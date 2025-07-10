17 фотографий из семейных альбомов, за каждой из которых — целая эпоха
Любите листать альбомы с семейными фотографиями? Тогда вы точно знаете, что каждый снимок скрывает больше, чем кажется на первый взгляд. Мы часто можем взахлеб рассказывать истории, которые таятся за этими простыми фотокарточками. Вот и герои этой статьи открыли старые фотоальбомы и чего там только не отыскали.
«Это была настоящая любовь!»
- После свадьбы дедушка по чуть-чуть покупал землю, пока не получился большой участок. Они ездили туда по выходным с моей мамой, тетей и дядей. Сначала у бабушки с дедушкой был там небольшой домик, но они достроили его и добавили второй этаж. Когда они вышли на пенсию, то переехали туда на постоянное место жительства, и это был рай на земле. © vroomapunk / Reddit
«Это 1953 год. Моя бабушка в 9 классе»
Так рядом девушка тоже в брюках вроде стоит или это парень кудрявый в клешах?
- Бабушка из принципа решила надеть брюки в день фотосъемки, а ее заставили повернуться боком. Как мне нравится ее самодовольная улыбка! © henryfirebrand / Reddit
«100 лет назад состоялась свадьба моих бабушки и дедушки»
- На этом фото они в отеле, который только что открылся. Я думаю, что их свадьба была самой первой в этом бальном зале. Мои дедушка с бабушкой были женаты 41 год. © earspasm / Reddit
«Моя прабабушка сделала селфи в зеркале»
- Мы нашли этот снимок, просматривая фотографии моего покойного дяди. Возможно, фото было сделано в 1960-х, но мы можем ошибаться. Не исключаю, что у кого-то получится идентифицировать эту камеру и точнее определить дату. © butwhyw00dy0usaythat / Reddit
«Мои родители на своей свадьбе 50 лет назад»
- На этой неделе мои родители празднуют пятидесятую годовщину свадьбы, поэтому я оцифровал кадры с этого торжества — они были на непроявленной пленке. Вот один из моих любимых снимков. У папы тут стрижка как у певца Джима Моррисона. © munzter / Reddit
«Мой первый раз на пляже. 1979 год»
- Я до этого ни разу не был на пляже. Родители сказали мне, чтобы я подбежал к воде. Ну я так и поступил, потом сделал стойку на голове и встал, отплевываясь. Ха! Я всегда любил воду. © Bitter_Offer1847 / Reddit
«Моя мама с друзьями на танцах в 1986 году»
Ага на танцах. Это фотосессия. Что за белый пол? И цветочки в горшках у лавки?
- Мамуля (девушка на фото слева) была модницей, я до сих пор ношу некоторые из ее вещей. Прошу прощения за качество фото — я нашла его в старой сумке. © theturtlechapter / Reddit
«1930 год. В кадре моя прабабушка»
- Она была невероятно крутой для своего времени! © NerdyDirtyCurvy / Reddit
«Мама и папа танцуют. Фото сделано в начале 60-х»
«Начало 80-х. Мой папа нарезает хлеб перед праздником»
Однажды (давно!) мне прищлось нарезать хлеб наа свадьбе у одноклассницы вручную. До сих пор помню, какие были мозоли. 😊
«Наша фотосессия 1989 года. Открывали с друзьями магазин и сделали кадры в одежде из него»
Я вижу чувака из сериала друзья) Не помню как зовут Актёра но там его звали Росс
«Мой дедушка. Фото сделано где-то около 1950 года»
смешной коммент внизу) 😂.
Frigidaire и по сей день делает шикарные холодильники в асашай, а FORD их никогда не делал).
- На протяжении десятилетий в нашем доме находилась техника только этого бренда, даже когда мой отец устроился работать в компанию Ford. © TrustProf / Reddit
«Мои бабушка и дедушка на свадьбе в 1955 году»
- Они дожили до 90 и ушли из жизни всего несколько лет назад в одном и том же месяце. Бабушка с дедушкой очень любили друг друга. © Capable_***roach_19 / Reddit
«Моя прабабушка по отцовской линии в 1920-х годах»
- Это был обычный наряд. Все женщины в том регионе так одевались. © Haunting-Most8870 / Reddit
«Мои бабушка и дедушка позируют фотографу в середине 60-х»
- Бабушка тогда экспериментировала с разными прическами. Она всегда следовала за модой — такая стильная дама. Дедушка был моряком и плотником, красавцем и добряком. Я так скучаю по ним обоим. © NenyaSindar / Reddit
«Моя бабушка родилась в бедной семье, а стала истинной светской львицей»
- Она вышла замуж за моего дедушку в 20 лет. Он тогда начал работать пилотом в одной из авиакомпаний. Бабуля объездила большую часть мира и влипла во множество приключений в национальных парках. Все это с зашкаливающим шиком - она носила самые красочные ветровки, которые могла найти в 80-х и 90-х годах. Меня назвали в ее честь. Она действительно была замечательным человеком. © Calliopehoop / Reddit
«1979 год. Папа помогает мне успокоиться перед свадьбой»
- Честно говоря, я не помню точно, что он тогда сказал. Но до сих пор чувствую, как его рука крепко сжимает мою. © dittidot / Reddit
Кажется, герои этих маленьких историй буквально ожили у нас на глазах. Наверняка и у вас есть подобные фото, про которые вы можете рассказывать бесконечно. Например, фотокарточка любимой бабушки в платье, которое она сшила за одну ночь на старенькой швейной машинке. Или совсем молодого дедушки, купившего свой первый мотоцикл. Нам действительно интересно было бы увидеть эти снимки в комментариях к статье.
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