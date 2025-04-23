20+ превращений обычной комнаты в мечту

Многим из нас хочется жить в просторном доме с современным ремонтом. Однако реальность часто отпугивает высокими ценами на стройматериалы и работу мастеров. Но есть люди, которые находят вдохновение и умудряются своими руками преобразить жилье до неузнаваемости, при этом сильно не разбрасываясь деньгами.

А в конце статьи вы найдете историю про соседей, у которых весьма специфическое представление о комфортном проживании.

«Недавно с женой купили новую квартиру. Решили отделать балкон. За работу нам насчитали около 100 тыс. В итоге сделали все сами и сохранили „сотку“»

«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».

«Взяли мы в ипотеку „убитую трешку“. Муж делал все сам. На ремонт потратили около 2 млн»

Неплохо получилось. Но за что 2 млн? © Kelarvi / Pikabu

"После покупки квартиры денег на ремонт не было, и пришлось делать постепенно. Вот и дошли руки до санузла. В кармане была сумма около $ 2 тыс."

Очень красиво и аккуратно! © BAMX / Pikabu

«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»

Говорите: «Мы не умеем. Нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu

Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu

«В 2016 купили в ипотеку квартиру. Бюджет на ремонт имели небольшой»

«Купили одну из самых дешевых плиток на тот момент. Я опасался, что не смогу ровно положить плитку, чтобы швы не поехали по вертикали. Поэтому придумал наклеить ее вразбежку, сместив на кусок, который остался от первого ряда. А потом раз-два — и ремонт закончен».

«Вот так мы сделали свой обеденный уголок. Теперь с комфортом можем разместить 4 человек за этим столом»

«Ванная комната „до“ и „после“»

«Вот так я изменил свой домашний кабинет»

Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit

«Планировали только заменить унитаз. Потом оказалось, что основание в новом меньше, поэтому на полу появились щели. Пришлось менять еще и плитку»

«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»

Кстати, посмотрите еще одну подборку фото от людей, для которых ремонт своими руками — не трагедия, а повод для гордости.

«3 года назад в ипотеку куплена „двушка-развалюшка“. Ремонт делали в общей сложности 2 года по комнатам: кухню, ванную, а через год всю остальную площадь»

«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»

«Сделали ремонт ванной комнаты в стиле 50-х»

«Вот так изменился мой подвал»

«Крошечная ванная комната, сделанная моим талантливым мужем»

Ух ты! Мне очень понравились красные смесители. © corinnigan / Reddit

"Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попадала в уровень"

«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»

«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».

«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»

«Хотелось просто немного осветлить кухню»

«Мой уютный уголок для чтения преобразился»

"Ванная комната в начале и потом"

«Так теперь выглядит моя веранда»

Бонус: У некоторых весьма специфическое видение комфортного проживания

Купили квартиру. Сделали легкий ремонт на последние деньги и стали жить. Соседи тоже ремонтом занимались, но у них он продолжается больше года! Как-то раз попросили они мужа что-то передвинуть помочь. Через 10 минут муж возвращается с ошалелыми глазами и говорит: «Ты представляешь, у них там ничего на полу не стоит, потому что вся мебель прибита к стенам. Даже холодильник на какой-то полке и кровать». Оказывается, что у соседей какой-то бзик по поводу того, что на полу ничего не должно стоять, поэтому они все прикручивают к стенам. А когда решают что-то переставить, то снова сверлить приходится на новом месте. Зато говорят, что очень удобно для робота-пылесоса. Веселые соседи попались.