15+ случаев, когда люди пытались сэкономить, и получился натуральный анекдот

У нас нa даче перила нa веранде облупились и просили покраски. Я говорю - надо старую краску сначала снять (и проолифить), перила металлические, без завитушек, простой шлифовальной машинкой я бы сама справилась. Муж купил ШМ. А потом вдруг нанял двух болгар, которые за два дня покрасили нам перила, не снимая старую краску. Сказали, что у них такие краски, которые можно класть нa старые слои. Вся их работа слезла уже через год. Вспучилась, потрескалась и облетела "как с белых яблонь дым". Съэкономили. Ну, хоть машинка осталась.