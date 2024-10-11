15 происшествий из магазинов, которые достойны экранизации
Народное творчество
55 минут назад
Сейчас люди чаще заказывают доставки и реже ходит в супермаркеты. Но так или иначе, каждого из нас судьба хоты бы раз в неделю да и заносит в магазин. Где нас поджидают странные персонажи, из-за которых мы попадем в курьезные ситуации. Как, к примеру, герои нашей статьи.
- Стоим на кассе с подругой, впереди дама в возрасте спрашивает: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Супруга отвечает, мол, без проблем. Пробили свои покупки, а дама эта все стоит чуть в стороне от кассы. И мы уже идем к парковке, как вдруг она нас догоняет и говорит: «А вы не хотите мне вернуть 56 рублей, которые вам зачислились на карту?». © So***Pavliasvili / Pikabu
- С дружбаном взяли в ведерках маринованное мясо для шашлыка, а оно все давно просроченное. Мы к продавцу, дескать, что за фигня? А она нам: Ой, оно не просроченное, здесь просто надо этикетки переклеить, мы забыли«. © talmvv / Pikabu
- Пошла утром в овощной магазин, народу куча, все набирают себе в пакеты картошку, морковь, яблоки и одни женщины в очереди стоят. Единственный мужчина, стоявший недалеко от меня, куда-то отошел, а когда вернулся, попробовал уточнить за кем он стоял. И тут разразился скандал, мол, мы вас не помним и вас тут не было. Мужик растерялся, просит вспомнить, что он тут стоял, и продавец и некоторые женщины подтвердили. Конфликт начал затихать, как одна дама решила дать ему исчерпывающую характеристику, что он не мужчина, а хам, лезет без очереди, а у нее три высших образования. При этом повернулась ко мне за поддержкой. А я такая: «А у меня одно высшее». © Палата № 6 VK
- Ходили с детьми за продуктами, сын тихонько насвистывал. Ему было тогда всего 7, так что он еще не умел по-настоящему свистеть, у него получалось слабовато. И тут мы услышали, что кто-то насвистывает ему в ответ. Так они и свистели с тем незнакомцем: сын еле слышно, а тот громко — на весь магазин. Мы встретились у кассы с этим человеком, им оказался какой-то дедушка. © DeeplyVariegated / Reddit
- Стою в очереди, меня пихнул какой-то дед, который полез без очереди. Я ему и предъявил, мол, куда ты прешься, а он мне отвечает: «С моей стороны было бы просто некорректным пытаться дискутировать с человеком, строящим свою аргументацию на такой абсурдной базе!» Я ничего не понял. После чего он говорит: «Ерунду несешь, сынок. Я занимал очередь!» © Палата № 6 VK
- А я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла и тупо раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- На кассе девочка-стажерка пробила килограмм конфет вместо 100 грамм, которые у меня были. Я обратилась к ее наставнице, и деньги мне вернули на карту. Через месяц в магазине подходит ко мне кассир и говорит, что денег мне перевели мало и магазин мне должен 900 грамм конфет. С чистой совестью и улыбкой до ушей пронесла мимо кассы большой пакет конфет. © Наталия / ADME
- Я зашла в магазин за ватными дисками и ватными палочками. В одной руке был пакет, и в эту же руку я взяла диски и палочки, а в другую бутылку с водой. На кассе оплатила бутылку с водой и пошла дальше. И уже на выходе из ТЦ поняла, что часть покупок не оплатила. Пришлось вернуться и признаться, что я внаглую в руках вынесла товар из магазина и не заплатила за него. Посмеялись вместе с кассиром. © malynche / ADME
- Приехала недавно по делам в маленький городок, единственным символом цивилизации которого был супермаркет. Пошла я туда, набрала товаров и подхожу на кассу. Кассир считает мои покупки, в этот момент к кассе подходит какой-то мужик и берет мою посчитанную пачку печенья. Обалдев от такой наглости, начинаю вырывать упаковку из его рук. Очередь застыла в изумлении, и тут кассир мне сообщает: «Это охранник наш, он помогает вам складывать покупки в пакет». Отпустив пачку печенья, успокаиваюсь, а дядька и правда начал складывать в пакет мой товар. © Палата № 6 VK
- В магазине взял шампиньоны, сметану кефир и пошел к кассам, где стояли по 2 человека в очереди всего. Вдруг подбегает девушка и говорит: «Я здесь стояла, просто отходила». Начинает лихорадочно выкладывать свою корзину перед моими продуктами. Я изумленно на нее посмотрел, потом оглянулся — за мной никого! Посмотрел на кассу рядом, там — уже никого. Я молча перешел к соседней кассе. В итоге я уже от кассы отошел, а девушка все еще стояла в очереди, которая замедлилась. © adedas / Pikabu
- Я покупала майонез в ведерке. Пока доставала из кошелька деньги, чтобы расплатиться, какая-то тетка, проходя мимо, хвать этот бидончик — и пошла. Муж ее остановил и спрашивает: «А вы не офигели ли, часом?!» А тетка без стеснения заявила: «Ой, я подумала, что это мое». Сунула ему в руки майонез и свалила. © Helennae / Pikabu
- Моя дочь в детстве обожала с манекенами играть: держала за ручку, разговаривала с ними, одевала и раздевала — как с большой куклой. Очень удобно: она занята манекеном, а я спокойно хожу по магазину. © CatKate / ADME
- У меня два раза на кассе самообслуживания не пробились продукты. Один раз шоколадная паста, другой — ветчина. Оба раза обнаружила это уже дома, потом отрывала штрихкоды и пропикивала при следующей покупке, чтобы у магазина не было убытков. Вопрос: что делали охранники и прочий персонал, если я так просто вынесла дорогие продукты? © Тру-ру-ру / ADME
- Однажды мы с друзьями проходили мимо стеллажей, где хранились бумажные полотенца и туалетная бумага. Мы заметили огромную полку, которая была до отказа забита рулонами бумаги, прямо посередине там было пустое место, где одиноко лежало яблоко. © VDFMB / Reddit
- На кассе какая-то наглая мамаша подкладывала свои товары к нашим. Мороженое, шоколадки. Ну мы с подругой сразу смекнули, в чем дело, быстро сложили все в пакет. Тетка начала верещать, что мы их продукты забрали и надо бы вернуть. На что моя подружка выдает: «Знаете, а мы их оплатили, значит мы их и заберем». © Nika Jaekyun / ADME
А вот еще несколько историй, где самое забавное или странное случилось ни где-нибудь, а в очереди.
Комментарии
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история про яблоко очень интересная. Прям диву даешься, что люди впервые попали в магазин, где не очень умные покупатели оставляют товар там, где им заблагорассудится
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