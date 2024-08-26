18 человек, рассказали о моментах, когда счастье перло у них чуть ли не из ушей
Вряд ли на планете есть человек, который может похвастаться безоблачной жизнью. Но от того и ценнее становятся моменты, когда счастье переполняет нас. Именно такими вот историями, полными радости, и похвастались наши сегодняшние герои.
- Никогда не забуду, как родители подарили мне щенка. Я вернулся из школы, и мне сказали, что все мои игрушки в другой комнате и повели меня туда. Когда мы пришли, я увидел его, моего Руди. Самый счастливый момент в моей жизни. Скучаю по нему. © Xe137eX / Reddit
- Сын днем уснул на руках. Села с ним на диван, чтобы уложить, а укладывать его не хочется. Сопит, голову на плечо положил, лежит весь такой на мне... А у меня суп на плите не доварен, и волосы с утра не расчесаны. Но как же приятны эти обнимашки, его тепло, чувствовать его дыхание, слышать сопение! Вот оно маленькое большое счастье! © ****.Zhizn / Pikabu
- Мой молодой человек отвез меня на пляж. Мы поднялись на вершину холма, и он подвел меня к табличке с моим именем. Там были наши фотографии и записка с надписью «Прочти меня». Я прочла. В конце он попросил меня повернутся. Я увидела, что он стоит на коленях, а наши мамы уже подходят к нам. Он сказал: «Я люблю тебя и хочу провести с тобой остаток своей жизни. Ты выйдешь за меня замуж?» © AlcatK / Reddit
- Многие знакомые девушки жалуются, что их мужчины не балуют подарками, мало дарят цветов и украшений, редко водят по ресторанам. Моя начальница из-за этого даже выгнала мужа! Ну что тут скажешь? Мой любимый не дарит мне цветов, а подарки презентует по большим праздникам. Но! Вчера он встретил меня возле дома, уставшую и голодную после работы, и с широкой улыбкой достал из сумки свежий, горячий хачапури. И знаете, в тот момент никого счастливей меня, гордо вышагивающей в обнимку с этим хачапури, не было на всем белом свете. © ******Petrovna / Pikabu
- Я пытался научить племянницу называть меня «дядей» около года. В какой-то момент просто сдался. Но однажды она проснулась, я пошел за ней, и у нас состоялся короткий разговор. — Ты выспалась?
— Да.
— Голодная?
— Да.
— Хочешь крекер?
— Да.
Она схватила меня за палец, и мы пошли на кухню. Там, моя мама попыталась ее обнять, но она отвернулась от нее и закричала: «Дядя!» Я был в восторге. © NovelProfessional767 / Reddit
- В детстве я часто гостил у бабушки. Там была пекарня, которая выпекала пшеничный формовой хлеб. И мы с ребятами со двора знавали такое простое и вместе с этим невообразимое ощущение счастья, как буханка белого, еще теплого хлеба и пара бутылок лимонада. Сегодня я купил такую же буханку хлеба и мысленно оказался там, где было так хорошо — в моем детстве. Хлеб один в один как был тогда. Спасибо тебе, пекарь! © rusmizus / Pikabu
- Я давно уже не худой. Да че там, полный я, а в последнее время еще больше стал. А три недели назад стал снова делать зарядку по утрам, записывать калории и проходить 10 тысяч шагов. И бинго, сегодня я присел на корточки и сумел, не задыхаясь, завязать шнурки! И это был, наверное, самый счастливый день за этот год. © t.dzen / Pikabu
- Несколько лет назад мои новые знакомые устроили мне вечеринку-сюрприз на день рождения. Я жила очень далеко от родных мест и работала с двумя девушками. Приближался мой день рождения, и они меня поразили: сняли отель, украсили его, а главное, подговорили приехать двух моих лучших друзей из моего города. Я знала этих девушек всего несколько месяцев и это был приятный шок. © freezethawcycle / Reddit
- В детстве, я считал себя полным неудачником. Плохо ладил с людьми, был ужасен в спорте, и в учебе. Но как-то мне досталась главная роль в школьном спектакле. Я упорно и тяжело работал, а получалось не очень. Но учитель не отступал — просил не сдаваться. И не думать, а действовать. И в первый вечер, когда я вышел на финальный поклон, то услышал аплодисменты. Рев настолько громкий, что оглохнуть можно было. И тут я понял, что плачу. Впервые в жизни я почувствовал, что горжусь собой. © SmurfyX / Reddit
