Что дополнительные фаланги отсутствовали, это врождëнное, такое может быть. А на второй ноге элементарный хплюсвальгус, чаще всего из-за неправильной обуви в то время. Сейчас часто у спортсменок или наследственное. Такая деформация 90 % именно у женщин, в силу их строения. Работаю много лет в ортопедии, чуть знаю.
16 ошибок на картинах великих мастеров, которые доказывают, что и гении могут промахнуться
Нам часто кажется, что великие художники безупречны во всем. Однако это вовсе не так. Даже признанные гении ошибались, сомневались и переделывали свои работы. Одни не умели изображать руки и ноги, другим не давались пейзажи или перспектива. А бывало и так, что уже после завершения картины художник внезапно менял какие-то детали. Мы собрали самые любопытные истории о таких промахах в поисках совершенства, чтобы поделиться с вами.
Кот на «Натюрморте с котом и падающей вазой с цветами» Абрахама Миньона
На своей картине художник смог удивительно натуралистично изобразить цветы и насекомых. А вот бедный котик у него вышел несколько пугающим. Искусствовед Рэйчел Гулд вообще считает, что у животного уши летучей мыши, человеческий нос и рот, больше похожий на обезьяний.
Может, Миньон в глубине своей души был собачником, а кошек недолюбливал. В любом случае сочетание великолепных цветов и страшненького кота получилось просто ошеломляющим.
Руки мужчины на потрете «Старик в кресле» Рембрандта
Портрет пожилого мужчины, выполненный небрежными, грубыми мазками, вызвал немало споров среди искусствоведов. Некоторые исследователи были уверены, что картину написал не Рембрандт, а кто-то из его подражателей. Например, обозреватель Хантли Дент пишет, что полотно выглядит уж больно небрежно: руки мужчины отличаются по размеру, а борода старика прописана кое-как и похожа на комки шерсти.
Однако эксперты Национальной галереи настаивают, что портрет действительно принадлежит кисти великого художника. Просто в тот период он экспериментировал с техникой и красками. Рембрандт даже не догадывался, какую бурю вызовут его опыты спустя несколько столетий.
Облака на картине «Прогулка к утесу в Пурвиле» Клода Моне
Известное полотно Моне так и дышит морской свежестью и очаровывает яркими красками. Кажется, еще секунда — и легкий ветерок начнет трепать волосы зрителей. И все бы ничего, да только художника Билла Инмана немного смутили облака в левом верхнем углу картины. Такое ощущение, что Моне не хотелось тратить на них время, и он просто нарисовал тучки по трафарету. Уж больно идеальный квадрат создают облака. Казалось бы, мелочь, но когда замечаешь эту деталь, она буквально мозолит глаз, отвлекая от остальной картины.
Линия горизонта на пейзаже «Маленький пруд, Эпплдор» Чайльда Гассама
Гассам в первую очередь прославился благодаря своим городским пейзажам, а вот пасторальные картины далеко не всегда удавались художнику на ура. Художник Билл Инман, изучая его полотно «Маленький пруд, Эпплдор», заметил, что линия горизонта разрезает пейзаж ровно пополам. Из-за этого в верхней части остается слишком много свободного пространства, и работа кажется незаконченной. Билл Инман вообще предложил обрезать полотно сверху. Может, и хорошо, что критики не могут добраться до картин, которые им кажутся несовершенными?
Лицо «Данаи» Рембрандта
Рембрандт начал писать «Данаю» в 1636 году, через два года после свадьбы с Саскией. Художник искренне любил свою молодую жену и часто ее изображал в своих картинах. Это полотно не стало исключением. Однако долгое время было непонятно: почему сходство героини с Саскией было не таким очевидным, как в других произведениях художника, и почему стиль картины напоминал более поздний период его творчества?
Выяснилось, что в картину были внесены изменения после смерти жены в 1642 году, в то время, когда у него начались отношения с Гирт Диркс. Об этом узнали лишь в середине XX века, с помощью рентгеновского исследования. Черты лица на картине были изменены так, чтобы объединить лица двух возлюбленных.
Задний фон на картине «Рыбалка» Эдуарда Мане
Далеко не каждый человек сразу догадается, что эту картину написал Мане, уж больно она отличается по стилю от его более поздних работ. Художник решил изобразить себя и невесту в старинных костюмах на фоне пасторального пейзажа. Но, как справедливо отмечает искусствовед Рэйчел Гулд, похоже, Мане охладел к своему полотну посередине работы.
Фигуры людей и растения на переднем плане выписаны тщательно, а вот луг за прудом кажется плоским и невыразительным. Да и радуга похожа на какую-то тусклую и серую арку. Возможно, Мане сознательно оставил картину незавершенной или просто в какой-то момент бросил ее, чтобы приступить к другому полотну.
Рука без кольца на картине «Чета Арнольфини» Яна ван Эйка
Вокруг сюжета этой картины до сих пор строятся самые разные теории. Принято считать, что художник изобразил на ней бракосочетание Джованни ди Николао ди Арнольфини — богатого итальянского купца и его жены. В зеркале мастер добавил свое отражение, чтобы подчеркнуть, что он присутствует на церемонии как свидетель законного брака.
Однако позже исследования показали, что художник в процессе работы менял положение рук своих персонажей. В первоначальном варианте купец держал руку жены крепче, а на правой руке, которую он поднял в знак клятвы, изначально не было кольца, и ладонь была обращена к зрителю.
Забыл ли великий фламандский художник о кольце или у картины изначально был иной замысел, мы, к сожалению, уже не узнаем. Но то, что эта деталь была добавлена сразу после завершения работы — неоспоримый факт.
