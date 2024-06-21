10 нормальных вещей, которых умные женщины давно перестали стесняться

Женщины гораздо чаще склонны испытывать стыд, дискомфорт и прочие неприятные чувства за абсолютно нормальные вещи. Этим мы только усложняем себе жизнь, хотя давно могли бы забить на все эти глупые правила и наслаждаться каждым днем.

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Отсутствие бюстгальтера

Тревожное Пирожное 30 минут назад Особенно классно, когда грудь без поддержки в районе живота болтается - - Ответить

Если выйти на улицу без лифчика, то есть риск собрать на себе уйму неодобрительных взглядов. Потому что, по мнению некоторых умников, это выглядит слишком вульгарно и вызывающе. Поэтому многие женщины не расстаются с бюстгальтером даже когда за окном +30. Этой тенденции стоит остаться в прошлом. Тем более, что лето в самом разгаре, и самое время носить легкие платья, топы и рубашки. Под объемными летящими тканями отсутствие белья, скорее всего, будет и вовсе незаметно. А если вы хотите надеть что-то более облегающее, то можно воспользоваться силиконовыми накладками. Благодаря им можно будет не переживать о том, просвечивает новый сарафан или нет.

Синяки под глазами

Принято считать, что синяки под глазами появляются из-за недосыпа, неправильного образа жизни или проблем со здоровьем. Но это не так. Иногда это просто особенность организма, с которой не всегда могут справиться дорогущие маски, кремы или бьюти-процедуры. Однако это не значит, что нужно срочно бежать и скупать все корректирующие средства в ближайшем магазине косметики. Тем более, что совсем недавно темные веки стали настоящим трендом. Многие подрисовывают их себе специально.

Бикини

Зачастую многие женщины даже на пляже стремятся по максимуму прикрыть свое тело, потому что оно «недостаточно идеальное». Правда в том, что идеального тела для бикини не существует. Его можно и нужно носить, если душа того требует, несмотря на животик, бока или что-то еще. Главное — не забывать мазать крем с SPF на все открытые участки кожи.

Ноги без педикюра

Многие женщины часто отказывают себе в открытой обуви, потому что их ногти на ногах якобы недостаточно ухоженные или без модного педикюра. Однако это лишь еще одна заморочка, навязанная нам рекламой и медиа. Единственное, что действительно стоит делать, — это своевременно и правильно подстригать ногти. А вот педикюр — дело опциональное. Кроме того, стоит учитывать, что эта процедура может быть не очень безопасна, особенно если вы любите носить закрытую обувь.

Волосы на теле

Наталья Хижняк 34 минуты назад волосы в подмышках даже мужчин не красят да и запах пота в волосах лучше приживается - - Ответить

Волосы на теле не делают женщину менее женственной или ухоженной. Однако некоторые все еще пытаются убедить нас в обратном. Хорошо, что последние несколько лет все больше медийных лиц говорят, что волосы на ногах, руках или подмышках — это личное дело каждого, за которое недопустимо осуждать. И с этим трудно не согласиться.

Возрастные изменения

Наверняка многим из нас хотелось бы вечно оставаться молодыми. Однако это невозможно. Но это не повод воспринимать морщинки или другие возрастные изменения как недостатки, которые нужно исправить любой ценой. Тем более что злоупотребление различными «омолаживающими» процедурами в конечном счете может сыграть злую шутку.

Следы от пота

Криптозоолог мамкин 56 минут назад Немного разные вещи. Я возвращаюсь мокрой после пробежки или тренировки, и это норм, но мне некомфортно щеголять потным следом на платье. - - Ответить

Потение — такой же естественный процесс, как дыхание, сердцебиение и многие другие в нашем организме. Но почему-то многие из нас стесняются именно потливости. Причем делают это даже в жаркий день или после тренировки. Единственное, с чем стоит бороться — это именно запах пота. Он может доставлять дискомфорт и вам, и окружающим. А вот париться из-за мокрых следов точно давно пора перестать.

Короткая одежда

Ананасик 16 минут назад Может быть, этой коленкой нейросеть нам передаёт какое-то послание?

И с пальцами опять перебор)) - - Ответить

В обществе бытует мнение, что короткие юбки и шорты могут носить только молодые, желательно еще и стройные, с красивыми коленями и без растяжек на бедрах. А вот если вы не обладаете всеми этими качествами, то лучше забыть про короткую одежду навсегда. Правда в том, что все зависит от контекста. Короткая юбка, грамотно вписанная в образ, может хорошо смотреться и в 20, и в 40, и в 60 лет. Кроме того, если именно в ней вы чувствуете себя уверенно, нет веских причин надевать что-то другое. Единственное, на что стоит ориентироваться — это личный комфорт. Круто выглядеть в любом возрасте можно как в строгих брюках, так и в коротких шортах.

Седина

Женщины часто закрашивают седину, потому что в обществе это чуть ли не главный признак старения. Но правда в том, что у некоторых серебристые пряди появляются в 40, 30 или даже 20 лет. А это, мягко говоря, вообще не старость. Но есть и приятная новость. Дело в том, что сегодня многие бренды популяризируют естественную седину и выступают за то, чтобы женщины перестали этого стесняться. Для этого они приглашают на свои показы моделей старшего возраста, которые с гордостью демонстрируют не только наряды, но и свои роскошные локоны.

Растяжки

Растяжки могут появиться по самым разным причинам: из-за роста, беременности или изменений веса. Причем мы почти никогда не можем повлиять на этот процесс. Это просто либо случится, либо нет. Поэтому критиковать или осуждать за растяжки вдвойне зазорно. Это не что-то постыдное, а лишь еще одна естественная особенность. Она демонстрирует путь, который прошло наше тело. И ей стоит только гордиться.