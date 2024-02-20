14 звезд, которые доказывают, что не обязательно следовать советам стилистов, чтобы выглядеть роскошно
Крупный рисунок на одежде визуально увеличивает объемы, поэтому женщинам с формами нужно отдавать предпочтение мелким принтам. Горизонтальная полоска полнит, а вертикальная, наоборот, стройнит, следовательно, худым девушкам стоит держаться от нее подальше. Наверняка, вы тоже слышали о таких модных табу. Но правила на то и правила, чтобы их нарушать, как это с изяществом делают наши героини.
Дженнифер Лопес: после 40 лет нужно заменить тесно облегающие платья на вещи более свободного кроя, так как первые подчеркивают даже незначительные недостатки
Эшли Грэм: в обуви с заостренным носом ноги выглядят визуально полнее и короче, поэтому девушкам plus-size лучше выбирать модели с круглым мысом
Кристина Хендрикс: обладательницам большого бюста стоит опасаться драпировки в зоне груди, ведь складки, оборки и рюши добавляют объема
Хм, ей стоит опасаться драпировок не поэтому. А потому, что эти драпировки безвкусны. А наряд выглядит, как костюм немолодой тётушки на свадьбе любимого племянника в 2003 году.
Сальма Хайек: бретели-спагетти смотрятся непропорционально на пышной груди
Ванесса Хадженс: широкие ремни искажают пропорции обладательниц небольшого роста
Джессика Честейн: бордовый «размывает» рыжеволосых красавиц
Ева Лонгория: объемный жакет на невысоких женщинах «съедает» сантиметры роста и укорачивает туловище
Чего никогда не пойму, так это странной моды на пижамы. Особенно на такие, с чужого плеча. Выглядит так, будто она осталась у бабушки ночевать, и ей выдали, что в шкафу нашлось
Николь Кидман: черный цвет «стирает» румянец с лица обладательниц бледной кожи
Кейт Хадсон: женщины после 40 выглядят старше своего возраста в одежде оверсайз
Шарлиз Терон: в одежде с горизонтальной полоской высокие девушки выглядят крупнее, чем есть на самом деле
Риз Уизерспун: крупные принты перегружают фигуру миниатюрных женщин
С принтом и меня проблем нет. У меня проблема с принятием дорогих изделий, которые косят под китайскую дешевку. Вот эти несостыкованные узоры - это же ужас.
Хелен Миррен: после 40 прозрачные топы привлекают излишнее внимание и выглядят вызывающе, особенно в сочетании с виднеющимся нижним бельем
Блейк Лайвли: в случае высоких девушек монохромные образы излишне вытягивают силуэт
Деми Мур: после 40 мини-платья привлекают внимание к проблемным местам и подчеркивают даже малозаметные несовершенства
Нужно обладать большой смелостью, чтобы идти против устоявшихся норм. Но знаменитостям ее не занимать. Они не только нарушают модные табу, но и умело носят антитрендовые вещи.
Комментарии
Как прямо захейтили тех, кто после 40+(((. Чё ж делать то тем, кому 50+?
Где? Где у нее недостатки фигуры после 40 лет?