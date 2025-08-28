20+ человек, которые с возрастом расцвели, как хризантемы в сентябре

Иногда полезно оглянуться на 10-15 лет назад и вспомнить себя — неуверенного и полного сомнений. Многие из нас в юности чувствовали себя «гадким утенком». Но с годами эти люди по-настоящему расцвели и обрели уверенность в себе и свой уникальный шарм. Вот 23 примера «до» и «после», где людей просто не узнать.

«С 11 до 35 лет»

«В 17 и в 32»

«С 23 до 27. Я как никогда раньше чувствую себя собой»

«Это я в 17 лет и в 23 года»

«Я с разницей в 14 лет (17-31)»

«С 14 до 21»

«Разница в 6 лет и минус 23 килограмма»

«29 лет спустя. Слева нам 17 и 18 лет, справа — 46 и 47!»

Вау! С годами вы лишь расцвели, выглядите великолепно. © skylandersq / Reddit

«Я в 1987 году и сегодня»

«Фотка с выпускного в 17 лет и с работы в 43 года»

«Влюбленные со школьных времен — 16 лет спустя»

«С 17 до 28. Я заканчиваю обучение на психолога и чувствую себя лучше, чем когда-либо!»

«Из 12 в 25»

«С 18 до 30 лет. Качалка, новая стрижка и самооценка творят чудеса!»

«В 15 лет я была очень неуверенной в себе. Сейчас мне 33, и я зарабатываю на жизнь созданием раскадровок для анимации»

«Я все еще не могу поверить, как далеко я продвинулся. Я с уверенностью могу сказать, что человека слева я почти не узнаю»

«В 22 и в 29 лет. Всего лишь избавилась от вредной привычки»

Какая перемена! Выглядишь моложе лет на 10. © Gaz834 / Reddit

«17 лет и 23 года. Я стала ходить в зал и есть меньше фастфуда»

«Не осознавала, что пытаться изменить кого-то — пустая трата сил и времени, настоящие изменения нужны были мне самой»

«Я хотела, чтобы в 30 лет я выглядела лучше, чем в 20»

«Тут мне 16 и 24. Школьные времена были не самыми легкими»

«Из 25 в 30. Пару лет назад я решил заняться фитнесом, правильно питаться и не игнорировать психическое здоровье»

«Недавно мне исполнилось 50 лет! Но я все еще чувствую себя на 25»

Девушки, с которыми я встречаюсь, даже рядом не стояли. Вы просто огонь! © Unknown author / Reddit