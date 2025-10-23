10+ секретов маникюра, которые охотно используют модницы из других стран

В Бразилии женщины не особенно переживают по поводу аккуратного нанесения лака. Это не значит, что они щеголяют с криво окрашенными ногтями. Просто излишки средства удаляются с кожи сразу после нанесения лака на ногтевую пластину, пока тот еще не высох.

Мастер аккуратно протирает пространство вокруг ногтя палочкой, смоченной ацетоном, а если лак попал на кутикулу — ее просто подрезают. Благодаря такому подходу средство покрывает ногти полностью, не оставляя неряшливых пятнышек. Правда, для такого маникюра не подходит гель-лак или любое другое средство, для закрепления которого требуется ультрафиолетовая лампа.