20 модных вещей, которые принесут лишь расстройство и создадут прореху в семейном бюджете

Пожалуй, каждая модница сталкивалась с такой проблемой, когда шкаф не закрывается, а надеть нечего. Одни вещи не подходят по размеру, другие — очень быстро выходят из моды и выглядят устаревшими. Мы изучили рекомендации стилистов, чтобы решить эту проблему. В нашем списке вы найдете вещи, которые точно не стоит покупать в этом сезоне.

Женственные сумки

Женственные сумки переоценены. Они привязывают нас к определенному стилю в гардеробе. Если и брать такую вещь сегодня, лучше обратить внимание на металлические клатчи. Сейчас серебрянные аксессуары находятся на пике моды, но даже когда тренд утратит свою силу, вы сможете носить его с нарядами на выход. Более универсальным выбором будет гранжевый аксессуар. Если цепи и заклепки не для вас, можно посмотреть в сторону классики и приобрести университетскую сумку-сэтчел. С такой красавицей можно и в пир и в мир.

Ботинки на шнуровке

Евга 24 минуты назад Вроде классика и то и то - - Ответить

Ботинки на шнуровке — вчерашний день. Они точно не попадают в категорию модной обуви этой весной. Им на замену можно подобрать остроносые ботинки на молнии, а если хочется чего-то особенно актуального, стоит обратить внимание на обувь в стиле «Верстерн». Казаки или жокейские сапоги — это вечная классика. Они идеально дополнят образ из простого топа и джинсов.

Вещи из категории «быстрая мода»

Криптокартограф даркнета 2 недели назад Вот такие пальтишки с накладными меховыми карманами довольно дешевые, несколько сезонов назад все тц были завалены. А вы их в дорого-богато записали).

На пальтишки не гоню, но иллюстрации вечно странные выбираете - - Ответить

У остромодных вещей зачастую очень короткий век жизни. Из-за необычного кроя и ярких расцветок такие предметы одежды непросто стилизовать. Эксперты советуют инвестировать деньги в качество. Пусть такой гардероб стоит несколько дороже, но он прослужит вам верную службу. Это правило особенно актуально, когда дело касается верхней одежды и обуви. Обычно такие вещи приобретаются на несколько сезонов.

Панамы и «шляпы в стиле рыбака»

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News Фрося Сумочкина 1 час назад Шляпа / головной убор - дело индивидуальное. Если она подходит по стилю и хорошо смотрится с данным конкретным лицом - носи что хочешь. Если мне никак не идут кепки - какой бы горячий тренд это ни был - меня они все равно уродуют - - Ответить

В последнее время из списка «горячих» трендов не выходят шляпы-ведра или, как их еще называют, «шляпы в стиле рыбака». Несмотря на то что их активно носят такие звезды, как Белла Хадид и Рианна, стилисты не рекомендуют этот аксессуар к приобретению. Дело в том, что его довольно сложно грамотно вписать в образ, и лишь у единиц получится выглядеть в такой шляпе стильно. Вместо такой панамы лучше обратить внимание на шляпы другого стиля. Кроме того, эксперты предсказывают, что в будущем шляпы с широкими полями будут преобладать над шляпами-ведрами.

Вьетнамки

Zest 19 минут назад Вот эти вьетнамки и капри? и в таком виде "в пир и в мир"??? вьетнамки вьетнамкам рознь, конечно, но эти-то - чисто пляжный вариант, не? Да и вообще во вьетнамках неудобно в условиях города рассекать имхо. Даже если это вдруг и модно стало. - - Ответить

Шлепанцы в этом году берут модную паузу. В качестве альтернативы вьетнамкам можно подобрать удобные и долговечные мюли. В такой обуви можно и в пир и в мир, а еще их очень легко сочетать с брюками капри, которые неожиданно вернулись в моду в этом сезоне. Подобное сочетание выглядит элегантно и буднично, а еще оно очень комфортно в носке.

Роскошные вечерние платья

C. Kasady, PacificCoastNews / EAST NEWS Нина С 42 минуты назад Смысл надевать платье-ночнушку со свитером или водолазкой?!будет ощущение,что юбку забыли надеть 😁 - - Ответить

Вечерние платья выглядят празднично и красиво, но давайте признаемся, что носим мы их не так уж и часто. Стилисты не рекомендуют вкладывать деньги в покупки для особого случая. Лучше выбрать что-то, что вы сможете носить и в повседневной жизни. Так, например, в платье-комбинации можно отправиться и на вечеринку, и в офис. В последнем случае его стоит сочетать с водолазкой, пиджаком или свитером.

