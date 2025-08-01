13 человек, которые после 40 засияли как никогда раньше

Фотоподборки
2 часа назад

Эти фото — доказательство того, что возраст — лишь цифра. Герои нашей подборки, став старше, заметили, что чувствуют себя даже лучше, чем в юности. Кто-то сменил стиль, кто-то открыл для себя спорт и правильное питание. Ну или просто наконец-то начал любить себя по-настоящему.

«Слева мне всего 25 лет, а справа уже 40. Похоже, это и есть взросление»

«Из 30 в 45»

«28 лет против 38 после потери веса, стоматологического лечения и развода»

«Пережил кризис среднего возраста, и тогда понял, что пора заняться собой. Сейчас чувствую себя лучше, чем за последние 20 лет»

  • Не могу поверить, что это один и тот же человек. © Khial09 / Reddit

«За год решила полностью изменить образ жизни: начала больше ходить и правильно питаться»

«10 лет трансформации. Решил, что либо пан, либо пропал, и решил сосредоточиться на своем психическом и физическом здоровье»

  • У тебя буквально идеальное лицо! Лысина тебе очень идет. © Icy-Emu-4303 / Reddit

«Я была очень неловким подростком. В 20 я совсем потеряла уверенность в себе. На фото справа мне 42»

  • Я была уверена, что на фото Эмма Уотсон! Да, раньше ты была очень милой, а сейчас — просто красавица. © UnstableConstruction / Reddit

«Из 48 в 51. Я серьезно заболела и потеряла в весе. Но после лечения чувствую себя просто замечательно. Сейчас возвращаюсь к тренировкам, чтобы набрать мышечную массу»

«Мне 40 и я сменил прическу»

  • Чувак, ты прав! Я всем своим друзьям, которые начали лысеть, говорю, что им нужно как можно скорее обриться налысо! © empatheticsocialist1 / Reddit

«Я встречаю свои 45 лет, впервые в жизни начав носить укороченные топы»

  • Ты выглядишь потрясающе! Я бы даже не подумала, что тебе почти 45! © Mamabear1421 / Reddit

«После развода записался в тренажерку и устроился на работу, где мне приходится каждый день ходить пешком и ездить на велосипеде»

Парвина Рахимова
20 минут назад

Может надо худеть во время, а не после, чтобы привлечь внимание партнера и попробовать вдохнуть жизнь в отношения.

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«Может, я и стала старше, но я здорова физически и морально, как никогда!»

«Благодарен, что в этом мире существуют физические упражнения, терапия и разводы!»

Фото на превью LiveLongAndWander / Reddit

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