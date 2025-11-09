А почему японский вариант – «дико для нас»? Что в нём дикого-то? Скромный – да, но дикий?
20+ фото, которые покажут Японию такой, какой ее видят местные жители
Япония — загадочная и привлекательная страна. Кажется, что там умудряются одновременно сохранять тысячелетние традиции и при этом жить одной ногой в XXII веке. Некоторые элементы их привычной и бытовой жизни у нас вызывают восхищение, некоторые — оторопь, некоторые — недоумение. В нашей подборке — лишь небольшая часть огромной и прекрасной загадки под названием Япония.
Содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.
«Японские печеньки того же размера, что нарисовано на упаковке»
«Нахожусь в Японии. В лифтах отеля стоят такие штуки. Что это?»
-
Это аварийный туалет. © TheSpaghettiJesus / Reddit
Если в школу приходят родители, они тоже должны разуться и переодеться в домашнюю обувь. Даже если за окном теплая и сухая погода.
Обычные купальники в Японии считаются чересчур откровенными, поэтому японки любят закрытые модели: с юбками, в виде сарафана или майки с шортами
В токийских поездах удивительно чистые полы
В Японии даже иашины-бетономешалки чистые. Водители все время их моют. А на ЧМ по футболу японские болельщики убирали за собой мусор после матча.
Если вам вдруг понадобится помощь с терминалом на вокзале, из него буквально вылезет работник и все покажет
К собакам здесь относятся почти как к детям и выгуливают в колясках
«Какая интересная маркировка для парковочных мест в Японии»
- По всей видимости, это сделано для машин, у которых выгрузка идет сбоку — например, фургончик с лифтом для колясок. © trouble_maker / Reddit
«Увидела в супермаркете в Токио вот такую дичь. Никогда не рискнула бы это попробовать. Такое желе съест только смельчак. А вы бы рискнули? Кто хочет желешки с помидорками?»
Неприлично есть, склонившись над столом. Японцы держат посуду в руке и едят палочками, сидя с прямой спиной
В метро курсируют вагоны исключительно для женщин
«Чтобы пол остался чистым, грузчики поставили мои ботинки вот так»
Коробки для пиццы снабжены ручкой, чтобы можно было нести пиццу в горизонтальном положении
Так выглядит обед в японской больнице
В музеях и других общественных местах есть закрывающиеся места для хранения зонтиков
Клубника белого цвета. На вкус как обычная, но без кислинки
От большинства японцев не пахнет потом, поэтому они не пользуются средствами от запаха, а предпочитают аэрозоли, которые борются с его количеством
В куртки местных рабочих встроены кондиционеры
В ресторанах популярны реалистичные муляжи блюд: так вы получаете точное представление о том, что можно заказать
в дикие 2000е, помню, мы в Тэгу (Корея) ходили по рынку и не могли выбрать кафешку, чтобы поесть))). выставленные в витринах блюда были... ну не очень красивыми)). потом уже я узнала, что это были муляжи). Еда, кстати, везде была на уровне, прям скучаю по их кухне.
боже, мы тогда вообще мира не видели).
«Девять вариантов обеда для вашей собаки в японском ресторане: оленья косточка, фарш из конины, тушеная говядина и даже суп минестроне»
«Вот такая прозрачная дверь в туалете японского скоростного поезда»
Слышал, что для мужчины в Японии особо не возбраняется помочиться на улице. Женские туалеты тоже такие ?
- Теперь понятно, почему у двери нет замка: через дверь видно, занято или нет. © co1063 / Reddit
Если вы вдохновились нюансами японского быта, то не останавливайтесь: посмотрите нашу подборку фактов про страну восходящего солнца, от которых захочется немедленно туда поехать.