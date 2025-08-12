20+ фото, которые доказывают, что наши предки точно знали толк в веселье

У меня бабушка и дедушка выросли в военное время. Бабушку с семьей отправили в Сибирь, подальше от во*ны, дедушка переехал из Петропавловска. Встретились здесь, когда бабушке было 17 лет (дедушка нна 2 года старше).

Дедушка души в бабушке не чаял, обожал всей душой, постоянно придумывал романтические подарки... Самое гениальное (нна мой взгляд) - это его открытки. Дедушка обожал фотографировать. Снимал бабушку, потом снимал себя в зеркало (или просил бабушку снять его). Относил пленку в печать, ждал фото, а потом вырезал из этих фотографий "головы" в виде сердечка. То есть, сердечко, а в нем видно бабушкины лицо и голову в целом, как портрет. Так же и со своей фотографией поступал. Брал чистый лист, раскладывал эти сердца, рисовал что-то - розу, например, и писал что-то вроде "моя любовь к тебе бесконечна", потом фотографировал этот лист, снова относил в печать, ждал, и только после этого открытка была готова... По сути, это был фотошоп в чистом виде - задолго до того, как компьютеры стали обыденностью, только еще и без использования компьютера вообще!

Меня это каждый раз поражает до глубины души... Мало того, что это нужно было умудриться придумать, так еще и сколько усилий это стоило, сколько времени занимало... Бабушка и дедушка жили в поселке, то есть, он ходил пешком из поселка в город и обратно минимум 4 раза 🤯. Это каждый раз разбивает мне сердце... 💔🥹

Для меня это одно из высших проявлений любви и романтики... 🫶

Их обоих уже нет в живых, к сожалению, дедушки не стало 20 лет назад, бабушка ушла в 2022-ом году, но дедушка строго-настрого наказал всем: и семье, и друзьям, "чтоб Тамару со мной похоронили! ☝🏻"

Так и сделали, в одной оградке могилы... 🥺

Она еще все смеялась, кокетничала, мол, "а если я не хочу с тобой лежать?.. 😈😅"



Бесконечно сильно скучаю...