9 вещей на осень, которые помогут классно выглядеть, пока другие думают, что надеть

Осень — не повод прятаться за серыми пальто и скучными свитерами. Актуальные вещи этого сезона помогут выглядеть круто даже в прохладную погоду.

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1. Пончо и большие шарфы

Любителям закутаться в палантин придется по душе тренд на накидки, шерстяные вещи с запахом и гигантские шарфы. Такая эстетика добавляет элегантности и шика в образ. Можно примерить пончо — оно не только будет выглядеть эффектно, но и защитит от холода.

2. Сумки-ведра

Екатерина Александровна 40 минут назад Сумка-ведро выглядит вообще не так! Н a картинке - обычный рюкзак. - - Ответить

Привычные сумки через плечо больше не в моде, их можно заменить на сумки хобо с небольшой ручкой-ремнем. Хотя такие модели были не в почете весной этого года, ситуация изменилась, и они вновь актуальны. Аксессуар можно не только носить в руках, но и набрасывать на плечо. Другой более практичный вариант — сумки-ведра. Они были актуальны уже весной и летом, а сейчас стали горячим трендом.

3. Элегантные карго

Руконожка Ай-Ай 1 час назад Карго (в просторечии - мешок с карманами) в принципе не могут быть элегантными)

Функциональными для запасливых людей, не любящих сумки - да. Но элегантности в них нет никакой. - - Ответить

Стилисты считают, что узкие джинсы вышли из моды и пока не собираются возвращаться. Джинсы свободного кроя смотрятся современнее. Но если такой вариант кажется слишком скучным, то можно присмотреться к брюкам. На гребне модной волны оказались брюки «бочонки» и даже необычные карго — более элегантные и гламурные, чем раньше.

4. Белые джинсовые юбки

Тревожное Пирожное 1 час назад Насчет плотных юбок ваша нейросеть явно не согласна 😂 - - Ответить

Осенью многие выбирают вещи темных цветов. Именно поэтому джинсовые юбки — крутая основа для осеннего гардероба. Они плотные, практичные и, конечно, модные. Но в этом сезоне можно присмотреться и к белым моделям. Такие юбки выглядят свежо.

5. Вещи зеленого цвета

Если хочется оживить гардероб, но белые юбки кажутся слишком экстравагантными для осенней погоды, можно присмотреться к вещам других модных цветов. Например, зеленому — лидеру сезона. В тренде юбки, кофты, обувь и верхняя одежда его оттенков. Поэтому даже надетая в непогоду куртка или ветровка болотного цвета будет не только защищать от дождя, но и подчеркивать актуальность гардероба. О других стильных вещах, которые пригодятся в непогоду, мы писали в этой статье.

6. Винтажные пальто

Эксперты отмечают, что сделать образ более эффектным можно с помощью женственных ретро-пальто. В тренде модели в стиле 60-х. Пальто могут быть не только нейтральных, но и насыщенных цветов, например, горчичного — такой вариант был представлен в недавних коллекциях модных дизайнеров.

7. Кардиганы

Кардиганы — больше не бабушкина одежда, а хит сезона. Знаменитые дизайнеры носят такие кофты с мини-юбками, а француженки сочетают с расклешенными джинсами. Также французские женщины любят подчеркивать свои наряды аксессуарами и делают это необычно. Об их стильных фишках мы писали в этой статье.

8. Вещи в клетку

Если весна — это сезон цветов, то осень — сезон клеток. В этом году они представлены в дизайнерских коллекциях особенно ярко. Актуально смотрятся клетчатые платья, топы и даже пальто. А если хочется добавить лишь небольшой модный штрих, можно ограничиться клетчатым аксессуаром, например, платком.

9. Водолазки

В тренде водолазки и кофты с высоким воротником. Считается, что такие вещи могут добавить элегантности наряду. При этом модели из флиса, хотя и стали популярными вариантами для осени, могут визуально старить. Поэтому для стильного образа лучше выбирать другую ткань.