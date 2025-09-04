20 человек рассказали, какие сюрпризы их ждали после выхода на пенсию
Многие думают, что на пенсии жизнь затихает. Как бы не так! Для некоторых она только начинается — да еще и с такими поворотами, которые и в молодости не снились. Мы подготовили 20 историй о том, что после шестидесяти начинается самое интересное.
- В разводе. Вышла на пенсию и не думала, что встречу мужчину, с которым будет так легко. Познакомились на танцах, он был внимателен. Поехали в санаторий. На ресепшене полез за паспортом, и вдруг из его штанов что-то выпало. Он покраснел, а я наклонилась и увидела, что это — слуховой аппарат! Выходит, все это время он так сосредоточенно ловил каждое мое слово, потому что боялся что-то не так расслышать, а про слуховой аппарат стеснялся рассказать. Как подросток, ей-богу!
- Зашла после работы в магазин. Очередь на кассе человек 7–9. Я встала за каким-то дедулей, он обернулся, посмотрел на меня и говорит: «Проходите вперед, барышня», — и пропускает меня. Говорю: «Нет, что вы, я подожду». А он мне — так с обидой: «Вообще-то я еще в том возрасте, когда могу пропустить даму вперед и полюбоваться на нее сзади». Я прошла вперед, а он все то время, что мы стояли в очереди, шутил и флиртовал со мной. Дедушке уже 95 лет. Живет один, внуки и правнуки регулярно навещают, помогают иногда с уборкой и готовкой, а в целом обслуживает себя сам. Недавно встретила его на улице: чистый, опрятный, пахнет одеколоном, шел с дамой лет пятидесяти под руку. Ай да дед! Дай Бог ему здоровья. © Mknv / Pikabu
- Живу сейчас на базе. Несколько дней назад приехал парень с женой, привез с собой двух своих бабушек: одной из бабушек 85 лет, вторая помладше. Собственно, это и есть цель поездки молодых людей — показать бабушкам местность. Бабушки на такую авантюру согласились не сразу, но поездкой довольны. По утрам бабушкам сервируют завтрак, потом везут их осматривать местные достопримечательности, вечером всей семьей сидят на веранде, беседуют о всяком. Бабушки восторгаются красотами и свежим горным воздухом (они здесь в первый раз), утверждают, что даже таблеток почти не пьют, и спина не болит. Рады, что согласились приехать. Такая вот милота. © omniusmagnus
/ Pikabu
- Муж оформляет пенсию. Собрал все бумажки, справки, копии и прочее, отнес в пенсионный фонд — осталось только заявление написать. Пошел в МФЦ: сотрудник поставила какие-то галочки в заявлении, отправили. На другой день звонят: нельзя через МФЦ, надо, чтобы работодатель отправил. Пришел к работодателю — кадровичка ничего не знает: иди в пенсионный. Пришел в пенсионный: там тоже поставили какие-то галочки в заявлении и говорят: «Возьмите». — «Нееееет. Идите к работодателю, он по электронной почте отправит». На вопрос мужа: «Зачем? Я же здесь, заявление здесь, возьмите», — ответили: «Нельзя, у нас электронный документооборот!» © tfktyf / Pikabu
- Ко мне на работу приходит устраиваться крепкий дед и говорит: «Мне 58 лет, до пенсии два года, и меня никуда не берут. Возьми меня, я тебя не подведу». Это был крик души. Дед устраивался мотористом, и толковых мотористов всегда не хватало. Он у меня проработал семь лет. Никогда с ним проблем не было: рабочее место свое содержал в чистоте. Диагностику проводил на раз (опыт), иногда даже не подходя к машине, на слух. У него была одна слабость. Ребята на остановке подобрали котенка, и он взял над ней шефство. Дядя Коля ее подкармливал: даже если у него выходной, он приходил на остановку и передавал корм через ребят. Как-то захожу в раздевалку — кошка орет у дяди Коли на коленях, а он ее вычесывает щеткой по металлу. Она его каждый день встречала у служебного автобуса. © ninja7777 / Pikabu
- Лежу в больнице, вокруг меня одни бабушки и дедушки. Услышала разговор, как дедуля подкатывает к бабуле: «Не хотите, я вас пирожком угощу?» Она ему отвечает отказом. А он в ответ: «За фигурой следите?» Она ему ничего не ответила. А он от нее не отстает: «Ну и что? Поверьте, я раньше был молодой и красивый, это сейчас я просто красивый». После они уже сидели и ворковали. © Unknown author / Pikabu