Загадочная рука на картине «Ужин в Эммаусе» Караваджо
Искусствоведы не устают спорить, почему правая рука у одного из персонажей на картине Караваджо вышла настолько гигантской. Одни считают, что художник пытался таким образом показать движение. А вот исследователь Сюзан Гранди подозревает, что это ошибка: маэстро неправильно использовал камеру-обскуру, работая над полотном.
В любом случае, как только замечаешь эту деталь, взгляд все время норовит вернуться к ней. Да и корзинку с фруктами хочется поправить, чтобы она не упала со стола. По мнению художницы Трейси Бредли, Караваджо не случайно нарисовал эту утварь именно так — он хотел заставить зрителей рассматривать картину более внимательно.
Человеческое лицо ягненка Ван Эйка из «Гентского алтаря»
Недавняя реставрация картины знаменитого художника раскрыла широкой публике поразительные подробности. Оказалось, что Ван Эйк изначально изобразил ягненка с почти человеческим лицом и глазами, посаженными гораздо ближе друг к другу. Позже, уже в XVI веке, лицо было закрашено и сделано в более реалистичной манере. Реставрация завершилась в конце декабря 2019 года, однако до сих пор многие не слышали про это.
Лица на картине «Едоки картофеля» Ван Гога
Если присмотреться к внешности людей, изображенных на этой картине, можно не на шутку испугаться. Головы кажутся слишком большими, а лица напоминают гротескные маски. Но, как справедливо замечает искусствовед Рэйчел Гулд, Ван Гог написал это полотно в самом начале своей карьеры. Он все еще искал свою неповторимую манеру и постигал азы живописи. Даже при всех видимых минусах сценка получилась живой и атмосферной. Так что здесь любые ошибки скорее работают на художника, помогая ему показать все тяготы жизни едоков картофеля.
Таинственная нога на картине «Менины» Диего Веласкеса
Диего Веласкес был настоящим перфекционистом, и даже не верится, что на его картинах можно найти хотя бы малюсенькую ошибку. Но мастера подвела его манера письма. Сотрудник музея Прадо Мария Альварес Гарсильян рассказывает, что Веласкес работал очень быстро, чтобы изобразить людей в естественных позах.
Затем он внимательно изучал полотно и подправлял огрехи. Так, на картине «Менины» ему не понравилось положение, в котором стояла нога одного персонажа. Он быстро закрасил ее и перерисовал. Но со временем верхние слои краски истончились, и на полотне проступила странная тень, показывающая изначальное положение ноги.
Странная нога и лишние позвонки на картине «Большая одалиска» Жана Огюста Доминика Энгра
Это, пожалуй, самое известное произведение французского неоклассициста. Однако художник нередко жертвовал реализмом и правдоподобием ради гармонии и грации своих героинь. В данном случае Энгр, стремясь к идеалу, добавил своей модели три лишних позвонка, и этот факт вызвал бурные споры среди современников. Кроме того, он сделал ее руку непропорционально длинной, а левую ногу изобразил в довольно странной позе, будто она растет из живота. Тем не менее, искусствоведы объясняют подобные отступления от анатомической точности тем, что он стремился к идеальному равновесию в своих произведениях.
Хаос на картине «Марсель Арон» Эдуара Вюйара
Вюйар часто использовал необычный прием. Работая над сценами из повседневной жизни, он тщательно прорисовывал интерьер, а вот фигуры людей изображал нарочито упрощенными. Однако на этой картине он слегка переборщил: полотно получилось настолько перегруженным деталями, а цветов использовано так много, что невольно начинает рябить в глазах. По мнению искусствоведа Рэйчел Гулд, Вюйар тут явно перестарался.
Лишний палец у Святого Сикста на картине «Сикстинская мадонна» Рафаэля
На первый взгляд на великом полотне Рафаэля Санти нет ничего странного. Но внимательные зрители давно заметили, что с левой рукой мужчины что-то не так. Возникает ощущение, что художник случайно или намеренно пририсовал ему еще один палец. Некоторые ценители искусств даже смогли выстроить на этой небольшой детали целую теорию. Однако искусствовед Андрей Зимоглядов замечает, что лишний палец — это просто кусочек ладони, и ничего неестественного в руке Святого Сикста нет. Просто не слишком удачный ракурс.
Волшебное зеркало на картине «Бар в „Фоли-Бержер“» Эдуарда Мане
Может, Мане и не догадывался, что одна из его самых известных картин будет годами мучить искусствоведов, но получилось именно так. С момента создания полотна прошло больше 140 лет, а, по словам магистра искусств Филипа МакКоута, исследователи никак не могут прийти к единому мнению, зачем же художник допустил ошибку, прорисовывая отражение в зеркале.
Ведь невооруженным взглядом видно, что барменша там чуть полнее, а прическа у нее неряшливее. Да и клиента, с которым она разговаривает, что-то незаметно. Современники Мане даже подшучивали над художником, указывая на эти огрехи. Однако современные исследователи считают, что в неправильном отражении заложен глубокий смысл. Осталось только выяснить, какой.
Стопы на картинах Сандро Боттичелли
Сандро Боттичелли, несомненно, был великим живописцем, но вот одна деталь ему никак не давалась. Хотя, возможно, мастер и не слишком старался. Каждый раз, когда Боттичелли изображал своих персонажей в полный рост, их стопы выглядели, мягко говоря, ненатурально.
Художница и преподаватель живописи Рути В. подмечает, что маэстро даже умудрялся дорисовывать дополнительные фаланги на пальцах моделей. Что ж, это повод еще больше наслаждаться прекрасными лицами Венеры и Весны, не отвлекаясь на другие детали.
