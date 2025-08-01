13 человек, которые после 40 засияли как никогда раньше
Фотоподборки
2 часа назад
Эти фото — доказательство того, что возраст — лишь цифра. Герои нашей подборки, став старше, заметили, что чувствуют себя даже лучше, чем в юности. Кто-то сменил стиль, кто-то открыл для себя спорт и правильное питание. Ну или просто наконец-то начал любить себя по-настоящему.
«Слева мне всего 25 лет, а справа уже 40. Похоже, это и есть взросление»
- Да не верится мне, что тебе 40! Тоже хочу такие гены. © No-Objective-3254 / Reddit
«Из 30 в 45»
- Ты прошел путь от Джека Блэка до Джорджа Клуни! © Certain-Smile-7612 / Reddit
«28 лет против 38 после потери веса, стоматологического лечения и развода»
- Ты повернула старение вспять! © SwingRare498 / Reddit
«Пережил кризис среднего возраста, и тогда понял, что пора заняться собой. Сейчас чувствую себя лучше, чем за последние 20 лет»
- Не могу поверить, что это один и тот же человек. © Khial09 / Reddit
«За год решила полностью изменить образ жизни: начала больше ходить и правильно питаться»
Красится, позировать и нормально выставлять свет. Но все равно молодчина.
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Ответить
- Да ты в 46 выглядишь лучше, чем я в 21. © shiny_Bumbl_528 / Reddit
«10 лет трансформации. Решил, что либо пан, либо пропал, и решил сосредоточиться на своем психическом и физическом здоровье»
- У тебя буквально идеальное лицо! Лысина тебе очень идет. © Icy-Emu-4303 / Reddit
«Я была очень неловким подростком. В 20 я совсем потеряла уверенность в себе. На фото справа мне 42»
- Я была уверена, что на фото Эмма Уотсон! Да, раньше ты была очень милой, а сейчас — просто красавица. © UnstableConstruction / Reddit
«Из 48 в 51. Я серьезно заболела и потеряла в весе. Но после лечения чувствую себя просто замечательно. Сейчас возвращаюсь к тренировкам, чтобы набрать мышечную массу»
«Мне 40 и я сменил прическу»
- Чувак, ты прав! Я всем своим друзьям, которые начали лысеть, говорю, что им нужно как можно скорее обриться налысо! © empatheticsocialist1 / Reddit
«Я встречаю свои 45 лет, впервые в жизни начав носить укороченные топы»
- Ты выглядишь потрясающе! Я бы даже не подумала, что тебе почти 45! © Mamabear1421 / Reddit
«После развода записался в тренажерку и устроился на работу, где мне приходится каждый день ходить пешком и ездить на велосипеде»
Может надо худеть во время, а не после, чтобы привлечь внимание партнера и попробовать вдохнуть жизнь в отношения.
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- Мужик, тебе не нужна новая жена? © laradicchii / Reddit
«Может, я и стала старше, но я здорова физически и морально, как никогда!»
«Благодарен, что в этом мире существуют физические упражнения, терапия и разводы!»
- Ух ты! У меня отвисла челюсть! Ты выглядишь невероятно! © Witty_Username_1717 / Reddit
Эти примеры доказывают — паспортный возраст ничего не значит, когда в душе тебе всегда 25. А вот еще больше статей про вдохновляющие изменения:
Фото на превью LiveLongAndWander / Reddit
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