- Работаю в книжном магазине. Вчера случилась действительно милая история. К нам пришел очень старенький дедушка. Он попросил книгу «Гарри Поттер». У нас есть только подарочное издание, поэтому цена высокая. Я разрешила дедушке взять книжечку на неделю просто так. Через неделю возвращается, но грустный. Спрашиваю: «Вам книга не понравилась, да?». Дедушка отвечает, что очень понравилась. Только там картинок нет. Он хотел сделать внучке на день рождения волшебную палочку, как у Гарри. Я загуглила и распечатала дедушке картинку. Через неделю он приходит довольный, показывает действительно шикарную деревянную палочку и дает мне шоколадку. Палочка была настолько классной, что я предложила «мастеру» сотрудничество. Теперь дедушка нашел неплохой дополнительный заработок на пенсии, а детишки нашего города — замечательные волшебные палочки. © Не все поймут / VK
- Купила мама новый тюль, звонит довольная до визга. Вчера решили с папой вешать. Традиционно жду фотку, время вечер — фотки нет. Звоню. С десятого раза берет трубку, говорит: «Носом ответила, руки в краске». В итоге: потолок оказался серым по сравнению с тюлем, потом подоконник, потом батарея, и финальным аккордом: «Давай уж полы покрасим, раз везде все освежили». Мама вышла на пенсию... © Подслушано / Ideer
- Дедушке исполнилось 74 года. Мы всей семьей решили подарить ему дробилку для щепы. Я помнил, что летом дедушка вспоминал молодость и рассказывал, что играл на аккордеоне, а потом его продал в 90-е. На дробилку я со всеми скинулся. Но желание подарить дедушке аккордеон не пропало. Пошли на консультацию в музыкальный магазин. Там нам сказали, что к ним заходила старушка и предлагала раритетный аккордеон в хорошем состоянии, оставшийся от мужа. Старушку вызвонили, я съездил за инструментом. На дне рождения после банкета я вручил дедушке свой подарок. Он пожал плечами и унес его в свою комнату. Я немного поругал себя за самонадеянность. Через два дня почти все разъехались, остались только моя семья и родители, чтобы привести дом в порядок. Просыпаемся утром — деда нигде нет. Вечером вернулся, зашел на середину комнаты, объявил: «ЛАМБАДА!» — и начал играть. Запинался раз пять, но доиграл до конца. Мы ему аплодировали и заказали концерт. Недавно дед звонил и сказал, что сам к нам приедет. Ему срочно нужны новые очки, костюм, туфли. Собирается выступать на праздниках у знакомых. © Zmak.Zmakovich / Pikabu
- Дедушке 75 лет. Недавно в дверь позвонила соседка и с ужасом в голосе попросила забрать деда с первого этажа. Мы с бабкой рванули туда. А там из лифта торчат ноги, и доносятся дикие ругательства. А потом видим, что дед остановил хулигана. © Panda256 / Pikabu
- Поехали мы однажды с семьей в деревню к деду на три дня: дед за рулем на своей машине, отец, мать и, собственно, я. По приезде дед, обомлев от счастья, что вырвался из рук своей горячо любимой, но не дающей «культурно» отдыхать бабульки, радостно ломанулся к своим дружбанам. Два дня веселья... На третий отец к нему подходит:
— Пап, ты это... того... Завязывай. Нам завтра обратно 180 км ехать, а я-то права свои не брал, так что тебе нас везти.
— Не переживай, сынок, я их взял.
И радостно хихикая свалил в закат к очередным друзьям. © HockuAJIkaLLIa / Pikabu
- Свекровь — удивительная женщина. С рождением внуков она вышла на пенсию. Такая типичная бабушка: детям помогает, внуков балует, пирожки печет, на выходных на блины зовет, копит сбережения. Но раз в год она улетает на месяц в Европу на те самые сбережения: ходит там на тусовки, по клубам, по ресторанам, знакомится с мужчинами (свекра нет уже 10 лет), катается на аттракционах... В общем, отрывается, будто ей не 60, а 20. А по возвращении она снова просто бабушка с блинами, пирожками и вязанными носками. Хочу в ее возрасте так же жить! © Мамдаринка / VK
- Моя мама — просто нечто невероятное! Машина, блин! Я не могу найти другого объяснения. В мои годы я еле-еле справляюсь с жизнью, а она вышла на пенсию и вместо отдыха нашла себе новое занятие. Первые месяцы мама не могла найти себе места: она постоянно что-то делала по дому, искала новые увлечения, гуляла по городу целыми днями. Но потом она решила, что пора снова работать, но уже заниматься тем, что ей нравится. Так у мамы появилась идея открыть свою клининговую компанию. Она даже не просила ни у кого помощи — мы понадобились только в некоторых юридических вопросах. Самое замечательное в этой ситуации то, что такой бизнес оказался востребованным и прибыльным. Одни плюсы! Мне бы быть такой же энергичной, идейной и пробивной, как моя мама. © Рабочие истории / VK