Головные уборы с декором

Barcelona_dreams / easyfotostock / East News , Igorsmirnoff / easyfotostock / East News

С декором главное не переборщить. Это правило работает и с одеждой, и с головными уборами. Чем больше спецэффектов в виде пайеток и ушек, тем дешевле выглядит вещь. А еще вещи с декором труднее стирать. Детали так и норовят отпасть или оставить след на ткани. При этом вовсе не обязательно носить скучные головные уборы, можно выбрать шапку ярких оттенков, необычной формы или сочетать ее с контрастным шарфом или палантином.

Синтетические свитеры

0000507 / Reporter / East News Криптокартограф даркнета 2 недели назад А золотой середины между этим монструозом и жиденьким мятым свитерочком нет? - - Ответить

При покупке любой вещи важно обращать внимание на материал, из которого она сделана. Натуральные ткани в большинстве случаев выглядят дороже их дешевых аналогов. Например, одежду из настоящего шелка будут отличать благородные матовые переливы, а вещи из искусственных материалов будут скорее блестеть. Синтетика же очень быстро покрывается катышками и уже после первой стирки теряет презентабельный вид.

Одежда расцветки тай-дай

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , picture alliance / Ik Aldama / EAST NEWS Криптокартограф даркнета 2 недели назад Блин, люблю и белый и тай дай, зачем их сравнивать? Абсолютно же разные и не взаимозаменяемые истории - - Ответить

Вещи расцветки тай-дай то уходили с подиумов, то вновь на них возвращались. Сегодня этот принт вновь актуален, однако стилисты уверяют, что не стоит тратить свои деньги на вещи и аксессуары с подобными узорами. Дело в том, что одежда расцветки тай-дай, как правило, выглядит чересчур ярко и в итоге создает перегруженный образ, поскольку редко сочетается с другими предметами гардероба. Так что если вам хочется добавить в образ изюминку, то можно присмотреться к вещам менее кричащих оттенков, но необычного кроя.

Комбинезоны

Benjamin Egerland / agefotostock / East News , Sipa USA / East News Чадо Брюн 7 минут назад Все мечты о комбинезоне в моей голове разбиваются о мысли о походе в туалет. Спасибо, но участвовать в этом акробатическом эксперименте не охота))) - - Ответить

Комбинезоны не выходят из моды вот уже несколько сезонов. И это несмотря на все неудобства, связанные, например, с походом в туалет в общественных местах. Дизайнеры уверяют, что этот предмет гардероба не стоит ваших денег. Дело в том, что комбинезон не делает фигуру более привлекательной. Скорее наоборот. Многие из них выглядят громоздкими и тяжелыми. В качестве альтернативы можно присмотреться к брючным костюмам — они более элегантны и практичны.

Неудобная ультрамодная обувь

Pixelformula / SIPA / EAST NEWS Нина С 39 минут назад Вот это…справа должно всем нравиться?! - - Ответить

Дизайнеры умудряются удивлять нас из года в год новыми моделями обуви. Необычная форма привлекает внимание, но вот практичность и удобство такой обуви остается под вопросом. Не стоит тратить деньги на в ультрамодные туфли, в которых вы сможете только стоять или сидеть. К тому же тренды меняются со скоростью света. Сами модельеры говорят, что, если вещь слишком быстро вошла в моду, она может так же быстро из нее выйти.

Одежда неоновых оттенков

Pixelformula / SIPA / EAST NEWS , Pixelformula / SIPA / EAST NEWS

Неон остается в тренде вот уже несколько сезонов. С одной стороны, такие вещи помогут мгновенно выделиться в любой толпе, но с другой — вы уверены, что хотите потратить деньги на одежду, которую вы сможете надеть только в строго определенных обстоятельствах? У неоновых оттенков все-таки довольно узкая «сфера применения». Вместо них стилисты советуют обратить внимание на цветочные узоры и сочные, но не кричащие цвета.

