15+ случаев, когда люди пытались сэкономить, и получился натуральный анекдот

я знаю, что это не экологично, но ничего не могу с собой поделать - у меня детская травма после многих лет помывки посуды на даче, когда все это намыливается в жирной вонючей воде в тазике...
Сейчас или с постоянно текущей водой в раковине или в посудомойке. Но не вот таким описанным способом, когда без воды намыливается. Благо вода в коммуналке у нас дешева...
Иногда желание сэкономить играет с нами злую шутку. Кажется, что мы нашли простой способ потратить меньше, но в итоге расходы только растут. В этой подборке — рассказы пользователей о том, как попытки сохранить кровно заработанные обернулись куда большими затратами. А в бонусе вас ждет история о том, как вроде бы небольшая экономия на стрижке мужа принесла пользу всей семье.
- Платил ипотеку и решил немного улучшить свое финансовое положение. Продал машину, чтобы погасить кредит, и купил себе «дешевый» малолитражный автомобиль за 1900 фунтов стерлингов. Двигатель сломался через 5 дней. Первоначальная смета на ремонт двигателя была ниже стоимости новой машины, поэтому я согласился на нее, думая, что, по крайней мере, после этого у меня будет надежная машина. Во время ремонта двигателя обнаружились новые проблемы, поэтому я решил также провести профилактическое обслуживание. Короче говоря, все расходы, включая стоимость автомобиля, составили 3600 фунтов стерлингов. А недели две спустя он снова сломался. Я сдал его на слом. Таким образом, потратил 3600 фунтов стерлингов впустую, и мне все равно пришлось покупать другую машину. © PsychologicalDrone / Reddit
- Мой теперь уже бывший свекор останавливался в отеле в 40 минутах езды от нас, потому что отель в двух минутах езды стоил немного дороже. Однажды я заставила его заправить машину на заправке рядом с нами, а затем снова долить после поездки в отель и обратно. Выяснилось, что ночевать в дешевом, но удаленном отеле, выходит дороже, однако он продолжал гнуть свою линию. © dragonetta123 / Reddit
- Муж решил заняться экономией. Теперь он, когда моет посуду, сперва намыливает и ставит в стопку, а потом уже смывает. Вот только все это время вода льется с таким напором, что кран вибрирует, а слив не справляется, и приходится делать перерыв на «пока вода сойдет». Молчу... © Убойные Истории / VK
- Вот что меня бесит: до того, как у меня появилась карта постоянного покупателя магазина сниженных цен, я представляла себе, что она сэкономит мне кучу денег. На самом деле я словно бы захожу в обычный магазин, только вместо одного товара я покупаю двенадцать. © LowFIyingMis**** / Reddit
- Моя мама объезжала весь город, чтобы найти «самую низкую цену» на относительно недорогие товары. Расходы на топливо, парковку и трата времени сводили на нет всю экономию. Я заметила, что мои братья и сестры делают то же самое. © Piggywig2024 / Reddit
- Что вы знаете об экономии? Взрослый сын мужа живет у нас уже неделю. Вчера у мужа, и, собственно, его папы был день рождения. Что подарил любимый и единственный сын? Правильно, ни-че-го. А еще он с удовольствием ест мою стряпню, что приятно, и никогда не говорит спасибо. Слова он тоже экономит. © Ilona Staller / ADME
- Знакомый долго отращивал бороду, и тут ему понадобилось съездить в другую страну по делам. Перед поездкой бороду сбрил. Коллеги пристали к нему, что да почему? Так он выдал: «Решил сэкономить. Я же лечу лоукостером, там за бороду доплату берут». © Убойные Истории / VK
- Решила экономить, чтобы, наконец, стать более взрослой и рассудительной, а не покупать здоровенную банку шоколадной пасты и потом есть ее с хлебом утром и вечером всю неделю, чтобы не пропала. Пришла в магазин со списком, покупаю все нужное, тут смотрю — сыр по скидке. Хороший такой, дорогой, но и скидка хорошая. А сыр дома лишним не будет, в крайнем случае, пасту можно сделать. Купила, принесла домой, показываю парню, гордая, мол, вот какой сыр купила, сэкономила. Парень погладил меня по голове и спросил, кто конкретно этот сыр будет есть: я с непереносимостью лактозы, или он, покрывающийся от молочки прыщами с ног до головы? Офигенно сэкономила... © Карамель / VK
