17 фотодоказательств того, что наша родня была круче любых рок-звезд
6 часов назад
У многих из нас, порой, возникает желание посмотреть на то, какой была молодость наших бабушек, дедушек и родителей. А благодаря интернету, мы можем восхититься не только своими предками, но и родными других пользователей сети.
«Моя гламурная мама, 1960-е»
«Моя мама после победы в гонках. Май 1966 года»
«Мои родители уезжают на медовый месяц. 1960-е»
«Мой дедушка, 1950-е»
«Мой дед был таким крутым! Фото примерно из начала 60-х»
«Мои папа и мама. У них было первое свидание в 13 лет, и они были женаты более 50 лет»
- Завидую ресницам твоего отца. © Silver_You2014 / Reddit
«Моя бабушка в 1963»
- Да она вылитая мама из Семейки Аддамс! © 96tearsand96eyes / Reddit
«Сегодня я узнал, что мой прадед был тем еще красавчиком. Фото сделали где-то в 1929 году»
- У меня аж экран телефона треснул. Какой подбородок! © patsfan038 / Reddit
«Портрет бабушки, который она подарила дедушке. Белое пятно — от любовной надписи, которую она стерла после развода. 1960-е»
«Мой 16-летний дедушка»
«Мои родители празднуют Новый год 45 лет назад»
«Прадедушка на собственном мотоцикле. 1910-е»
«Мои дедушка и бабушка отправляются в свадебное путешествие, 1950-е. Они выглядят как кинозвезды!»
«Моя прабабушка-акробатка c отцом — чемпионом по боксу в полусреднем весе, на пляже, 1920-е годы»
«Прабабушка в 1920-е. Умнейшая была женщина! Одна из первых дам, которой дали добро на развод с мужем-абьюзером»
«Моя тетя на своей свадьбе. 1980-е»
«Мой 17-летний дядя на фото из выпускного школьного альбома. 1970-е»
А если вам не хватило, то держите еще подборку про стильных и харизматичных родителей.
Фото на превью Ug-Ugh / Reddit
