18 человек, которые настолько уникальны, что нам, простым смертным, их не понять

Девушка с каверзными вопросами, искала повод расстаться или просто ку-ку? Подобное поведение упоминают, когда высмеивают женскую логику. А ты будешь любить меня, если умру? А ты бы любил меня, если превращусь в жука? А ты бы прыгнул с моста, если попрошу? Всё в таком духе. Только непонятно, чего пытаются этим добиться.