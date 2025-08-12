20+ фото, которые доказывают, что наши предки точно знали толк в веселье
Порой кажется, что в старых семейных альбомах нас ждут только серьезные лица и строгие взгляды. Но стоит присмотреться, и за этими снимками открывается целый мир, где наши бабушки и дедушки отжигали похлеще нас. Эти фото — лучшее доказательство, что для настоящего веселья не нужен ни интернет, ни смартфон.
«Бабуля в 80-х работала в банке. Посмотрите, кого на свой день рождения позвал ее начальник»
«Свадьба моих родителей, 1988 год»
- Я сначала решил, что это Адам Сэндлер! © JohnClark13 / Reddit
«Все поколения моей семьи славятся хорошим чувством юмора. 1902 год»
«Разбирала вещи тети — наткнулась на кучу старых фото. Это мое любимое. Клевая парочка на снимке — мои двоюродные бабушка и дедушка»
«Моя мамуля в день своей свадьбы. 80-ые»
- Ей заплатили за рекламу?? © gord_m / Reddit
«1983 год. Я уволилась с работы, и мне закатили прощальную вечеринку. А начальник убедил меня сняться по-быстрому в фотобудке»
«Мой папуля. Работка у него была, я вам скажу, занятная! 1975 год»
«Мои бабушка и дедушка в 1961 году»
«Купила фотоальбом на барахолке. Там фотки с 20-х годов прошлого века. Не знаю, кто эти люди, но атмосфера чувствуется веселая!»
«Фото из альбома моей прапрабабушки. Где-то 1920-1925 годы»
«Как началась история любви моих бабушки и дедушки»
«Моя чудесная бабулечка в 1960-х»
«Маму нарядили на праздник Хэллоуина. 1972 год, ей тут два с половиной»
«Вы пакет заметили? Там написано „Не будь балбеской!“»
«Мамочка в 1952 году знакомится с лосенком»
- Да она у вас диснеевская принцесса! © Area_49 / Reddit
«Мы с моей прекрасной невестой в день нашей свадьбы в 1974 году»
«Папа с котом Саймоном. 1980-е годы»
«Отец собрался на школьный выпускной. 1970 год примерно»
Вот такие фото на старой пленке нашлись на барахолке
Найдите себе того, кто будет смотреть на вас вот так и никак иначе
«Мой класс в 1979 году. Круче всех был водитель автобуса!»
«Это я в 90-х. К родителям у меня вопросики...»
У меня бабушка и дедушка выросли в военное время. Бабушку с семьей отправили в Сибирь, подальше от во*ны, дедушка переехал из Петропавловска. Встретились здесь, когда бабушке было 17 лет (дедушка нна 2 года старше).
Дедушка души в бабушке не чаял, обожал всей душой, постоянно придумывал романтические подарки... Самое гениальное (нна мой взгляд) - это его открытки. Дедушка обожал фотографировать. Снимал бабушку, потом снимал себя в зеркало (или просил бабушку снять его). Относил пленку в печать, ждал фото, а потом вырезал из этих фотографий "головы" в виде сердечка. То есть, сердечко, а в нем видно бабушкины лицо и голову в целом, как портрет. Так же и со своей фотографией поступал. Брал чистый лист, раскладывал эти сердца, рисовал что-то - розу, например, и писал что-то вроде "моя любовь к тебе бесконечна", потом фотографировал этот лист, снова относил в печать, ждал, и только после этого открытка была готова... По сути, это был фотошоп в чистом виде - задолго до того, как компьютеры стали обыденностью, только еще и без использования компьютера вообще!
Меня это каждый раз поражает до глубины души... Мало того, что это нужно было умудриться придумать, так еще и сколько усилий это стоило, сколько времени занимало... Бабушка и дедушка жили в поселке, то есть, он ходил пешком из поселка в город и обратно минимум 4 раза 🤯. Это каждый раз разбивает мне сердце... 💔🥹
Для меня это одно из высших проявлений любви и романтики... 🫶
Их обоих уже нет в живых, к сожалению, дедушки не стало 20 лет назад, бабушка ушла в 2022-ом году, но дедушка строго-настрого наказал всем: и семье, и друзьям, "чтоб Тамару со мной похоронили! ☝🏻"
Так и сделали, в одной оградке могилы... 🥺
Она еще все смеялась, кокетничала, мол, "а если я не хочу с тобой лежать?.. 😈😅"
Бесконечно сильно скучаю...
