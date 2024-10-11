15 происшествий из магазинов, которые достойны экранизации

Сейчас люди чаще заказывают доставки и реже ходит в супермаркеты. Но так или иначе, каждого из нас судьба хоты бы раз в неделю да и заносит в магазин. Где нас поджидают странные персонажи, из-за которых мы попадем в курьезные ситуации. Как, к примеру, герои нашей статьи.