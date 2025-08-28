17 человек, которым есть что рассказать про свои рисунки на теле
Фотоподборки
5 часов назад
Сделать тату — значит принять решение, которое может серьезно повлиять на первое впечатление. И результаты у этого шага могут быть разные, что подтверждают фотографии от пользователей сети.
«Мои родители набили парные татуировки со своими отпечатками пальцев»
«Моя младшая дочь сделала татуировку с запиской, которую я ей оставила»
«Я люблю тебя!»
«Мой 15-летний брат набил мне вот такое тату»
«Хорош, но не лучший. Номер второй»
«Моей бабушке 77, и она сделала свое первое тату. Говорит: «Вообще больно не было!»
«Мы открывали мороженое с Губкой Бобом и заранее решили сделать татуировку в виде того, на что оно будет похоже... Я так сожалею об этом»
«Мой отец каждый день кричал эту фразу из машины, когда подвозил меня к школе»
«Если неприятности идут в одну сторону, то ты иди в другую».
«Мой отец только начал учиться делать татуировки. Это его четвертая сессия и первый раз, когда он пробует делать тонкие линии. Пробует на мне»
«Сделана папой»
А ведь когда-то он подумал: «О, это будет смешно»
«Шестилетний брат нарисовал мой портрет. Решила увековечить»
«Сделал это тату в 18 лет»
«Первое тату моего сына»
«Сделала татуировку с рисунком моего 6-летнего сына. А он признался, что это рисунок его друга. Иногда незнание — это счастье»
«Моя новая татуировка... Любовь к себе очень важна, а у меня много лет были с этим проблемы. Я ушла из отношений и занялась собой!»
«Я женщина своей мечты»
«Девушка, по которой я сохну, написала это на моей руке. Понятия не имею, что это значит»
- Похоже, что вы влюблены не безответно. © CharlyXero / Reddit
«Недавно стал отцом-одиночкой из-за неверности партнерши. Сделал вот такие татуировки на руках и предплечьях»
Интересно, как взаимосвязаны расставание с партнершей и уродование своего тела? Может, она ему не разрешала, а теперь ура, свобода?
-
-
Ответить
«У меня это с 16 лет. По-видимому, это означает „ветерок“. Но может кто-нибудь помочь с точным переводом?»
А там в оригинале разобрали. "Поза для проверки одежды", типа того
-
-
Ответить
- Это читается как «бу ли цзы», что должно быть транслитерацией слова «бриз», но сама фраза не имеет никакого значения. © AintNoUniqueUsername / Reddit
«Мой отец, который всегда был против татуировок, сказал мне, что хочет сделать такое же тату, как у меня. Я сделал ее после того, как брата не стало»
«Спустя много лет я усыновил свою падчерицу. Она удивила меня этой татуировкой. Я так польщен и счастлив!»
«Папа».
А историй о татуировках, как и идей для них — мало не бывает. Так что держите еще подборку.
Фото на превью eadwhine / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 человек, смекалка которых работает на пиковой мощности
14 садов, глядя на которые хочется срочно взять лопату и сделать так же
Фотоподборки
1 месяц назад
18 историй, которые доказывают, что женщины докапываются до правды быстрее, чем собака до косточки
15 свиданий, которые начинались как в слезливой мелодраме, а закончились — как в комедии
14 историй, которые доказывают, что жизнь — самый изобретательный сценарист
Истории
2 месяца назад
16 историй из маршруток и метро, которые доказывают, что общественный транспорт — это филиал цирка
Истории
2 дня назад
16 человек, которые ни на секунду не сомневаются: «Вот так выглядит настоящая любовь»
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Истории
3 недели назад
15 человек, у которых так прокачана смекалка, что они могли бы уже и деньги брать за свои советы
Истории
5 дней назад
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Истории
2 месяца назад
10+ эпичных историй из поездок, которые туристы вспоминают и смеются до слез
Путешествия
2 недели назад