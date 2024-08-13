9 аксессуаров, которые француженки носят не так, как весь остальной мир

Парижский стиль всегда основывался на классике. Но создавать по-настоящему крутые образы помогает и нестандартный взгляд на привычные вещи. Даже если речь идет об аксессуарах, француженкам есть что сказать.



1. Не довольствуются микросумками

Местные женщины считают, что эпоха еще недавно модных микросумок прошла. Поэтому, если хочется добавить в образ французских нот, можно смело менять такую модель на вместительную сумку через плечо.

2. Используют украшения для сумок

Мы привыкли носить брелоки на ключах, а во Франции такими аксессуарами дополняют сумки. Оживить наскучившую вещь помогают также всевозможные подвески и даже ювелирные украшения. А если хочется чего-то утонченного, можно повязать на сумку бант из атласной ленты или обернуть любимый платок вокруг верхней ручки. Кстати, сумки с верхней ручкой тоже популярны в этой стране.

3. Ходят с авоськой не только в продуктовый

В сетчатой авоське удобно носить фрукты. Но француженки считают, что ей место не только на базаре, но и в модном гардеробе. Они рекомендуют присмотреться к дизайнерским моделям: с твердыми ручками и необычных цветов. Конечно, в такой сумке видно все содержимое, поэтому ценные вещи в ней лучше не хранить или складывать их в отдельную внутреннюю сумку.

4. Миксуют золотые и серебряные украшения

В этом году француженки с удовольствием носят массивные золотые серьги. Такой аксессуар подходит практически ко всему. Но ограничиваться сережками необязательно, ведь другие украшения тоже эффектны. К тому же некоторые модницы уверены, что изделия из золота и серебра можно надевать одновременно. Смешивание металлов — не помеха изысканному французскому стилю.

5. Надевают солнцезащитные очки в любое время года

Солнцезащитные очки француженки носят и зимой, и летом. Этот полезный аксессуар не только бережет глаза, но и прокачивает любой гардероб. Хотя очки лучше подбирать, исходя из формы лица, местные модницы рекомендуют присмотреться к винтажным моделям. Эффектно смотрятся «кошачий глаз» 50-х и большие оправы в стиле 70-х.

6. Считают, что носки — тоже классный аксессуар

Носки для француженок — не просто функциональная вещь. Они могут стать необходимым штрихом, придающим образу игривости. Прозрачными моделями до колена круто дополнять юбку или платье, а более плотные носить с лоферами или туфлями «Мэри Джейн». Погрузиться во французскую эстетику сильнее можно, надев пару в черно-белую полоску или стильные красные носки.

7. Носят ремни из металла

Мохнопопая егоза 43 минуты назад Назначение ремня, как по мне, поддерживать брюки/штаны. Что они держат цепочкой? - - Ответить

Француженки умело превращают практичные аксессуары в ключевые элементы образа. Они добрались и до ремня. Местные знатоки моды предлагают не ограничиваться обычными кожаными моделями. Вместо этого можно примерить роскошный металлический ремень-цепочку.

8. Оживляют наряды оранжевыми акцентами

Лариса М 45 минут назад Мини сумкам фи скажут, но если она оранжевая, то оживит наряд...и где же атласный бант? - - Ответить

Хотя француженки ценят нейтральные цвета, они не боятся дополнять наряды яркими деталями. Сейчас особенно актуален оранжевый, поэтому такие акценты сразу покажут, что вы не только одеваетесь стильно, но еще и попадаете в тренды.

9. Лента — не только для банта

Парижанки обожают украшать волосы бантами. Чтобы сделать прическу в таком стиле, можно купить текстильную заколку, а можно сделать бант самостоятельно из ленты. Второй способ даже практичнее, ведь лентам местные женщины нашли и другое применение. Они предлагают делать из них повязки на голову. Такой аксессуар подойдет даже обладательницам коротких стрижек. О других фишках француженок мы писали в этой статье.