17 женщин показали, какие изменения в их внешность принесли забота и уход

Эти женщины решили взяться за себя и не пожалели усилий. Мы собрали для вас подборку вдохновляющих примеров того, как с помощью косметических средств, здорового образа жизни и даже макияжа можно получить заметные изменения.

И все же напомним: самолечение — зло, лучше проконсультироваться со специалистом.

«Раньше меня бесил мой макияж. Мне казалось, что нос становился еще больше, а губы меньше. Спасибо за советы — теперь мне нравится!»

Мне нравятся реснички. И макияж милый. Вы сейчас ну просто огонь! © l PrincessCollywobbles / Reddit

«В 26 и в 30. Вколола ботокс в лоб»

«Избавилась от вредных привычек, начала ухаживать за кожей, чтобы она стала выглядеть свежее, ну и ботокс помог»

«Было 34 года, сейчас 42. Худела под контролем врачей»

«Да, я стала старше, но я здоровее физически и морально, чем когда-либо!»

«Мне 37. До и после BBL. Заплатила за процедуру $ 950»

BBL (BroadBand Light) — неинвазивная процедура очищения и омоложения кожи, в которой используется импульсный свет (прим. ADME).

«Спустя 3 недели использования средств от пигментации. Это реально работает!»

«На фото слева мне 36, а справа — 40. Ботокс в лоб, филлеры под глаза и немного — в губы»

«Фото справа — я нанесла сыворотку с гиалуроновой кислотой на очень влажную кожу и крем для век CeraVe. Никакого фотошопа»

«Я уже много лет пытаюсь избавиться от черных точек. Нашла средство, которое действительно сработало»

«Месяц после массажа гуаша»

«После родов пошло раздражение. Я прекратила использовать любые средства, содержащие ниацинамид. И вот результат»

Ниацинамид — разновидность витамина B-3, считается универсальным компонентом, улучшающим состав средств для ухода за кожей и волосами (прим. ADME).

«А мне вот витамины с ниацинамидом помогли сузить поры. Мне 47»

«Прошел год с тех пор, как я серьезно занялась уходом за кожей. Я не пользуюсь фильтрами»

«Отказалась от вредных привычек. Разница между фото — 13 месяцев»

«Мне 39. С кожей не было проблем, пока не родила двоих детей. Теперь я хорошо разбираюсь в средствах против пигментации»



«Изменения за год. Мне сейчас 43»

«Я начала отслеживать потребление калорий, увеличила количество белка и воды. Хорошо высыпалась, занималась спортом 3-4 раза в неделю. В итоге похудела. Стала увлажнять кожу».

Ух ты! Вы реально помолодели! И лицо такое свежее. © biblioteca4ants / Reddit

А я думал, это мать и дочь. © OutlandishnessHour19 / Reddit

«Я жаловалась, что в мои 39 макияж меня старит. Теперь крашусь только так!»

Да вы будто 20 лет скинули! © chantillylace9 / Reddit

«Переделала мамин макияж»