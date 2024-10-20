9 деталей, которые сделают образ по-королевски дорогим

Тихая роскошь — это даже не просто направление в моде, но и своего рода философия. Упор делается на качество, минимализм и экономию. Создается образ женщины, которая транслирует в мир сдержанную элегантность. В общем, речь о том, как выглядеть принцессой и не тратить на это бешеных денег.

Объем и локоны

Если вы ходите достичь эффекта дорого выглядящих волос, то вот парочка советов от парикмахеров. Волосы должны выглядеть так, как будто высохли сами. Вылизанные прически волосок к волоску ушли в прошлое. Укладка должна быть приподнятой у корней, локоны — крупные.

Шевелюру можно убрать в аккуратный пучок или хвост. Резинка должна быть под цвет волос. Или вы можете воспользоваться однотонной заколкой.

Бальзамы для губ и стики с сывороткой

Тихая роскошь продолжает тренд на естественность и в макияже: лицо не должно быть наштукатуренным. Наоборот, должно казаться, что вы не прилагаете особых усилий, чтобы выглядеть хорошо. Тихая роскошь не требует особых заморочек. То есть вместо того, чтобы наносить 3 вида косметики, женщины хотят купить одно хорошее средство. «Помада умерла», — заявила модный эксперт Сара Браун. Все популярнее становятся оттеночные бальзамы для губ и стики с сывороткой. Они и увлажняют, и придают цвет.

Ровные, натуральные и объемные брови

Mirasun 3 часа назад Ровные и натуральны - редко встретишь. И в каком смысле ровные? Мои натуральные брови - домиком. Можно ли их считать ровными? - - Ответить

Брови — формообразующий элемент лица, подчеркивает стилист Мария Лоскутова. Ровные, натуральные и объемные брови — то, к чему стоит стремиться. Эксперт советуют подобрать качественный фиксирующий гель для бровей в доступной ценовой категории.

Шоколадные ногти

Foxy Rainard 3 часа назад - А я оденусь во все белое и буду снежинкой!

- А я оденусь во все оранжевое и буду апельсинкой!

- А я... оденусь во все коричневое и испорчу вам праздник! - - Ответить

На фото в центре — Лиса из BLACKPINK.

Если посмотреть вокруг, то красный маникюр и его вариации не сдают позиции этой осенью, но так ходят все. Может, вам понравятся шоколадные ногти — самый дорого выглядящий тренд в маникюре 2024 года. Он — вне конкуренции. Плюс новинки в том, что можно подбирать более светлый или темный тон под свое настроение.

Как подчеркивают эксперты, коричневый лак для ногтей добавляет нотку изысканности любому образу.

Ободок

Mirasun 3 часа назад Ободок + очки = головная боль. Давит безумно, ободок стремится покинуть голову под натиском дужек - - Ответить

Ободок ассоциируется с образом серой мышки или, кажется, что это украшение только для маленьких девочек. Но посмотрите-ка на это фото! Тренд тихая роскошь превратил ободок в модный аксессуар.

Легкая текстура кожи

Чтобы кожа не выглядела перегруженной косметикой, на помощь приходит новинка в мире косметики — гибридные солнцезащитные средства. Гибриды SPF ощущаются как увлажняющая сыворотка, действуют как тональник и защищают от солнца. Кроме того, в отличие от тонального крема, в жару это новое средство не тает на коже. Средство подойдет не только для лета, ведь защита от солнца нужна круглый год.

Шелковый платок

Несмотря на то, что стиль тихая роскошь лишен броских украшений, в образы можно смело добавлять такую изящную вещь, как шелковый платок. Повяжите его на шею или на сумку — и ваш наряд заиграет новыми красками.

Правильно подобранный шарфик или платок придадут образу легкости и изысканности.

Ремень

Казалось бы, какая ерунда, но ремень очень важен. Он подчеркивает талию и делает пропорции тела более гармоничными. Не должно быть кричащих цветов или слишком вычурных пряжек.

Ольга 4 часа назад Какой странный крой джинс. Или посадка - - Ответить

Сдержанность и изящество — не равно скука. На пряжке может быть сделан интересный акцент.

Сумка

Анастасия 4 часа назад Мне нравится, что бы снаружи сумка казалась компактной (не как клатч конечно, но и не баул), а внутри имела несколько отделов и кармашков. Ну и не была слишком скучной как у половины города. - - Ответить

Ищите небольшую, лаконичную модель. Нам нужен минималистичный дизайн и изящная фурнитура. Рекомендуемая форма — багет или трапеция.

Можно взять и сумку побольше, кстати, присмотритесь к коричневым моделям из замши.