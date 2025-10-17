18 человек, которые настолько уникальны, что нам, простым смертным, их не понять
Бывает, встречаешь человека и понимаешь, насколько он непохож на тебя и твоих близких. Порой люди живут будто в своем собственном мире, по своим правилам. Делают, что хотят, периодически чудят, да и за словом в карман не полезут. Героям нашей статьи встретилось несколько таких «экземпляров».
- В детстве обожала котлеты. Однажды в гостях сижу, наворачиваю уже не первую. Подходит хозяйка, спрашивает: «Ну как, вкусные?» Отвечаю: «Это да». «И знаешь, из чего они?» — спрашивает она. Чувствую подвох. И тут она выдает: «Ни грамма мяса, лишь баклажаны». И уходит на кухню, громко смеясь. Мои застывшие челюсти — и ни одной котлетки больше в тот вечер. © Подслушано / Ideer
- Пересмотрел сериал «Шерлок». Сижу, пью чай с отчимом. Включил дедукцию. Говорю ему: «У вас красное пятно на шее, также царапины на левом боку; вы пришли сегодня с работы на полчаса позже обычного, к тому же я заметил остатки помады на верхней губе перед тем, как вы зашли в ванную умыться. С вас две тысячи, чтобы мама об этом не узнала, и обещание, что этого больше не повторится». Вы не поверите, но он испугался, куда-то пошел, а потом принес мне две тысячи. Сказал, что я маленький дьявол и с тех пор со мной не разговаривает. © Не все поймут / VK
- Принял решение уволиться с работы, на которой засиделся. Зашел к начальнику, решил начать разговор издалека: мол, в последнее время у меня сместились приоритеты и интересы, а привычное превратилось в рутину, и меня это больше не устраивает. Каждый день я смотрю на часы и с тоской думаю: «Когда же закончится этот невероятно скучный, трудный день на работе, которая мне уже в печенках?» Ответ убил: «Так ты не смотри на часы». Короче, ну их, эти «издалека» и прочее. Написал заявление и положил на стол. Отпустили с богом. © Не все поймут / VK
- Купила шоколадки для детей. Дочка с удовольствием съела свою и принялась за Вовкину. Я сделала замечание:
— Не твое, — мол.
А она жадничать начала:
— Хочу и ем! — кричит.
Я разозлилась, говорю:
— Сейчас пойдем в магазин, я тебе еще две большие шоколадки куплю, и ты при мне их съешь.
Она смотрит на меня вытаращенными глазами. Я думаю: поняла, наверное, что нехорошо поступила.
А она:
— Хорошо. Одну с изюмом, а другую с орехами.
Занавес. © Людмила Орлова
- Была у меня девушка, которая любила задавать всякие каверзные вопросы. Например, сидим, и она спрашивает: «Ты бы изменил мне, если бы это спасло весь мир?» Я отвечаю, что нет. Но она не унимается: «А как же? Ведь один поступок может спасти весь мир». Я снова говорю, что все равно не стану. Но ведь ее это не останавливает. Она продолжает: «То есть, если весь мир погибнет, то и я вместе с остальными. Значит, ты готов пожертвовать мной вместо того, чтобы спасти всех?..» © Подслушано / Ideer
- Я ходила к деду, который жил над нами. Самый прикол — он не хотел общаться. Я стучала, он молча открывал дверь, я заходила, садилась напротив телика и смотрела мультики. Они шли в определенные дни и в определенное время. Мультики заканчивались — я шла домой. Он в это время просто лежал в своей кровати. У нас был телик. © evgeniya_buga
Девушка с каверзными вопросами, искала повод расстаться или просто ку-ку? Подобное поведение упоминают, когда высмеивают женскую логику. А ты будешь любить меня, если умру? А ты бы любил меня, если превращусь в жука? А ты бы прыгнул с моста, если попрошу? Всё в таком духе. Только непонятно, чего пытаются этим добиться.
- Застал сегодня такую картину: выхожу на кухню, а мой папа — многоуважаемый человек, занимающий не последнюю должность на работе, умный, серьезный мужчина — пишет кетчупом номер телефона на столе, который ему диктуют по мобильному. Записал, попрощался, стоит довольный. Говорит: «Вот какой я сообразительный! Надо было срочно записать номер телефона, но ручки не было под рукой, поэтому я и додумался до этого». Решил его не расстраивать и про функцию заметок в телефоне умолчал. © Не все поймут / VK
- Десять лет дружила с девочкой. И вот позвали ее замуж. Я ожидала всякого, но чего точно не ожидала — так это, что она пришлет ссылку, а там общая табличка со вкладкой «Траты гостей». Открыла, а там... Оказалось, праздновать они собрались в Италии, и гости должны были по чуть-чуть скинуться на билет, зал, торжество и все такое. Попыталась объяснить, что не потяну, а от меня отмахнулись. © revenge-not-taken / Reddit
- На свадьбу к сестре пригласили маму ее бывшего. Она сидела все торжество угрюмая, смотрела исподлобья. В какой-то момент взяла микрофон, встала посреди зала, достала из кармана обручальное кольцо и выдала: «Ну, ты сделала свой выбор. А могла его носить». Все вежливо проигнорировали и замяли дело.
