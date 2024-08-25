8 способов носить колготки так, что от ваших ног будет глаз не оторвать

Колготки могут преобразить любой образ, даже самый, казалось бы, скучный. А цветные и ажурные модели — вообще главный тренд 2024 года. Простые приемы помогут носить их так, что все датчики крутости будут зашкаливать.

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1. Экспериментируйте с модными цветами

Разговоры о том, как хороши красные колготки, не стихают. Такой аксессуар может освежить гардероб и даже стать его основой, но не все женщины готовы к столь ярким образам. Ведь про такие колготки хочется сказать: «И куда в них?» Другой способ попасть в тренд — примерить белые модели. Они выглядят более сдержанно и воссоздают атмосферу 60-х.

2. Сочетайте с одеждой или обувью по цвету

Монохром — решение для смелых, такой образ у многих вызовет восторженный возглас: «О, да!» Наряд одного цвета — простой способ вписать необычные модели колготок в гардероб. К тому же колготки, подобранные в тон обуви или одежды, могут создать эффект ног от ушей.

3. Помните, что колготки телесного цвета не универсальны

Криптозоолог мамкин 1 час назад Красные и белые это умно, а телесные глупо - - Ответить

Хотя колготки телесного цвета вновь становятся популярны, они не ко всему подходят. Например, эксперты советуют не носить их с шерстяными платьями с длинными рукавами — для такой одежды они слишком тонкие. Сочетания с легкими летними тканями типа льна тоже лучше избегать — по сравнению с этим материалом капроновые колготки слишком плотные.

4. Не ограничивайтесь платьями и юбками

Криптозоолог мамкин 1 час назад Боги, «эксперты моды» вам не рассказывали, что с колготками можно носить только шорты из плотной ткани, а не тоненькие летние обдергайки? Хоть раз сделайте свою простую работу не убого - - Ответить

С колготками круто смотрятся не только юбки и платья, но и шорты. Не стоит опасаться, что такое сочетание устарело — модные эксперты напоминают, что стиль 2000-х сейчас очень даже актуален. Колготки круто носить даже со светлыми джинсовыми шортами. Конечно, если такой наряд кажется чересчур экстравагантным, можно выбрать низ темного цвета или из другого материала.

5. Учитывайте размер узора

Криптозоолог мамкин 1 час назад А белые кроксы и черные колготки типа норм - - Ответить

Кружевные колготки — еще один тренд этого года. Отчасти он перекликается с модой на полупрозрачность в одежде. Такая деталь делает образ женственным и дерзким одновременно. Но есть нюанс: чем мельче принт на фантазийных колготках, тем стройнее будут казаться ноги. Еще эксперты советуют очень осторожно сочетать ажурные колготки с одеждой в деловом стиле.

6. Носите колготки с мини-платьями

Многие знаменитости надевают короткие платьица с темными колготками. Такое сочетание оживит маленькое черное платье, которое воспевала Коко Шанель, и многие другие наряды. Чтобы создать трендовый образ, нужно взять полупрозрачные колготки — плотные могут визуально утяжелять нижнюю часть и внести дисбаланс.

7. Освежайте деловые образы колготками в сетку

Если привычные деловые образы наскучили, в них можно добавить особый штрих, дополнив наряд с элегантным блейзером сетчатыми колготками. Стилисты считают, что такое сочетание текстур смотрится просто шикарно.

8. Используйте дополнительные акценты

Детали имеют значение. Например, неброский узор на колготках может сделать наряд более гармоничным, если он перекликается с тоном обуви. Еще к эффектным колготками можно добавить цветную сумочку. Знатоки моды предлагают выбирать модели разных цветов и смело сочетать их друг с другом. Освежить образ можно и другими аксессуарами. Например, лентой для волос, как делают француженки. Больше об их стильных фишках мы писали тут.