- Знаю нескольких человек, которые готовы ехать 30 минут до ближайшего «крупного города», чтобы заправиться, так как там бензин дешевле... Когда я говорю им, что их расходы на дорогу перекроют любую «экономию», которую они, по их мнению, получат, никто этого не слышит. © Usual-Sound-2962 / Reddit
- Мне потребовалось очень много времени, чем следовало бы, чтобы осознать, что я трачу кучу денег на вещи, которые мне не нужны, ради вот этого «купить 3 по цене 2». © JennyW93 / Reddit
- Есть один знакомый «мамкин бизнесмен». Когда он только открывал ларек с шаурмой, то тусовался возле факультета изобразительного искусства, уговаривал народ нарисовать ему вывеску и логотип. А когда ему все сделали, он перебрался в сторону корпуса, где был факультет маркетинга, и уговорил парочку студентов продумать ему стратегию и план работы. Платил он им шаурмой и, судя по тому, что сейчас у него несколько больших магазинов, он все делал правильно. © Не все поймут / VK
- Бывший был настолько скуп, что однажды притворился, будто заказал мне подарок на день рождения, а его потеряли. Демонстративно звонил и ругался с пустотой — просто телефон на беззвучный ставил и с трубкой возле уха ходил вокруг меня, закатывая глаза. Спустя месяц сама себе купила ту вещь, а он радовался, что подарил мне идею подарка. © Подслушано / Ideer
- Решила сэкономить на парикмахере и сделать стрижку по видео в интернете. Решила, что там ничего сложного, ножницы острые купила, вроде много не срезала. Ну, что вам сказать... Подруги меня сразу успокоили словами «еще отрастет». В итоге пришлось надеть шапку раньше времени. Даже на работе в ней сидела, на вопрос «А тебе не жарко?» отвечала, что так сейчас стильно. Короче, с экспериментами я завязала! © Карамель / VK
- Начали делать ремонт в квартире, хотели сэкономить, поэтому взялись за ремонт вдвоем с мужем. Попросили отпуск на работе, вынесли из комнаты все вещи, содрали старые обои. Самым тяжелым было прошпаклевать стены, это заняло у нас два дня, потом потолок — это было еще сложнее. Отпуск заканчивался, поэтому быстро покрасили потолок и поклеили новые обои. В последний день отпуска наши обои отклеились, а краска треснула. Так мы зря потратили отпуск, а следующий сможем взять через полгода. И денег совсем не сэкономили, мастера все равно пришлось нанимать и покупать новые материалы. © Карамель / VK
- В нашем городе недавно открылся магазин одежды. Сеть сделала рекламу, и в день открытия было очень много скидок. Я решила, что не могу такое пропустить, а тем более нужны были новые вещи на весну. В день открытия людей было много, но я успела выбрать нужные вещи своего размера. Через неделю я шла по городу, и половина девушек были в таких же кофточках, как у меня. Этого следовало ожидать, но так хотелось сэкономить. © Карамель / VK
Да уж. Вообще-то всю жизнь мы сами обои клеили, красили двери, окна, батареи, потолок белили. И отпуск, кстати, не брали. Че за нытики)))
Бонус
- Муж не так давно побрился налысо. Для него это был сильный стресс, раньше с шевелюрой всегда ходил. Пару раз он ходил бриться в парикмахерскую, а потом просто пришел домой с машинкой для стрижки и говорит: «Слушай, по цене с меня дерут как с того парня с модной стрижкой! Давай лучше ты меня, а то я еще только за лысину столько не платил». Согласилась, хотя и впервые такую машинку в руках вообще держала. Это было заметно поначалу, а потом приловчилась и стало получаться. А потом случилось: «А можешь моего коллегу Олега тоже побрить?» И пошло-поехало. Стало ко мне ходить все больше таких «Олегов». Денег не хочется за это просить, а совсем даром как-то жалко. Короче, теперь 2 раза в месяц они все собираются у нас, помогают с ремонтом, а после этого я их стригу. И у мужа стало больше друзей. Помогают, общаются, уходят лысыми и довольными — все в плюсе. © Палата № 6 / VK
У нас нa даче перила нa веранде облупились и просили покраски. Я говорю - надо старую краску сначала снять (и проолифить), перила металлические, без завитушек, простой шлифовальной машинкой я бы сама справилась. Муж купил ШМ. А потом вдруг нанял двух болгар, которые за два дня покрасили нам перила, не снимая старую краску. Сказали, что у них такие краски, которые можно класть нa старые слои. Вся их работа слезла уже через год. Вспучилась, потрескалась и облетела "как с белых яблонь дым". Съэкономили. Ну, хоть машинка осталась.