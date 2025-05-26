Почему мы больше не гоняемся за трендами. Изменения, которые произошли с нами к 2025 году

Тренд на fast fashion долгое время был символом доступного стиля. Но за красивыми витринами скрывались горы отходов, дешевый труд и некачественные материалы. Сейчас все изменилось. В 2025 году успех не измеряется количеством одежды. Мы обращаем внимание на качество ткани, пошив изделия и его практичность. Стало важно не просто выглядеть хорошо, а знать, что ты не вредишь планете. Стиль не ассоциируется с количеством покупок — он про ценность и осознанность.