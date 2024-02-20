14 звезд, которые доказывают, что не обязательно следовать советам стилистов, чтобы выглядеть роскошно

Крупный рисунок на одежде визуально увеличивает объемы, поэтому женщинам с формами нужно отдавать предпочтение мелким принтам. Горизонтальная полоска полнит, а вертикальная, наоборот, стройнит, следовательно, худым девушкам стоит держаться от нее подальше. Наверняка, вы тоже слышали о таких модных табу. Но правила на то и правила, чтобы их нарушать, как это с изяществом делают наши героини.