- Работала в медицинском центре. Пришла однажды бабуля сдавать анализы — еле ходит. Умоляет меня: «Сделайте скидочку, я инвалид». А в паспорте у нее и правда свидетельство об инвалидности. Сжалилась, сделала скидку. Она поблагодарила, чуть ли не расцеловала. Веселье началось на следующий день, когда она начала трезвонить к нам в офис с заявлением, что мы украли свидетельство. Когда звонки ей надоели, она пришла к нам и говорит: «Ты у меня взяла паспорт и достала отсюда документ! Верни его!» Я открыла паспорт, а там — то самое свидетельство. «Ой, извините», — ответила бабуля и уковыляла обратно. Скучно, видимо, ей дома. © Подслушано / Ideer
- Работаю тату-мастером. Пришла пожилая пара: на вид обоим лет по 70, попросили сделать парные тату. Думал, что будет какая-то ерунда: цветочки, имена, знаки бесконечности. Но нет. По их задумке я должен был забить каждому из них рукав. Я открыл эскиз и обомлел, ведь там такой эскиз ошеломительный, настолько качественно прорисован, что его бы в музее выставлять. В процессе сеансов выяснил, что знакомы они чуть больше года. Познакомились на каком-то рок-концерте для старичков. Она преподаватель на пенсии, а он литературовед. © Палата № 6 / VK
«Моя 87-летняя бабушка решила, что пришло время сделать татуировку»
- Как только открыли аптеку, заходит бабулька. Достает блокнотик в половину формата А4 и говорит: «Если цены не поменялись, то собери по списку, где галочками отмечено». В блокноте расчерчена табличка: строками прописаны названия препаратов (около 12 позиций), столбцами — названия/адреса аптек нашего района, а цены карандашом вписаны. Спрашиваю: «И сколько ж по времени занимает такой анализ?» Бабулька говорит: «Не, ерунда совсем». Они делят с соседками город на районы, каждая мониторит (обзванивает/заходит) аптеки своего района, а потом обмениваются данными. Недолго, в общем. Раз в неделю обновление и обмен данных у них.
— Здорово вы придумали, жалко только, что с продуктовым магазинами так не прокатит.
Бабулька расплывается в улыбке и достает еще два блокнота... С такой же системой анализа, только по продуктовым магазинам.
— И много удается сэкономить с помощью этих чудо-табличек?
— Да не, чисто спортивный интерес, делать-то все равно нечего. © m858tt / Pikabu
- Моя бабушка всю жизнь работала в поле. Она трудилась в поте лица с утра до вечера ради того, чтобы кормить семью, растить мою маму в достатке и ни в чем не отказывать. Сейчас бабушка на пенсии — заслуженный отдых, когда она наконец-то может не работать, а жить для себя. Но она не просто сидит дома, не просто отдыхает во дворе или осуждает молодежь на лавочке у подъезда. Бабуля начала писать прекрасные сказки для деток! Я на днях прочитала ее рассказ о бычке и бабочке и была в полном шоке, ведь еще не читала ничего настолько чистого, доброго, с шикарным посылом и идеей. Хочу помочь бабушке с ее творчеством, ведь эти шедевры должны прочитать как можно больше деток! © Не все поймут / VK
- Много лет проработала в образовании, вышла на пенсию и решила освоить онлайн-профессию. О боже! Сколько же, оказывается, возможностей дает интернет! Сколько разнообразных профессий изобретено и прекрасно существует! И как отстает наше оффлайн-образование от многообразия, существующего в интернете. Как догнать, освоить, постараться не только удержать в голове, но и, кроме того, заставить на себя работать? Учусь и нередко проваливаюсь в эмоциональную яму, в которой с юности не бывала... Восторг! © Подслушано / Ideer
- Пока я трудился — а трудиться мне приходилось много, на двух и на трех работах — мне все же снились по большей части сны, как я отдыхаю. Страны, где я бывал, и те, в которых мечтал побывать, море, пейзажи сказочной красоты — все это, увы, лишь во снах. На худой конец — просто сновидения без сюжета и смысла. Теперь я уже четыре года на пенсии, но мне постоянно снятся сны про работу. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Ходит ко мне в магазин дедуля много лет. Берет батарейки и ерунду всякую, и вечно ворчит про жизнь. И вот уже под закрытие магазина, приходит и долго смотрит на настенные часы. И спрашивает, какой тип хода стрелки у механизма. Честно, так мне лень было лезть и проверять, и я наугад сказала, что пошаговый. Дед плюнул (не буквально) через плечо себе и сказал: «Это ерунда, хочу шоб с плавным» — и ушел«. Приходит сегодня и просит эти часы показать поближе. Снимаю их, вставляю батарейку — и они раз, и плавно пошли. Дед плюнул опять через плечо и говорит: «Это ерунда, хочу шоб тикали» — и ушел. © ooWNWoo / Pikabu
Есть ли у вас или у ваших близких похожие истории? Какой самый большой сюрприз преподнесла вам или вашим родным жизнь на пенсии? Делитесь в комментариях.
