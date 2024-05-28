10 трендов, которые вроде только вчера вошли в моду, а сегодня уже машут нам ручкой

Только узнаешь новые тенденции, а их уже тут же сменяют другие. Быстрая мода она такая — многие вещи не выдерживают испытание временем. Не успели мы моргнуть, как модные вчера многослойные украшения отжили свое, массивные сандалии уступили место балеткам и узкие очки тоже решили не задерживаться.

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Плотный консилер

Консилер — это зачастую очень «тяжелый» продукт, который используют в тех случаях, когда хотят практически на 100% перекрыть темные круги под глазами или другие нюансы. Но потихоньку тренд на плотное «закрашивание» сходит на нет, актуальными стали более «легкие» продукты. Но важно правильно подготовить кожу, в частности увлажнить ее перед нанесением средства. Иначе получится лишь подчеркнуть морщинки.

Жирная подводка «кошачий глаз»

Криптозоолог мамкин 1 день назад А если я не хочу *учкин взгляд?

С таким макияжем выгляжу так, будто пытаюсь отравить Джеймса Бонда во имя своего преступного картеля 😅 - - Ответить

Прием под этим названием, пожалуй, пробовала каждая девушка, когда хотела сделать глаза выразительнее. Но теперь на смену толстым решительным линиям приходят более тонкие и плавные.

Нарисованные веснушки

Криптозоолог мамкин 1 день назад На нарисованном человеке. Тоже в некотором роде тренд - - Ответить

Веснушки пережили целую эпопею. Сначала их пытались старательно скрыть, а потом неожиданно те, у кого их нет, стали рисовать их краской или карандашами для бровей. Но сейчас этот тренд потерял свою популярность.

Нюдовая помада

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Boyer David/ABACA/Abaca/East News Lora177 28 минут назад Шейк- жэсть жэстяная, никакая помада не поможет., пардоньте. Увы.. - - Ответить

У многих модниц в косметичках и на полках куча карандашей и помад нюдовых оттенков — еще вчера эти бьюти-средства были на пике популярности. Но не все могут похвастаться тем, что нашли свой оттенок. Сегодня же актуальны более яркие и смелые цвета.

Однотонные образы

Те, кому осточертели монохромные образы, могут ликовать: подобные вещи потихоньку сдают свои позиции. Конечно, не стоить выбрасывать свои вещи, но можно разнообразить образ яркими элементами. Например, обувью или сумкой.

Массивные сандалии

Мы только успели привыкнуть к сандалиям на массивной подошве, а они уже перестали быть актуальными. Теперь можно прикупить пару изящных балеток, от которых еще недавно все поголовно отмахивались. К примеру, пара в сеточку или с перемычкой на подъеме стопы будут очень даже универсальными.

Прямые стрижки и сложные окрашивания

Гладкие стрижки с прямым срезом тоже уходят из моды, им на смену приходят более сложные и объемные. Кроме того, сейчас не время делать окрашивание в вишневые оттенки и другие цвета, которые требуют постоянного ухода. Это касается, например, пепельного блонда. Чем проще цвет — тем лучше.

Очки «кошачий глаз»

Еще в прошлом году модницы поголовно скупали эту модель, но пришло время отложить такие очки в дальний ящик. Сейчас актуальны разного вида авиаторы, изделия в массивной оправе, узкие очки «Байонетта» и спортивные модели.

Многослойные украшения

Криптозоолог мамкин 1 день назад Оба варианта хороши под разные образы. Зачем от чего-то отказываться - - Ответить

Носить несколько слоев цепочек и бус уже не модно. Пора носить их по отдельности. Кстати, сейчас в тренде теннисные колье - это украшения из тонких цепочек бриллиантов, страз или других камней.

Рюкзаки

Еще недавно мы радовались удобству и огромному ассортименту рюкзаков, но в этом сезоне лучше выбрать старые добрые сумки. Сейчас актуальны изделия из натуральных материалов, небольшие модели через плечо, клатчи и саквояжи.

Угнаться за модными тенденциями практически невозможно: они быстро сменяют друг друга, да и подходят не всем. И если хочется всегда выглядеть круто, лучше всегда иметь в гардеробе несколько беспроигрышных нарядов и аксессуаров, которые уже стали классикой.