14 звезд, которые доказывают, что не обязательно следовать советам стилистов, чтобы выглядеть роскошно

Дизайн
2 часа назад

Крупный рисунок на одежде визуально увеличивает объемы, поэтому женщинам с формами нужно отдавать предпочтение мелким принтам. Горизонтальная полоска полнит, а вертикальная, наоборот, стройнит, следовательно, худым девушкам стоит держаться от нее подальше. Наверняка, вы тоже слышали о таких модных табу. Но правила на то и правила, чтобы их нарушать, как это с изяществом делают наши героини.

Дженнифер Лопес: после 40 лет нужно заменить тесно облегающие платья на вещи более свободного кроя, так как первые подчеркивают даже незначительные недостатки

Эшли Грэм: в обуви с заостренным носом ноги выглядят визуально полнее и короче, поэтому девушкам plus-size лучше выбирать модели с круглым мысом

Luca Bruno/Associated Press/East News

Кристина Хендрикс: обладательницам большого бюста стоит опасаться драпировки в зоне груди, ведь складки, оборки и рюши добавляют объема

Jordan Strauss/Invision/East News
Королева-Ведьма
1 час назад

Хм, ей стоит опасаться драпировок не поэтому. А потому, что эти драпировки безвкусны. А наряд выглядит, как костюм немолодой тётушки на свадьбе любимого племянника в 2003 году.

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Сальма Хайек: бретели-спагетти смотрятся непропорционально на пышной груди

Evan Agostini/Invision/East News, © Abaca Press / Alamy Stock Photo

Ванесса Хадженс: широкие ремни искажают пропорции обладательниц небольшого роста

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Джессика Честейн: бордовый «размывает» рыжеволосых красавиц

Ева Лонгория: объемный жакет на невысоких женщинах «съедает» сантиметры роста и укорачивает туловище

Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Королева-Ведьма
1 час назад

Чего никогда не пойму, так это странной моды на пижамы. Особенно на такие, с чужого плеча. Выглядит так, будто она осталась у бабушки ночевать, и ей выдали, что в шкафу нашлось

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Николь Кидман: черный цвет «стирает» румянец с лица обладательниц бледной кожи

Evan Agostini/Invision/East News, © UPI / Alamy Stock Photo

Кейт Хадсон: женщины после 40 выглядят старше своего возраста в одежде оверсайз

Jordan Strauss/Invision/East News

Шарлиз Терон: в одежде с горизонтальной полоской высокие девушки выглядят крупнее, чем есть на самом деле

Birdie Thompson/AdMedia/SIPA/Sipa Press / East News

Риз Уизерспун: крупные принты перегружают фигуру миниатюрных женщин

Eric Charbonneau/Invision/AP/East News

Хелен Миррен: после 40 прозрачные топы привлекают излишнее внимание и выглядят вызывающе, особенно в сочетании с виднеющимся нижним бельем

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Блейк Лайвли: в случае высоких девушек монохромные образы излишне вытягивают силуэт

Invision/Invision/East News

Деми Мур: после 40 мини-платья привлекают внимание к проблемным местам и подчеркивают даже малозаметные несовершенства

Нужно обладать большой смелостью, чтобы идти против устоявшихся норм. Но знаменитостям ее не занимать. Они не только нарушают модные табу, но и умело носят антитрендовые вещи.

Фото на превью Luca Bruno/Associated Press/East News

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