- Может, ерунду расскажу... Езжу на работу на служебке уже 23 года. Однажды поехали мы с внуком в соседний городок на рейсовом автобусе. На полном автомате вхожу в салон и громко говорю: «Здравствуйте все! Хорошего дня!» Потом опомнилась, смотрю — лица у людей как-то посветлели, слышу: «И вам того же», «Здравствуйте», «Утречко доброе» и т. д. А внучок тихо спросил: «И что это было?» © Михрютка / Dzen
- Помнится, когда мне было 7 лет, пригласила меня одноклассница на день рождения. И вот, когда я, расфуфыренный в индийских джинсах, японской болоньевой курточке, итальянском джемпере и туфлях «Скороход», собранный мамой по высшему разряду из того, что папа привез из загранкомандировок, заявился под калитку дома — готовый произвести фурор с цветами и подарком в руках, — вышла девочка-именинница и, потупив глазки, промямлила, что гостей слишком много и я получился лишний. Я на автомате вручил все презенты и молча ретировался. Прошло уже сорок лет, но это был мой первый и самый большой испанский стыд с женщинами. Самое интересное, что эта девочка потом, в классе пятом, предлагала дружбу и сильно расстраивалась, что я не ведусь. © корум / Dzen
- Училась на первом курсе. Через дворы шла на конечную остановку. Весна, суббота, семь утра — сказка. На улице ни души. Стоит машина с тонировкой, а мне приспичило внешний вид проконтролировать. Подхожу, значит, причесочку поправила, губки подкрасила, еще и покривлялась маленько — как же, девочка... В финале действа опускается окно, и брутальный взрослый дядя показывает большой палец. Стало стыдно, а мужик поржал от души, наверное. © Татьяна Московая / Dzen
- По поводу последней истории. Мои соседи сверху бузили допоздна. Поднялась на их этаж, а у них мощная общая дверь на площадку, и нет звонков. Спустилась. Взяла длиннющий старый деревянный плинтус (ремонт только-только закончила, а этот раритет за шкафом остался), открыла окно и постучала им в стекло. Сразу музыку выключили и притихли как мышки. Вот не знаю, догадались, что это злая соседка снизу, или тоже в потустороннюю версию поверили... © Ольга Пим / Dzen
- Я один раз в дороге делала картину бисером — на заказ, работа не из простых. И вот в соседях была мамаша с девочкой. Сперва ребенок донимал расспросами: «А что это? А как вы пришиваете бисер?» Затем мамка ничего лучше не придумала, чем попросить: «Дайте девочке попробовать тоже». Я отказываюсь. Она: «Жалко, что ли? Ей скучно!» Я: «Почему не придумали, чем занять в дороге ребенка?» Я вам не нянька и не педагог! Картина дорогая, бисер тоже, поэтому делаю заказ я сама. © Блондин и рыжый / Dzen
- Пять лет отпахал в конторе графическим дизайнером. Трижды просил прибавку к зарплате, но от меня отмахивались — мол, времена не те, — добавляли какие-то копейки. Наконец мне надоело, нашел другую работу с высокой зарплатой. Предупредил за две недели, все по закону. Попросили передать дела моей замене. Разговорились мы с ней, и случайно вдруг всплыло, что ей будут платить больше, хотя опыта и знаний у нее меньше. Так меня это все выбесило, что я отказался передавать дела и обучать нового сотрудника. Ибо нефиг. © Guscioni-Mibida / Reddit
"Жалко что ли?" Испортить заказ, потому что кому-то скучно? Даже если бы для себя делала, тоже хочется красиво. Для тренировок много возможностей и материала попроще. Зачем портить почти готовую картину, ещё и чужую.
- Пришла беда, откуда не ждали: мой шведский достиг такого уровня, что когда я не хочу продолжать общение с клиентом и говорю: «У меня не очень хороший шведский, это с вами обсудит мой шеф», — мне теперь отвечают: «Да нормальный у тебя шведский», — и продолжают втирать мне какую-то дичь. © zakrf2015 / X
- Сижу на работе, спокойно играю на планшете с геймпада, никого не трогаю. И тут неожиданно тетка со спины:
— А почему вы играете на рабочем месте?!
Я офигела от ее крика прямо в ухо, но вежливо спросила:
— Простите, а вы что-то хотели?
— Нет, ну а вдруг хотела! © Judas_na_kreste / X
- Соседка одним днем установила забор. Она меня предупредила, но я даже думать не думал, что она поставит его на моей территории. Напрягся, сказал, что вызову мастера: если он на пару сантиметров на моей территории — то и фиг с ним, а если много, то будь добра, пускай передвинет. Она так удивилась и расстроилась... © Particular-Diver8913 / Reddit
