным лаком. Вот так просто! Уходовым прозрачным как максимум. И никто оттеночки не подбирает, чтобы что-то там сымитировать.
Женщины из Скандинавии действительно знают, что такое элегантный образ. Они не только умудряются подобрать стильный и при этом минималистичный гардероб, но и щеголяют сдержанным и изысканным маникюром. Секрет заключается в том, что скандинавки предпочитают нейтральные тона. Например, здесь часто можно увидеть молочно-белый маникюр. А чтобы добиться эффекта почти ненакрашенных ногтей, женщины выбирают белый лак с розовыми оттенками и наносят поверх прозрачное покрытие, придающее блеск.
Канадки наносят средство на ногти в несколько слоев
Фигня какая-то аляпистая с резким переходом. Может более "совместимые" цвета подбирать или переход лучше тушевать.
«Впервые сделала SNS маникюр. В восторге от цвета!»
В Канаде женщины предпочитают делать SNS маникюр. Он считается отличной альтернативой акриловому или гелевому покрытию, но при этом не требует использования ультрафиолетовых ламп. Специальные средства наносятся на ногти в несколько слоев, благодаря чему маникюр служит дольше, да и выглядит значительно ярче.
Женщины в ОАЭ предпочитают «дышащий» лак
Жительницы Дубая любят красить ногти не обычным лаком, а его более полезной «дышащей» альтернативой. В состав этих средств не входят спирт и агрессивные химические вещества, а значит, и на ногти они воздействуют более щадяще. Кроме того, дамы в ОАЭ часто украшают ногти традиционными узорами: изящной вязью, золотыми деталями и другими.
Кубинки готовы отдать за маникюр хоть всю зарплату
Кубинские женщины считают, что красивые ногти стоят любых жертв, и готовы тратить на маникюр не только массу времени, но и приличные деньги. Некоторые процедуры стоят в три раза больше, чем зарплата дам.
При этом уход за ногтями на Кубе уже превратился в настоящее искусство. Барышни делают акриловый маникюр, украшенный сложными и затейливыми узорами. На создание таких шедевров может уйти до 6 часов. Зато яркие и необычные ногти поднимают настроение женщине в самый сложный день.
В Южной Корее женщины носят ногти-шпильки и маникюр «капли»
Корейские девушки обожают экспериментировать с нейл-артом и постоянно придумывают что-то новое, смешивая различные стили и экспериментируя с покрытиями и цветами. Потом эти тренды обретают невероятную популярность по всему миру. Одно из последних изобретений корейских мастеров — ногти-шпильки. В центре каждого ногтя рисуют широкую полосу контрастного цвета, которая напоминает высокий каблук. Это выглядит очень необычно и свежо
Мне кажется в Корее у 99 процентов женщин (то есть старше 18ти) лак будет нюдовый.
Другой популярный дизайн называется «капли». С помощью специального средства на ногтях создают объемные узоры, напоминающие утреннюю росу. Причем эти украшения можно сделать прозрачными или выбрать неожиданный оттенок, который будет подчеркивать основной цвет маникюра.
В японских салонах используют специальные пилочки
Японская техника маникюра призвана в первую очередь укрепить ногти и вернуть им естественное сияние. Здесь с давних пор считалось, что здоровые ногти, которым не требуются дополнительные украшения или наращивание, — это признак высокого статуса.
Так что маникюр включает в себя массаж, а также полировку ногтей с помощью средств, которые содержат только натуральные ингредиенты, например, пчелиный воск. Кроме того, мастера обычно используют специальные пилочки, обтянутые замшей. После такой процедуры ногти еще 2 недели сохранят естественное сияние.
В Южной Африке женщины прикрепляют накладные ногти без клея
Женщины в ЮАР в последнее время все чаще пользуются накладными ногтями, тем более что многие мастера здесь изготавливают их на заказ. Чтобы свои ногти при этом не страдали, искусственные прикрепляют с помощью самоклеящихся полосок, а не клея. Благодаря этому маникюр можно менять хоть по нескольку раз в день, благо, что многие наборы можно использовать повторно. Это удобно, так как ногти в любой момент легко снимаются, и для бюджета не так накладно.
В Германии женщины заботятся о кутикуле
Большинство женщин в Германии предпочитает делать европейский маникюр. В отличие от стандартной процедуры, в нем используются более щадящие инструменты, и приоритет отдается здоровью ногтей, а не их внешнему виду.
Так, кутикулу не подрезают, а смачивают специальными смягчающими средствами и аккуратно отодвигают. Это уменьшает риск травм и развития инфекции. Кроме того, европейский маникюр можно без проблем сделать и в домашних условиях. Это еще один плюс, так как немки не слишком-то любят тратиться на посещение маникюрных салонов.
А вы бы рискнули испробовать на себе какую-то из этих хитростей или трендов? Пишите в комментариях.
А вот еще пара статей о жизни в других странах:
Комментарии
Я всю жизнь кутикулу не подрезаю и не понимаю что там подрезать. Десятую долю милиметра?
Ну и по моим наблюдениям в Европе никто деньги на сложные маникюры не выкидывает. Если человек работает там где руки на виду, у него скорее всего будет салонный маникюр, но достаточно простой, и то, в Германии и скандинавских странах не обязательно.