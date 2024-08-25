Ну у меня есть чулки такого примерно цвета, только чутка поярче и в крупную сетку. В принципе нормально, мне заходит, но у меня весь комплект белья такой и я высокая блондинка.
8 способов носить колготки так, что от ваших ног будет глаз не оторвать
Колготки могут преобразить любой образ, даже самый, казалось бы, скучный. А цветные и ажурные модели — вообще главный тренд 2024 года. Простые приемы помогут носить их так, что все датчики крутости будут зашкаливать.
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1. Экспериментируйте с модными цветами
Разговоры о том, как хороши красные колготки, не стихают. Такой аксессуар может освежить гардероб и даже стать его основой, но не все женщины готовы к столь ярким образам. Ведь про такие колготки хочется сказать: «И куда в них?» Другой способ попасть в тренд — примерить белые модели. Они выглядят более сдержанно и воссоздают атмосферу 60-х.
2. Сочетайте с одеждой или обувью по цвету
Монохром — решение для смелых, такой образ у многих вызовет восторженный возглас: «О, да!» Наряд одного цвета — простой способ вписать необычные модели колготок в гардероб. К тому же колготки, подобранные в тон обуви или одежды, могут создать эффект ног от ушей.
3. Помните, что колготки телесного цвета не универсальны
Хотя колготки телесного цвета вновь становятся популярны, они не ко всему подходят. Например, эксперты советуют не носить их с шерстяными платьями с длинными рукавами — для такой одежды они слишком тонкие. Сочетания с легкими летними тканями типа льна тоже лучше избегать — по сравнению с этим материалом капроновые колготки слишком плотные.
4. Не ограничивайтесь платьями и юбками
Боги, «эксперты моды» вам не рассказывали, что с колготками можно носить только шорты из плотной ткани, а не тоненькие летние обдергайки? Хоть раз сделайте свою простую работу не убого
С колготками круто смотрятся не только юбки и платья, но и шорты. Не стоит опасаться, что такое сочетание устарело — модные эксперты напоминают, что стиль 2000-х сейчас очень даже актуален. Колготки круто носить даже со светлыми джинсовыми шортами. Конечно, если такой наряд кажется чересчур экстравагантным, можно выбрать низ темного цвета или из другого материала.
5. Учитывайте размер узора
Кружевные колготки — еще один тренд этого года. Отчасти он перекликается с модой на полупрозрачность в одежде. Такая деталь делает образ женственным и дерзким одновременно. Но есть нюанс: чем мельче принт на фантазийных колготках, тем стройнее будут казаться ноги. Еще эксперты советуют очень осторожно сочетать ажурные колготки с одеждой в деловом стиле.
6. Носите колготки с мини-платьями
Многие знаменитости надевают короткие платьица с темными колготками. Такое сочетание оживит маленькое черное платье, которое воспевала Коко Шанель, и многие другие наряды. Чтобы создать трендовый образ, нужно взять полупрозрачные колготки — плотные могут визуально утяжелять нижнюю часть и внести дисбаланс.
7. Освежайте деловые образы колготками в сетку
Если привычные деловые образы наскучили, в них можно добавить особый штрих, дополнив наряд с элегантным блейзером сетчатыми колготками. Стилисты считают, что такое сочетание текстур смотрится просто шикарно.
8. Используйте дополнительные акценты
Детали имеют значение. Например, неброский узор на колготках может сделать наряд более гармоничным, если он перекликается с тоном обуви. Еще к эффектным колготками можно добавить цветную сумочку. Знатоки моды предлагают выбирать модели разных цветов и смело сочетать их друг с другом.
Освежить образ можно и другими аксессуарами. Например, лентой для волос, как делают француженки. Больше об их стильных фишках мы писали тут.
Что же делать потом, когда лучшие в мире колготки выбраны? О том, как продлить их срок службы и носить без хлопот, можно прочитать здесь.
Комментарии
Прочитала статью, теперь такое ощущение: "То ли я дурак, то ли лыжи не едут."
Глаз не оторвать от красивых ног. Или от родных ног, которые надцать лет уже рядом. А не от ног в колготках определенного цвета. Хотя вру, помню девушку, пришедшую в институт в колготках с принтом .. дерева. И где только взяла, да, глаз не отрывали, ржали, назвали Буратино.
Колготки с орнаментом - это дольчики? Черт, планшет не знает таких слов. Конечно, его и в помине не было, когда дольчики процветали.
Колготки и кроксы - это круто! Или как выражаются здешние аффффторы: шикардос, медятина и улёт!
А как вам моднячий лук черная водолазка+ черные колготки+ бежевые шорты? Какие галошки подобрать под эту красоту: белые или черные с красной подкладкой? Офигенно!