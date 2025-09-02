17 фотодоказательств того, что наша родня была круче любых рок-звезд

У многих из нас, порой, возникает желание посмотреть на то, какой была молодость наших бабушек, дедушек и родителей. А благодаря интернету, мы можем восхититься не только своими предками, но и родными других пользователей сети.

«Моя гламурная мама, 1960-е»

«Моя мама после победы в гонках. Май 1966 года»

«Мои родители уезжают на медовый месяц. 1960-е»

«Мой дедушка, 1950-е»

«Мой дед был таким крутым! Фото примерно из начала 60-х»

«Мои папа и мама. У них было первое свидание в 13 лет, и они были женаты более 50 лет»

«Моя бабушка в 1963»

Да она вылитая мама из Семейки Аддамс! © 96tearsand96eyes / Reddit

«Сегодня я узнал, что мой прадед был тем еще красавчиком. Фото сделали где-то в 1929 году»

У меня аж экран телефона треснул. Какой подбородок! © patsfan038 / Reddit

«Портрет бабушки, который она подарила дедушке. Белое пятно — от любовной надписи, которую она стерла после развода. 1960-е»

«Мой 16-летний дедушка»

«Мои родители празднуют Новый год 45 лет назад»

«Прадедушка на собственном мотоцикле. 1910-е»

«Мои дедушка и бабушка отправляются в свадебное путешествие, 1950-е. Они выглядят как кинозвезды!»

«Моя прабабушка-акробатка c отцом — чемпионом по боксу в полусреднем весе, на пляже, 1920-е годы»



«Прабабушка в 1920-е. Умнейшая была женщина! Одна из первых дам, которой дали добро на развод с мужем-абьюзером»

«Моя тетя на своей свадьбе. 1980-е»

«Мой 17-летний дядя на фото из выпускного школьного альбома. 1970-е»