- В январе меня бросила любимая женщина, с которой я был 4 года. Я тяжело переживал, остался с котом и кошкой и без надежды на будущее. А мне уже 51. Поехал отдыхать. На турбазе была живая музыка, танцы. Одна женщина внезапно пригласила меня. Я танцевал с ней и танцевал впервые за последние 15 лет. А теперь мы встречаемся, в августе едем вместе отдыхать. Я уже заказал кольца и буду просить ее руки. Просто захотелось поделиться своим счастьем. © Artnikolaich / Pikabu
- Работала в больнице медсестрой. У нас лежала девушка, лет двадцати, у которой случился приступ и она впала в кому. И никто не мог понять почему. Она пролежала так три недели. Но однажды утром я пришла на смену, а она проснулась. Одно из лекарств, которые мы ей давали, наконец-то подействовало. Выражение лица ее мамы в то утро, и всей следующей недели, пока дочка восстанавливалась, было невероятным. И я была счастлива. А девушка окончательно поправилась и ее выписали. © Unknown author / Reddit
- У меня сын начал открывать, когда стучат в дверь. Если речь о ванной и он внутри, то сам открывает. Если стучатся во входную дверь, то просто бежит в прихожую (ключи, пока, не доверяю). Может это и мелочи жизни, вот только для глухого с рождения мальчика 9 лет, который почти не видит и большую часть жизни мы с ним по реабилитациям мотаемся, это существенный прогресс. Сижу, реву. Стучите во все двери, вам обязательно откроют. Я верю. © SmolaAl / Pikabu
- Самым счастливым моментом в моей жизни, был звук детского плача после кесарева сечения. Это была необычная беременность с серьезными осложнениями, которые врачи не обнаружили и которые могли фатально сказаться на нас обоих. © baconwastaken / Reddit
- Созвонились с любимым, договорились встретиться. К назначенному времени я готова, приходит сообщение на телефон: «Выходи», и тут же звонок в дверь, немного в недоумении открываю, а там он стоит в футболке «ЗА МЕНЯ», с огромным букетом и кольцом! «Выходи, за меняя!» Как же я счастлива, не передать! © Подслушано / Ideer
- Муж начал задерживаться на работе, постоянные отговорки. Мне обидно, но я тоже работаю и за домом смотрю, поэтому и времени грустить не было. На праздник я накрыла стол и села его ждать. Звонок в дверь, я открываю, а там огромная коробка! Внутри сидел мой муженек с породистым лабрадором и плюшевым мишкой. Оказалось он узнал у моей мамы про то, что я любила в детстве, и о чем мечтала. Он очень долго оформлял документы на пса и искал нужный окрас. © Подслушано / Ideer
- Никогда не хотела шубу, а лет 5 назад переклинило. Хочу и все тут. И вот решилась наконец-то взять. Часть средств сама накопила, часть в кредит и купила. И знаете, ни копеечки потраченной не жалею. С нетерпением теперь каждый раз жду зиму, чтобы ее надеть. И хожу счастливая всю зиму: мороз — 30, а мне тепло и уютно. © Подслушано / Ideer
- Живем с сыном вдвоем, недавно он стал совершеннолетним, но уже зарабатывает немного денег. Никогда не замечала, но оказывается он втихую подкладывает деньги мне в кошелек, так сказать «спасает его от пустоты». Иногда крупные суммы. Когда до меня дошло, сидела и ревела от грусти и от счастья, ведь я воспитала чужого ребенка. © Подслушано / Ideer
- Парашютист со стажем. Чего только не вытворяли те, кто в первый раз прыгает. Запомнилась одна дама. После приземления долго не возвращалась. Помчались за ней. Приезжаем, видим купол. Она лежит и дергается. Похолодело. Подбегаем, а она в грязи, как в снегу, ангела руками делает. Счастливая. Долго ржали еще. © Подслушано / Ideer
Все истории счастливых людей в одну статью не засунешь, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Хорошая статья, спасибо. Даже вроде и повторов нет. Приятно перед сном в кои веки что то позитивное почитать
Очень добрые истории.
Вспомнила школьные годы.На физ-ре скидывались и отправляли кого-нибудь купить чурек , через дорогу продавали.
Только испечённый разлетался мгновенно, такое наслаждение было... Стоил 1рубль , а бутылка лимонада 1 р.25 копеек , по-моему. В школу давали 20 копеек.
Стыдно быть несчастливым. Пора бросать. Надо дать счастью шанс, тогда оно, возможно, случится. (с) О чём говорят мужчины. Продолжение.