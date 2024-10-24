15 человек, которые нашли хитрый способ экономить деньги

Порой нам приходится экономить не только на мелочах, но и на вещах, которые мы любим и хотели бы покупать постоянно. Герои нашей подборки подошли к экономии с креативом. Некоторые из них даже немного переборщили.

Мой дядя всегда был мастером экономии. Они в семье не покупают сахар, а собирают маленькие пакетики из заведений. В фастфуде можно еще и попросить, чтобы тебе дали побольше сахара. А для подарков он выискивал пробники разных брендов, которые можно получить бесплатно либо купить за половину цены. Поэтому, когда он притащил мне в подарок пробники мыла, моя мама была в полном шоке.

Не скажу, что мы с семьей живем слишком бедно, но уж точно не жируем. Из-за постоянной нехватки денег стал после основной работы подрабатывать таксистом. Теперь, появились хоть какие-то свободные деньги, нет жесткого графика работы. Минусы тоже есть: неадекватные пассажиры и безумная усталость. А вот жена нашла необычный способ экономии семейного бюджета. Она стала готовить очень недорогую, но вкусную еду. Если отваривает мясо, то на бульоне делает суп, а из мяса готовит какую-нибудь поджарку или пирог. Вообще, у нас часто на столе стали появляться пироги, пирожки, домашний хлеб, ватрушки с сахаром, всевозможные крендельки и пончики. Почти каждый день жена делает что-нибудь вкусненькое. Самые любимые блюда у детей — расстегаи с рисом и луком и трехслойная кулебяка. Стали больше покупать капусту, морковь, картошку. Осенью снова начали заниматься консервированием. Дети рады выпечке, да и я обожаю сдобные ништяки. Жалко только жену, ведь ей приходится после работы почти до ночи возиться на кухне, чтобы вся наша мужская орава была сыта. © admin / y-story

Иногда наращиваю себе ресницы. Первый раз, когда хотела их сделать, решила сходить на эту услугу моделью. Нашла студию недалеко от дома, где часто ищут моделей для обучения своих мастеров. Платишь только за материалы, но сам процесс длится дольше обычного, ведь на тебе тренируются. Придумала такой лайфхак для себя. Специально записываюсь туда на раннее время, чтобы прийти и сразу уснуть. Получается, что к концу процедуры успеваешь выспаться. Так еще и по пробуждению ты уже красотка с ресницами. Студия красивая, там удобные кушетки и пледики. Персонал очень доброжелательный и относятся с заботой и к моделям тоже. Один раз я записалась туда, и мастер, которая должна была меня принять, заболела. Так они позвонили с извинениями и перезаписали меня, сказав, что сделают мне ресницы бесплатно, даже без оплаты материалов.

Начала замечать, что чем больше я экономлю, тем быстрее заканчиваются деньги. Зато когда я транжирю их направо и налево, плачу за друзей в кафе, регулярно делаю себе и близким недешевые подарки, то мои денежные запасы просто не иссякают! Я, конечно, слышала, что деньги любят, когда их тратят, но пока для меня это не поддается никакой математике. Необъяснимо, но факт. © Подслушано / Ideer

Подруга не тратится на маникюр и педикюр, а ходит моделью к разным мастерам. Если у моего мастера в салоне ищут моделей, я всегда пишу ей, чтобы она успела записаться. Прайс там выше среднего и качество услуг отличное. А у моделей они берут только за материал либо вообще не берут с них денег. Зачем отказываться от такой возможности?

Собралась в отпуск в Италию. Купила самый дешевый билет без багажа, и чтобы провести побольше вещей, но при этом не заставили доплачивать, пришлось пойти на разные уловки. Помимо того, что я оделась как капуста, еще взяла водонепроницаемый чехол для телефона и напихала туда маленьких шоколадок на подарки друзьям. Спрятала его себе под толстовку. Также взяла подушку на шею и напихала внутрь нее топики и шорты, которые не влезли в ручную кладь.

