13 человек, которые после 40 засияли как никогда раньше

Эти фото — доказательство того, что возраст — лишь цифра. Герои нашей подборки, став старше, заметили, что чувствуют себя даже лучше, чем в юности. Кто-то сменил стиль, кто-то открыл для себя спорт и правильное питание. Ну или просто наконец-то начал любить себя по-настоящему.

«Слева мне всего 25 лет, а справа уже 40. Похоже, это и есть взросление»

Да не верится мне, что тебе 40! Тоже хочу такие гены. © No-Objective-3254 / Reddit

«Из 30 в 45»

Ты прошел путь от Джека Блэка до Джорджа Клуни! © Certain-Smile-7612 / Reddit

«28 лет против 38 после потери веса, стоматологического лечения и развода»

Ты повернула старение вспять! © SwingRare498 / Reddit

«Пережил кризис среднего возраста, и тогда понял, что пора заняться собой. Сейчас чувствую себя лучше, чем за последние 20 лет»

Не могу поверить, что это один и тот же человек. © Khial09 / Reddit

«За год решила полностью изменить образ жизни: начала больше ходить и правильно питаться»

Да ты в 46 выглядишь лучше, чем я в 21. © shiny_Bumbl_528 / Reddit

«10 лет трансформации. Решил, что либо пан, либо пропал, и решил сосредоточиться на своем психическом и физическом здоровье»

У тебя буквально идеальное лицо! Лысина тебе очень идет. © Icy-Emu-4303 / Reddit

«Я была очень неловким подростком. В 20 я совсем потеряла уверенность в себе. На фото справа мне 42»

Я была уверена, что на фото Эмма Уотсон! Да, раньше ты была очень милой, а сейчас — просто красавица. © UnstableConstruction / Reddit

«Из 48 в 51. Я серьезно заболела и потеряла в весе. Но после лечения чувствую себя просто замечательно. Сейчас возвращаюсь к тренировкам, чтобы набрать мышечную массу»

«Мне 40 и я сменил прическу»

Чувак, ты прав! Я всем своим друзьям, которые начали лысеть, говорю, что им нужно как можно скорее обриться налысо! © empatheticsocialist1 / Reddit

«Я встречаю свои 45 лет, впервые в жизни начав носить укороченные топы»

Ты выглядишь потрясающе! Я бы даже не подумала, что тебе почти 45! © Mamabear1421 / Reddit

«После развода записался в тренажерку и устроился на работу, где мне приходится каждый день ходить пешком и ездить на велосипеде»

Мужик, тебе не нужна новая жена? © laradicchii / Reddit

«Может, я и стала старше, но я здорова физически и морально, как никогда!»

«Благодарен, что в этом мире существуют физические упражнения, терапия и разводы!»