17 человек, которым есть что рассказать про свои рисунки на теле

Сделать тату — значит принять решение, которое может серьезно повлиять на первое впечатление. И результаты у этого шага могут быть разные, что подтверждают фотографии от пользователей сети.

«Мои родители набили парные татуировки со своими отпечатками пальцев»

«Моя младшая дочь сделала татуировку с запиской, которую я ей оставила»

«Я люблю тебя!»

«Мой 15-летний брат набил мне вот такое тату»

«Хорош, но не лучший. Номер второй»

«Моей бабушке 77, и она сделала свое первое тату. Говорит: «Вообще больно не было!»

«Мы открывали мороженое с Губкой Бобом и заранее решили сделать татуировку в виде того, на что оно будет похоже... Я так сожалею об этом»

«Мой отец каждый день кричал эту фразу из машины, когда подвозил меня к школе»

«Если неприятности идут в одну сторону, то ты иди в другую».

«Мой отец только начал учиться делать татуировки. Это его четвертая сессия и первый раз, когда он пробует делать тонкие линии. Пробует на мне»

«Сделана папой»

А ведь когда-то он подумал: «О, это будет смешно»

«Шестилетний брат нарисовал мой портрет. Решила увековечить»

«Сделал это тату в 18 лет»

«Первое тату моего сына»

«Сделала татуировку с рисунком моего 6-летнего сына. А он признался, что это рисунок его друга. Иногда незнание — это счастье»

«Моя новая татуировка... Любовь к себе очень важна, а у меня много лет были с этим проблемы. Я ушла из отношений и занялась собой!»

«Я женщина своей мечты»

«Девушка, по которой я сохну, написала это на моей руке. Понятия не имею, что это значит»

Похоже, что вы влюблены не безответно. © CharlyXero / Reddit

«Недавно стал отцом-одиночкой из-за неверности партнерши. Сделал вот такие татуировки на руках и предплечьях»

«У меня это с 16 лет. По-видимому, это означает „ветерок“. Но может кто-нибудь помочь с точным переводом?»

Это читается как «бу ли цзы», что должно быть транслитерацией слова «бриз», но сама фраза не имеет никакого значения. © AintNoUniqueUsername / Reddit

«Мой отец, который всегда был против татуировок, сказал мне, что хочет сделать такое же тату, как у меня. Я сделал ее после того, как брата не стало»

«Спустя много лет я усыновил свою падчерицу. Она удивила меня этой татуировкой. Я так польщен и счастлив!»

«Папа».