«Сделал кошачью когтеточку из мусора. Мои кошки ее просто обожают»

Решила полгода назад вести экономный образом жизни. Начала с простого: зимой стала подкупать товары длительного срока годности, которые могут полежать. Покупала по акциям и скидкам. На даче весной сделала огородик. Посадила всякого: лучок, петрушку, огурчики, помидорки, морковку и картошку. Самое большое разочарование я получила от огорода. Из-за жаркой погоды почти все высохло. Получалось на дачу приезжать раз в два дня (в лучшем случае), но этого оказалось очень мало для нормального полива. Первыми загнулись огурцы и помидоры, а потом и все остальное. Я угробила очень много времени на огород, а в результате собрала картошки меньше, чем сажала, да и она размером с горох. Крупы и консервация тоже не порадовали. В гречке и рисе завелись жучки. Четверть банок вздулась (всякие консервированные ананасы и горошек). Сэкономить не получилось и на этом. На днях набрала продуктов и решила сама донести до квартиры. Получила растяжение мышц в районе лопатки. Лежу на больничном теперь. Руку поднять не могу, болит. А на душе совсем гадко. Полгода в никуда. Занималась какой-то ерундой. Зато у меня куча консервированной фасоли и картошка размером с горох, которую нет ни малейшего желания чистить. © admin / y-story

Жена регулярно ходит на маникюр. Считаю, что это полная чушь. Решил один раз сходить с ней и посмотреть на что уходят деньги. Пока ждал, девушка нанесла лосьон на мои руки и сделала массаж. Я чуть не завыл от блаженства. Это высосало из тела весь стресс. Тогда я предложил жене по очереди делать друг другу такой массаж рук. Подобные мелочи помогают справиться со стрессом в жизни. Может быть, и ее походы в салон станут реже. © Original-Arm-7176 / Reddit

Я была маленькой, и у нас не было денег. Мама таскала меня за продуктами на оптовую базу. Фрукты покупала дешевые, из тех, что на выброс, печенье поломанное со скидкой и так далее. Я решила: вырасту и все буду покупать в ближайших магазинах, не считая копейки. И вот я выросла, хорошо зарабатываю. На обеденном перерыве бегаю на оптовую базу и покупаю помятые фрукты, уцененные консервы, ломаное печенье. Смысла излишне тратиться на продукты не вижу. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram



«Связала вот такие многоразовые салфетки, которые можно использовать как полотенца для посуды, мочалки, подставки и прихватки»

© bowieziggyaladdin / Reddit Светлана БМВ 5 часов назад Мои родители жёстко экономили, но продукты покупали качественные. Мама сто раз обходила базар и находила самые дешёвые но очень хорошие продукты и долго торговалась. Я ненавижу базары, никогда не торгуюсь, беру самые лучшие товары, какие понравились. "Лучше меньше, да лучше". - - Ответить

Есть две знакомые семьи. Первая: покупают дорогие шампуни, ковры, итальянские диваны, но живут в однокомнатной квартире без ремонта. И за границей ни разу не были. Вторая: экономят на всем, заряжают телефоны на работе, закупаются оптом, питаются крупами и макаронами, даже в туалет дома лишний раз не ходят, но при этом посещают дорогие курорты и спа. Такие непохожие, но при общении одинаково любят хвастаться своим достатком и поучают всех, как нужно жить. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

Я очень люблю красивую и дорогую одежду. Зарабатываю не заоблачно много, но хватает. С каждой зарплаты стараюсь выкроить себе деньги на новые туфли или пиджачок. И плевать, что потом остаток месяца живу на овощах и крупах. Зато у меня реально крутой гардероб, собранный с любовью и аккуратностью. И в связи с этим до чего же я не люблю делиться своей одеждой. Приехала сестра в гости с ночевкой и обязательно просит домашний халат и пижаму. Пришла подруга летним вечером в одной футболке: «Ой, одолжи кофту, до дома дойти». И так постоянно. Особо обнаглевшие просят дать платье на свидание или туфли на фотосессию. Я бы спокойно давала, и жалко не было, если бы они обращались с моими вещами бережно. То месяцами жду, когда мне вернут дорогущие каблуки, а потом их возвращают со стоптанными набойками и царапинами на носках. То забираешь платье после фотосессии подруги, а оно порвано. Стала отказывать, так я теперь для всех жадина, которой вещи важнее отношений с близкими. А мне и правда жалко! Многие из тех, кто просит шмотки, зарабатывают больше меня и могли бы спокойно позволить себе вещи такого уровня, если бы не разбазаривали свои деньги. Я не для них экономлю весь месяц и покупаю дорогие вещи. © Подслушано / Ideer

«Вместо того чтобы выбросить кошачье дерево и купить новое, я заказал 300 футов сизалевой веревки за $17 и заменил ее самостоятельно»

© Traviscat / Reddit Светлана БМВ 5 часов назад Давать кому-то свои вещи "поносить", бывало в подростковом возрасте, особенно в летних лагерях. Но у взрослых людей, я считаю, вообще, некультурно и негигиенично. Никогда, даже мысли не возникало, просить чужую одежду, или, тем более, обувь. Ну, и свою никому не даю. Если только какие-то экстренные случаи, но тогда отдаю без возврата. - - Ответить