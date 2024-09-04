9 вещей, которые помогут круто выглядеть, пока все прячутся от дождя

Даже в дождливую погоду гардероб может быть разнообразным и стильным. Возможно, пришло время разобрать шкаф и заменить банальные осенние вещи на крутые аналоги.

В статье использованы изображения, полученные с помощью ИИ.

1. Зеленый тренч

Вредина 22 минуты назад Ага. Под дождем вместо куртки с капюшоном - плащик нараспашку с открытой шеей. - - Ответить

Анорак — популярный тип ветровки с капюшоном. Хотя такая вещь практична, она может визуально старить. Вместо этого любители моды советуют примерить классический плащ приглушенного зеленого цвета. Кстати, актуально смотрятся и его оттенки.

2. Яркая верхняя одежда

Наталия 59 минут назад Надо же, какое мятое у нас "скучно" - для большего отвращения, надо полагать - - Ответить

Одежда бежевого цвета — осенний стандарт. Но она может выглядеть скучно. Чтобы этого не произошло ее можно дополнить стильными аксессуарами или заменить на модели ярких цветов. Ведь дождь — не повод прятать краски. Например, красный тренч не только поднимет настроение, но и покажет, что вы в тренде. Ведь в мире моды красный в почете в этом году. Цветной дождевик или водонепроницаемая куртка в стиле color block тоже будут выглядеть классно.

3. Деним

Наталия 58 минут назад Какая прелесть будет ваш деним, потихоньку напитавшийся лёгкой моросью - - Ответить

Водонепроницаемые материалы — это известный способ защиты от дождя. Но если за окном легкая морось, а не ливень стеной, то достаточно набросить удлиненную куртку или плащ из джинсовой ткани. Прогулка будет особенно комфортной, если вы наденете три слоя одежды. Тогда наряд не будет перегружен, а куртку можно будет снять и высушить, когда потребуется.

4. Водонепроницаемые ботинки и кроссовки

Резиновые сапоги — не единственное решение для непогоды. Хотя модницы предлагают смело дополнять ими наряды, не всем такая обувь по душе. Надежной заменой могут стать водонепроницаемые ботинки и кроссовки. А если они будут еще и трендового бордового цвета — вообще огонь.

5. Грубая куртка в сочетании с платьями и юбками

В пасмурный день есть место для романтики. Даже если вы любите кожаные куртки. Особенно если вы любите кожаные куртки. Ведь можно сыграть на контрасте и носить с ними платья или модные пышные юбки, а не повседневные джинсы. Или экспериментировать и сочетать разные виды грубой одежды с утонченными вещами. Например, дополнить клетчатую юбку объемной вощеной курткой и сапогами — словно вы приехали в загородный дом.

6. Пончо

Что делать, если хочется вообще не париться и чувствовать себя под дождем буквально как рыба в воде? Вариант для комфортного образа на этот случай — водонепроницаемое пончо. Оно не ограничивает движения, да и выглядит эффектно, ведь можно выбрать модель с принтом.

7. Головной убор с леопардовым рисунком

Если вы не хотите носить с собой зонт и надевать капюшон, выручить может эффектный головной убор. Например, кепка или платок. Чтобы образ выглядел актуально, можно выбрать вещь с леопардовым принтом — он уже покорил сердца модниц в этом году. Кстати, в гардеробе можно использовать и другие вещи такой расцветки, например, смелые пестрые брюки, которые гармонично смотрятся с обычной белой рубашкой. О других способах носить базовые рубашки мы писали тут.

8. Укороченная верхняя одежда

В тренде укороченная верхняя одежда, поэтому даже самая привычная куртка-дождевик будет смотреться актуальнее, если бедра останутся открытыми. Укороченный бомбер — тоже крутой вариант для осеннего образа, пока на улице не стало слишком холодно.

9. Осенние вещи с особым шиком

Удобный наряд можно составить не только из спортивных и повседневных, но и элегантных вещей. Женственность и гламур вообще в тренде. Чтобы сделать образ стильным, можно дополнить его высокими сапогами или подобрать вещи черного цвета, но разных текстур.