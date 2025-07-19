16 старых фото, которые покажут нам обычную жизнь наших дедушек и бабушек

В архивных фотографиях есть своя прелесть. Они позволяют узнать, как выглядели и чем жили наши родители, бабушки и дедушки, а также другие родственники. Вот несколько классных снимков, которые покажут прошлое как оно есть, без прикрас, но с душой.

В те годы тоже умели отдыхать

«Вот что выдавали парам в те годы, когда женщинам паспорта еще не полагались»

«Бабуля с дедулей поженились и поехали в свадебное путешествие. Им выдали такой документ».

«На этом фото моя бабуля как будто снимается в рекламе. Выяснилось, что они переехали в новую квартиру и хотели пофоткаться, чтобы удовлетворить любопытство родственников»

«На фото бабуля в доме, который дед построил прямо после свадьбы»

«В 1930 бабуля работала кукловодом в театре»

Интересно, сколько ей платили за это? © 3rdthrow / Reddit



«1918 год. Прабабушка переоделась в форму, чтобы пойти на урок физры»

«1957 год, бабуле 21 год, и она модель»

Почему люди в прошлом выглядели старше? Ей тут 40 с хвостиком! © **********ers*** / Reddit

«Мои прабабушка и прадедушка на пикнике с друзьями, 30 мая 1900 года»

«В 1953 году бабушка с дедушкой поехали в Бразилию. Их фото с пляжа. Почему дед выглядит как фитнес-модель?»

«Это фото сделано во время медового месяца моей бабушки»

Голливуд по ней бы с ума сходил. © Altruistic-Mess75 / Reddit

«Бабушке тут 10 лет, и она была настоящей мамой для своих 4 младших братьев»

«Дедушка с братом позируют, пока толкают машину. На заднем сидении моя бабуля»

«Мой прапрадедушка за стойкой в своем магазине»

«Просто кадр из ситкома какой-то. Мои бабушка с дедушкой»

«Самое старое фото в нашей семье. Мои предки в седьмом поколении»

«В начале 1900-х бабуля работала акробатом в цирке»