Вещи непонятной стилевой принадлежности

Pixelformula / SIPA / EAST NEWS , Pixelformula / SIPA / EAST NEWS Криптокартограф даркнета 2 недели назад Что может быть проще джинсовой куртки с меховой окантовкой? Обычная база - - Ответить

Иногда смотришь на вещь и не можешь понять, к какому стилю она относится. Бохо, гламур, спортивный? Примером такой ситуации могут послежить кеды или кроссовки на платформе и танкетке или джинсовая куртка с меховой отделкой. В итоге владелец такой вещи не знает, как правильно ее стилизовать. Эксперты рекомендуют выбирать одежду определенной стилистической направленности. Ее будет намного проще вписать в уже существующий гаредроб.

Дешевые джинсы

picture alliance / Runway Manhat / EAST NEWS , WENN.com / agefotostock / East News Криптокартограф даркнета 2 недели назад Блин, у меня любимые джинсы дешевые за две тысячи из подросткового магазина). Пару лет ношу.

Дешевые джинсы могут быть отличными! Главное, смотреть на цвет, чтобы ноги не красили. Остальное фигня.

Или со мной что-то не так, но джинсы за пятнадцать тысяч сидят так же хорошо на мне, как и за две тысячи. - - Ответить

Без джинсов сложно представить чей-то гардероб. Эта базовая вещь позволяет создавать удобные и практичные образы.Экономить на джинсах — плохая идея. Это только кажется, что брюки из денима выглядят более-менее одинаково. Качественные джинсы шьют из более износостойкой ткани. Такие модели служат вам долго и идеально садятся по фигуре.

Белоснежная обувь (за исключением кроссовок)

Белая обувь как будто бы подходит ко всему, но это не так. При покупке такой пары стоит учитывать несколько «подводных камней». Белый цвет может подчеркнуть все несовершенства кожи — от небольших синячков до голубых вен и царапин. А еще такая нарядная обувь очень быстро теряет презентабельный вид, в идеальном состоянии ее хватит буквально на пару раз. Если белая пара так и манит, стоит обратить внимание на спортивные модели. Да, светлые кроссовки, слипоны и кеды очень скоро будут выглядеть слегка поношенными, но от этого ваш образ не пострадает. Такая обувь покупается на века и с возрастом приобретает приятный гранжевый вид.

Одежда с узором пэчворк

BOISIERE / SIPA / EAST NEWS , Sipa USA / East News

Сегодня в магазинах можно найти вещи, которые напоминают лоскутное одеяло. Такие предметы гардероба приковывают взгляды благодаря своему яркому виду, но эксперты предостерегают покупателей от их покупки. Дело в том, что одежда с узором пэчворк не выдерживает испытание временем. Такое приобретение рационально только в том случае, если вы в целом придерживаетесь стиля бохо.

Укороченная верхняя одежда

Pixelformula / SIPA / EAST NEWS Нина С 30 минут назад Ну да…в такси или в машину в макси садиться-это еще и свежие эмоции!очень практичная длина😁а шарф не успели заправить или он так специально для эффекту присобачен-чтобы ветром заворачивало и потом романтично бегать за ним? - - Ответить

Между укороченной одеждой и моделями обычной длины стоит выбирать вариант подлиннее. В идеале верхняя одежда должна заканчиваться ниже колена. Тогда ваш образ в целом будет выглядеть дороже и элегантнее. А еще удлиненное пальто позволит создать более вытянутый силуэт. В то же время укороченные модели могут сделать вас шире, чем вы есть на самом деле.

Бежевая обувь

Бежевая кожа — это классика, которая никогда не выйдет из моды, но только посмотрите, насколько более элегантными выглядят контрастные варианты обуви. Самые стандартные ботинки из шоколадной замши будут смотреться роскошнее бледных нюдовых. Если у вас в гардеробе уже есть базовая модель на все времена, а душа просит экспериментов, обратите внимание на обувь в серебряной расцветке. Такая пара добавит образу налета инопланетности. Красные ботинки сделают наряд ярче и заметнее, а еще такой тренд точно с нами надолго.

Вещи сложного кроя

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Между вещью сложного кроя и классической моделью эксперты советуют остановиться на последнем варианте. В истории моды еще не было такого случая, чтобы пальто с английским воротником потеряло свою актуальность. А всевозможные новомодные детали вроде объемных плеч, басок и кулисок могут выйти из моды уже к концу сезона. Отдельного упоминания достойны кейпы. Стилисты говорят, что, несмотря на свою экстравагантность, такие накидки нельзя считать выгодной покупкой. Проблема с кейпами в том, что лишь единицы смогут грамотно вписать их в свой образ и получить в итоге законченный наряд. Это же касается многих других вещей сложного кроя.

Плетеные сандалии